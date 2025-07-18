مشروع حديقة الفناء الخلفي الشهير الذي لا يستحق المال تقريبًا (وماذا تفعل بدلاً من ذلك)

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يمكن أن تكون البحيرات والأنهار أماكن هادئة للغاية ، وتملأنا بشعور من الهدوء والاسترخاء. لذلك ، ليس من المستغرب أن يحب الكثير من الناس إضافة ميزات المياه إلى الفناء الخلفي لالتقاط بعض هذا الجو في المنزل. من الطبيعي بنفس القدر افتراض أنه كلما كانت النافورة أو البركة ، كان ذلك أفضل. لسوء الحظ ، يقول إيجابيات المناظر الطبيعية إنه على الرغم من أن هذه مشاريع في الفناء الخلفي الشعبي ، إلا أنها لا تستحق المال تقريبًا. ومما زاد الطين بلة ، يحذر وكلاء العقارات من أنهم أحد خيارات التصميم التي قد تجعل من الصعب بيع منزلك. بدلاً من الذهاب لتأثير كبير ، قد تجد أن اختيار شيء أصغر هو خطوة أكثر ذكاءً بدلاً من ذلك.
من منظور عملي ، هناك العديد من المشكلات المتعلقة بميزات المياه الضخمة – بما في ذلك التكلفة الأولية للمواد والعمالة ، والتحدي المتمثل في تمديد الكهرباء بأمان شوطًا طويلًا من المنزل ، والصيانة المستمرة اللازمة لإدارة التسريبات والحفاظ عليها جيدة. لا تزال المياه تشجع الطحالب وهي أيضًا المكان المثالي للبعوض للتكاثر. ثم هناك انطباع بميزة مياه كبيرة. ما يناسبك قد لا يجذب المشتري المحتمل. بصرف النظر عن الأسلوب نفسه ، قد يستغرق الأمر مساحة يفضلون استخدامها كمنطقة لعب للطفل ، أو شرفة ، أو حديقة نباتية ، على سبيل المثال. لذلك ، على الرغم من أن هناك الكثير من الأسباب التي يجب عليك إضافة ميزة مائية إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك ، إلا أنها تستحق التفكير بعناية في النطاق.
لا تزال ميزات المياه الصغيرة بأسعار معقولة تخلق الهدوء
قد تحدث ميزات المياه الصغيرة ضوضاء أقل ، ولكن يمكن أن تكون أكثر متعة وأقل تدخلاً من كميات كبيرة من الماء المتلقي والغرور. على الرغم من أن المتاجر مليئة بعشرات الخيارات ، إلا أنها أيضًا من السهل نسبيًا صنعها من مجموعة من الحاويات المختلفة. يمكنك DIY نافورة حجرية تعمل بالطاقة الشمسية مع عدد قليل من الإمدادات البسيطة ، ولأنها شمسية ، لا داعي للقلق بشأن الاتصالات الكهربائية. نماذج مثل نافورة Mademax Solar Birdbath المتوفرة من Amazon بأسعار معقولة للغاية وتسقط فقط في أي طبق أو وعاء مناسب.
إذا كنت تشعر بمزيد من المغامرة ، فإن النافورات المتدرجة توفر جودة موسيقية تقريبًا في الخارج ويمكن أن تكون بمثابة نقطة محورية في منطقة الجلوس. إذا كنت تريد حقًا شلالًا في الفناء الخاص بك ، ففكر في استخدام خزان غارق (اعتمادًا على الحجم ، قد يفعل دلو بلاستيكي كبير) بدلاً من بركة تجميع. يجب أن يستغرق الأمر بذل جهد أقل للعناية ، وسوف تقلل مساحة السطح الضئيلة من فقدان المياه من خلال التبخر والمساعدة في منع الطحالب (التي تحتاج إلى أشعة الشمس لتنمو).
يتيح لك وجود العديد من النافورات الصغيرة بدلاً من ميزة مياه كبيرة واحدة إنشاء أصوات مختلفة في مناطق مختلفة ، ويوفر مياه قيمة للطيور والحياة البرية ، ويقلل من التكاليف والصيانة. بالإضافة إلى ذلك ، إذا قررت بيع منزلك في مرحلة ما من المستقبل ، ولا يشارك المشترين المحتملين ذوقك ، فلن يتم تأجيله بشيء مكلف ومزعج لإزالته.