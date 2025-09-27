مشجعي فرجينيا العاصفة فيلد بعد فوزه على ولاية فلوريدا في مشهد كرة القدم في كلية بونكرز

في منعطف مذهل للأحداث ليلة الجمعة ، تغلبت جامعة فرجينيا على رقم 8 ولاية فلوريدا ، 46-38 ، في الوقت الإضافي.

مع اللعبة في ملعب سكوت في شارلوتسفيل ، اقتحم مشجعو كافالييرز على الفور الحقل بعد الانزعاج.

كانت اللعبة بمثابة فيلم إثارة للخلف ، حيث أنهى اعتراض من ولاية فلوريدا QB Tommy Castellanos إلى Ja’son Prevard of Virginia.

هرع المؤيدون إلى الملعب بعد ثوانٍ فقط من اختيار إهدار اللعبة ورفعوا اللاعبين والمدربين في مشهد صاخب. حتى أنه شوهد أحد المعجبين وهو يتقلب من كاستيلانوس بينما يحتفل بفوز فرجينيا.

صعد مؤيد UVA واحد على الأقل أحد وظائف الهدف في الاحتفال.

بموجب قواعد العاصفة الميدانية ، ستدين فرجينيا بمبلغ 50000 دولار كمجرم لأول مرة لمنحة الدراسات العليا في Weaver-James-Corrigan-Swofford.

كان لاعب الوسط فيرجينيا تشاندلر موريس نفسه يوم.

كان لديه خمسة لمس أرض ، لا شيء أكبر من النتيجة الثالثة للاندفاع والفوز على المباراة المكونة من أربع ياردات في الوقت الإضافي الثاني ، يليه تحويل ناجح ناجح إلى Trell Harris ، الذي أنهى الفوز لفرجينيا.

استكمل الركض إلى الوراء J’Mari Taylor جهود موريس مع 99 ياردة متسارعة وهبوط ، في حين جعل الدفاع الموقف الحاسم في الوقت الإضافي الثاني لضمان الفوز.

وأضاف كزافييه براون 60 ياردة متسارعة في الفوز.

تقف فرجينيا الآن 4-1 في موسم كرة القدم الجامعي الشاب ، وهي فوز واحد فقط عن مجموعها بالكامل من عام 2024 ، عندما أنهى كافالييرز 5-7.

لم تحظى فرجينيا بموسم فوز منذ عام 2019 ولم تظهر في لعبة وعاء منذ عام 2021.

ولاية فلوريدا الآن 3-1 وستنخفض بلا شك من أعلى 10 ترتيب بعد الانزعاج.