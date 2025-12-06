مشجعو جامعة تايلور يقتحمون ملعب كرة السلة كجزء من تقليد عيد الميلاد الشهير “Silent Night”.

كل شيء ليس هادئا في ولاية إنديانا!

اقتحم الآلاف من مشجعي جامعة تايلور ملعب كرة السلة كجزء من تقليد عيد الميلاد السنوي “ليلة صامتة” الذي تقيمه المدرسة المسيحية المرموقة – ولكن الفوضوية – ليلة الجمعة.

أدى ازدحام العرض الذي أقامه جونيور بيت كومز إلى رفع مستوى الصوت إلى أقصى حد داخل ملعب Odle Arena الذي بيعت تذاكره بالكامل في أبلاند بولاية إنديانا، عندما بدأ الاحتفال المؤكد بعد ثلاث دقائق ونصف من فوز فريق أحصنة طروادة بنتيجة 118-33 على معهد مودي للكتاب المقدس.

سجل كومز النقطة العاشرة لأحصنة طروادة خلال تقليد تايلور السنوي الثامن والعشرين “ليلة صامتة”، الأمر الذي أشعل حشدًا من 2217 مشجعًا غمروا الملعب.

كجزء من “ليلة صامتة”، يُطلب من مشجعي كرة السلة الجلوس في صمت حتى يسجل فريق أحصنة طروادة النقطة العاشرة – ثم تأتي الفوضى.

اجتاح طلاب الجامعات، الذين كان معظمهم يرتدون أزياء ذات طابع مختلف، سطح اللعب في غضون ثوانٍ، مما حول صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالمعهد المسيحي إلى جو صاخب يشبه النادي.

وهرع لاعبو معهد مودي للكتاب المقدس إلى خارج الملعب وسط حشد من الطلاب المبتهجين.

وأظهرت لقطات جوية من قسم تايلور الرياضي الفوضى على الأرض حيث تجمع الطلاب حول الملعب الرئيسي، وهم يصرخون ويقفزون على أنغام الموسيقى.

قبل المباراة، يتم احتجاز الطلاب خارج صالة الألعاب الرياضية ثم يتم إطلاق سراحهم مثل مجموعة من الحيوانات البرية، ويتسابقون عبر الملعب لتأمين أفضل المقاعد في قسم الطلاب.

تجمع العديد من مقلدي فريد فلينتستون في الملعب بينما اندفع آخرون إلى المدرجات، ونشروا أجسادهم على عدة مقاعد لإنقاذ مجموعة أصدقائهم.

الطلاب الذين ارتدوا زي دواين “ذا روك” جونسون والطهاة وأقلام التلوين والفراعنة المصريين ولوراكسيس وبيكلز وعمال البناء وحتى غرينش وقفوا معًا للمشاركة في اللعبة.

ظهرت لعبة هذا العام لأول مرة على التميمة الجديدة للمدرسة، “على المسرح الأكبر”، وفقًا للمدرسة.

بعد أن تم تبرئة المحكمة في نهاية المطاف، واتهام تايلور بإيقاف المهلة، ملأت الخدع الصاخبة الساحة التي كانت هادئة في السابق، والتي بيعت بالكامل.

تم استئناف اللعب بعد تأخير دام ست دقائق مع تقدم أحصنة طروادة 10-5 مع بقاء الساعة 16:15 في الشوط الأول ضد مودي آرتشرز، عضو الرابطة الوطنية لألعاب القوى المسيحية من شيكاغو، إلينوي.

خلال إحدى المرات، أخذ طالب يرتدي زي النبي “موسى” الكلمة وقاد الحشد في حركة راقصة من خلال تفريق بحر الطلاب قبل أن يتسابق إلى أعلى المدرجات احتفالاً.

وفي الدقيقتين الأخيرتين من الشوط الثاني، شبك الطلاب أذرعهم وتمايلوا ذهابًا وإيابًا ليغنوا أغنية “Silent Night” لإنهاء المباراة.

جامعة تايلور، عضو الرابطة الوطنية لألعاب القوى بين الكليات، تلتزم بتقليد “الليلة الصامتة” كل عام، ولم تفتقده إلا بسبب إلغاء موسم 2020 بسبب كوفيد-19.

لا تتلقى المدرسة خطأ فنيًا حيث يتم استدعاء مهلة الوسائط في اللحظة التي يتم فيها تسجيل النقطة العاشرة.

تُلعب اللعبة دائمًا يوم الجمعة قبل أسبوع النهائيات، وتنتهي بغناء أغنية “Silent Night”.

في الثمانينيات، بدأ الطلاب في ارتداء ملابس النوم أثناء المباراة، ولكن لم يتم الاحتفال بالنقطة العاشرة حتى مسابقة عام 1997.

سجلت المدرسة رقما قياسيا 27-1 خلال مباراة “Silent Night” وكانت خسارتها الوحيدة أمام جامعة جريس، بهزيمة 73-71 في 7 ديسمبر 2018.