مشجعو رينجرز يستهجنون كريس دروري خلال حفل الميدالية الذهبية الأولمبية بالولايات المتحدة الأمريكية

حظي الفائزون بالميدالية الذهبية الأولمبية لفريق رينجرز باستقبال الأبطال يوم الخميس عندما عادوا إلى ماديسون سكوير جاردن.

ومع ذلك، لم يكن المدير العام لفريق رينجرز – ومساعد المدير العام لفريق الولايات المتحدة الأمريكية – كريس دروري.

خلال حفل ما قبل المباراة لتكريم الحائزين على الميداليات الذهبية قبل خسارة رينجرز 3-2 في الوقت الإضافي أمام فلايرز، تلقى دروري استقبالًا مختلفًا بشكل ملحوظ عن استقبال جيه تي ميلر وفنسنت تروشيك ومايك سوليفان وديفيد كوين عندما تم الإعلان عن اسمه لجمهور MSG.

تم إطلاق صيحات الاستهجان عليه عندما تم استدعاء اسمه وبدا مذيع الخطاب العام في Madison Square Garden سريعًا للانتقال إلى الاسم التالي في القائمة، والذي كان اسم Quinn.

من المحتمل أن يكون مشجعو رينجرز غير راضين عن الطريقة التي سارت بها الأمور هذا الموسم، حيث يدخل فريق Blueshirts في “إعادة تجهيز” بينما يمر الفريق بموسم 2025-2026 المخيب للآمال.

في رسالة مفتوحة إلى المشجعين الشهر الماضي، قال دروري إن المنظمة كانت “محبطة تمامًا” مثلما كان المشجعون خلال الموسم لا يريدون “أكثر من تقديم منتج على الجليد يمكنك أن تفخر به”.

وجاء في الرسالة: “لا أحد في المنظمة سعيد بما حدث، من الإدارة إلى المدربين إلى اللاعبين”. “على مدى السنوات القليلة الماضية، حققنا بعض النجاحات واللحظات التي نعتز بها، ولكن في النهاية لم يكن هذا هو الهدف النهائي. نحن نعمل بلا كلل كل يوم لإعادة كأس ستانلي إلى نيويورك لأن هذا هو ما يستحقه مشجعونا “.

بينما أصبح أنصار بلوشيرتس يشعرون بالإحباط بشكل متزايد من دروري، فإن قائد رينجرز السابق يحظى بدعم المالك جيمس دولان، الذي ذهب إلى WFAN في يناير وأعطى تصويتًا بالثقة.

قال دولان حينها: “كريس دروري هو الفائز والمنافس”. “لقد فاز بنفسه. لا يمكنه تحمل الخسارة. ربما ليس سعيدًا الآن. أعلم أنه ليس سعيدًا الآن. ولا مايك (سوليفان).”