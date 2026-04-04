مشجعو ريد سوكس يستهجنون حاكم هيلي مايور وو في يوم افتتاح حديقة فينواي

تعرضت حاكمة ماساتشوستس مورا هيلي وعمدة بوسطن ميشيل وو لصيحات الاستهجان من قبل المشجعين في المباراة الافتتاحية لمنزل ريد سوكس يوم الجمعة.

نزل السياسيان الديمقراطيان إلى الملعب في فينواي بارك قبل مباراة يوم الجمعة ضد سان دييغو بادريس لحضور حفل ما قبل المباراة.

وأمطر الحضور البالغ عددهم أكثر من 36 ألف مشجع الديمقراطيين بصيحات استهجان لا هوادة فيها.

انتشرت لقطات صيحات الاستهجان على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أتاح فرصة التفاخر للمرشحين لمنصب حاكم ولاية ماساتشوستس من الحزب الجمهوري.

قال أحد هؤلاء المرشحين، براين شورتسليف، في مقطع فيديو X، “مرحبًا جميعًا، قادمون إليكم من فينواي بارك. إليكم تحديث سريع: إنها فترة ما بعد الظهيرة الجميلة. فريق ريد سوكس متقدم بفارق نقطة واحدة. لقد تم إطلاق صيحات الاستهجان على مورا هيلي وميشيل وو بصوت عالٍ للغاية.”

وكتب في منشور آخر: “كان الأمر أعلى على المستوى الشخصي!”

ونشر مرشح آخر، وهو مايك مينوغ، مقطع فيديو يظهر هيلي ووو وهما يتعرضان لصيحات الاستهجان، وكتب: “يبدو أن المعجبين يريدون شخصًا آخر ليضرب”.

كتب المرشح مايك كينيلي في منشور X، “يا رجل، أنا أحب Red Sox Nation!”

وطالب هيلي يوم الخميس شركتي طيران خاصتين بالتوقف عن توفير الرحلات الجوية لشركة ICE لإزالة المهاجرين غير الشرعيين الذين تم احتجازهم بسرعة، مشيرًا إلى حادث إطلاق النار الأخير الذي تورطت فيه شركة ICE في مينيابوليس.

وقال ممثلو الادعاء إن أحد مساعدي هيلي ألقي القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول بتهمة تهريب الكوكايين بعد أن اعترض المحققون طروداً تحتوي على المخدر كان من المقرر تسليمها إلى مبنى إداري بالولاية حيث كان يعمل.

كانت وو هدفًا للجدل المتكرر بسبب مقاومتها لإنفاذ قوانين الهجرة.

في فبراير/شباط، اتهم وو عملاء الهجرة الفيدراليين بإجراء عمليات “غير دستورية” في المدينة، وأمر بالنشر العلني للقطات المراقبة وكاميرات الجسم الخاصة بإجراءات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.