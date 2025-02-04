مشروع الأرضيات DIY الذي يمكن أن يلبس قيمة إعادة بيع منزلك

تعتبر مشاريع DIY طريقة رائعة لجعل منزلك يشعر وكأنه انعكاس فريد لأسلوبك ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبيع ، لن يرى كل مشبك بنفس الطريقة. إن اتباع نهج مصنوع يدويًا في تصميم المنزل يمكن أن يمنحك نتائج رائعة على الميزانية ، ولكن إذا كنت تخطط للبيع ، فمن الأفضل ترك بعض المشاريع. في حين أن بعض إبداعات DIY يمكن أن تختبئ في التخزين أثناء العروض ، فإن طوابقك ستحتل دائمًا مركز الصدارة. ستجعل بعض خيارات الأرضيات من الصعب بيع منزلك ، لذلك قبل الإبداع من خلال الترقية ، فكر في تجنب DIY الذي يمكن أن يضر بقيمة إعادة البيع الخاصة بك – الأرضيات المطلية.

الأرضيات ليست مجرد عامل رئيسي في جمالية منزلك بشكل عام ؛ كما أنه يغطي جزءًا كبيرًا من منزلك – مما يجعل من المستحيل تقريبًا للمشترين المحتملين التغاضي عن أي عيوب. ومع ذلك ، فإن الأرضيات عالية الجودة التي يتم صيانتها جيدًا يمكن أن تعزز قيمة منزلك ويجب أن تكون أولوية عند التحضير للبيع. على الرغم من أن الأرضيات المطلية هي تحديث فعال من حيث التكلفة ، إلا أن تخطي هذا DIY قد يتركك في الواقع مع ربح أكبر على المدى الطويل.