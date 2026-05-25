مشجع توتنهام يسخر من شاي جيلجيوس ألكسندر لاعب الرعد بكأس “أفضل فلوبر”.

حقق شاي جيلجيوس ألكسندر والرعد ستة انتصارات من كأس لاري أوبراين والبطولة الثانية على التوالي، لكن أحد مشجعي توتنهام جاء مستعدًا بكأس مختلف لنجم أوكلاهوما سيتي يوم الأحد.

أحضرت امرأة تجلس في الملعب في Frost Bank Center في سان أنطونيو للمشاركة في المباراة 4 كأسًا صغيرًا لجوائز الأوسكار مكتوبًا عليها “Best Flopper”، وفقًا لمقطع الفيديو والصور.

وفقًا لصحيفة The Athletic، فإن جيلجوس ألكسندر، الذي اشتهر بالتخبط المزعوم وانتهى به الأمر في الملعب بعد محاولته التسديد، سقط مباشرة أمام المشجع خلال الربع الأول.

كان هذا بمثابة أحدث تطور في كيفية استقبال جيلجيوس-ألكسندر في سان أنطونيو خلال نهائيات المؤتمر الغربي، حيث واجه أيضًا هتافات “متخبطة” في المباراة الثالثة.

قال جيلجوس ألكسندر لـ ESPN بعد فوز لعبة Thunder’s Game 3: “إنها لا تفعل شيئًا”.

“لا يغذيني. لا يثبط عزيمتي. إنه جزء من اللعبة. إنه لا شيء. لقد كنت أتعامل معه لفترة طويلة. أنا لا أسمع ذلك حقًا.”

يتصدر جيلجوس ألكسندر جميع اللاعبين في تسجيل الأهداف في فترة ما بعد الموسم بمتوسط ​​28.1 نقطة لكل مباراة، وفاز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي في 17 مايو – إضافة إلى الحملة التي حصل فيها على ظهوره الرابع على التوالي في لعبة كل النجوم وبلغ متوسطه 31.3 نقطة لكل مباراة خلال الموسم العادي.

ساعد ذلك فريق Thunder في الحصول على المصنف الأول في Western Conference لدخول البطولة، ولكن الآن، مع عودة السلسلة إلى Oklahoma City للمباراة الخامسة، أصبحت فرصهم في تكرار اللقب معقدة فجأة.

سحق توتنهام – خلف فيكتور ويمبانياما 33 نقطة – فريق ثاندر 103-82 يوم الأحد في المباراة الرابعة ليعادل السلسلة في مباراتين لكل منهما، حيث أنهى جيلجيوس ألكسندر برصيد 19 نقطة في تسديد 6 مقابل 15 من الملعب.

لقد حقق أيضًا 7 مقابل 7 من خط الرمية الحرة.

وقال جيلجوس ألكسندر للصحفيين بعد المباراة يوم الأحد: “لقد لكمونا في وجهنا مبكرًا”.

“لقد تغلبوا على المعتدين في مباراتين متتاليتين. في المباراة الأخيرة، تمكنا من تصحيح المسار. (الأحد)، لم نفعل ذلك”.