مشعل القوس مقابل مشعل الأوراق: ما الفرق؟

هناك نوعان من أدوات الحدائق الشائعة التي قد تكون لديك بالفعل في سقيفتك هما مشعلة أوراق الشجر ومشعلة القوس، وهما أداتان تستخدمان في الفناء لأغراض مختلفة تمامًا. حاول استخدام مشط واحد لمهمة تنسيق الحدائق الخاطئة وسوف ترهق نفسك بشكل أسرع مما هو ضروري، ناهيك عن القيام بعمل أقل كفاءة في حديقتك.
أولئك الذين لم يتعرفوا على الاختلافات الدقيقة بين أدوات البستنة قد يعتقدون أن أشعل النار هو أشعل النار. في الواقع، هناك العديد من الأنواع المختلفة من المكابس، وبالتأكيد ليست جميعها مصممة لجمع الأوراق في كومة. وبعضها، مثل مجرفة البحيرة، ليست مصممة للاستخدام على الأرض.
ومع ذلك، هناك قواسم مشتركة بينهما – فكل المكابس تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية: الرأس، والمقبض، والأسنان. عندما تقارن مشط القوس ومشط أوراق الشجر، ستجد أن طرق ترتيب هذه الأجزاء وما صنعت منه هو ما يسمح باستخداماتها المختلفة.
استخدم مشط الأوراق للأوراق ومشط القوس للتربة والأعشاب الضارة
ضع مشعل القوس ومشعل الأوراق جنبًا إلى جنب وستلاحظ بعض الاختلافات في كل من التصميم والمواد المستخدمة لصنع أدوات البستنة هذه. مع مشط الأوراق، ستلاحظ وجود مقبض طويل مثبت على الرأس يحتوي على أسنان طويلة مرتبة على شكل مروحة. تم تصميم هذا النوع من المشعل لتجميع أوراق الشجر، ويحتوي على أسنان مرنة، وقد يكون مصنوعًا من البلاستيك أو المعدن خفيف الوزن أو الخيزران.
مشط الأوراق، المعروف أيضًا باسم مشط العشب، يأتي بأحجام مختلفة، ويمكنك أيضًا استخدامه لجمع قصاصات العشب. لذا، إذا كانت أشعل النار الخاصة بك تقوم بعمل سيئ في جمع الأوراق في حديقتك، ولا تبدو كما وصفناها للتو، فمن المحتمل أنك كنت تستخدم أشعل النار الخطأ طوال الوقت.
الآن دعونا نفحص مشعل النار القوسي ولماذا تم تصميمه بشكل أفضل لبعض وظائف البستنة. تتميز المشعلة القوسية بمقبض طويل، تمامًا مثل مشعلة أوراق الشجر، ولكن رأسها وأسنانها القصيرة المنحنية صلبة ومصنوعة من معدن شديد التحمل.
هذا البناء، على عكس مرونة مشعل الأوراق، يجعل أسنان مشعل النار مثالية للتنقل حول المواد الثقيلة، بما في ذلك التربة والمهاد وحتى الحصى. علاوة على ذلك، هناك اسم آخر للمشط القوسي وهو مشط الحديقة، مما يجعل من غير المفاجئ معرفة أنها أيضًا إحدى الأدوات التي يمكنك استخدامها بطريقة لا تتطلب الحفر لإزالة الأعشاب الضارة بدون مواد كيميائية.