مشكلات البث على Netflix تثير غضب مشاهدي مايك تايسون وجيك بول

Netflix لم يتم تصميمه لذلك.

تكتل البث المباشر في وضع صعب في نظر الكثيرين بسبب مشكلات مختلفة.

وتعتقد العديد من الشكاوى أن Netflix قد يكون معطلاً في العدد بعد عرضها، حيث تم تقديم أكثر من 88000 تقرير عن مشكلات في البث إلى Down Detector ليلة الجمعة.

“لذا فإن التقارير موجودة. #netflix لم يكن جاهزًا لهذا،” نشر Barstool Sports honcho Dave Portnoy على X. هذا غير قابل للمشاهدة.

لقد أشار المعجبون إلى المشكلات المتأخرة، واختفاء البث تمامًا، واستمرار مشكلات الجودة الشاملة والتخزين المؤقت.

كانت الشاشات المؤقتة سائدة بالنسبة للعديد من المشاهدين.

نشر آخرون حول مدى عدم متعة الأمسية نتيجة لذلك.

كتب أحد المستخدمين: “على محمل الجد، يجب أن تشعر netflix بالحرج الآن”، مضيفًا صورة GIF لشاشة التخزين المؤقت. “بمجرد أن يرغب الأشخاص فعليًا في استخدام خدماتهم، فهذا ما نحصل عليه.”

“ما كان ينبغي منح netflix الفرصة لاستضافة شيء بهذا الحجم” ، نشر مشاهد آخر. “التأخير والتخزين المؤقت المستمر. أكثر ليلة قتال غير ممتعة شاهدناها على الإطلاق.

وبطبيعة الحال، كان لدى الآخرين النكات.

ظهرت هذه المشكلات بالفعل خلال الحدث الرئيسي المشترك بين كاتي تايلور وأماندا سيرانو في بطولة الوزن الخفيف للغاية للسيدات بلا منازع.

فاز تايلور بقرار إجماعي مثير للجدل على سيرانو، بنتائج 95-94 على جميع البطاقات الثلاث.

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كانت المباراة بمثابة إعادة مباراة لمباراتهم الكلاسيكية في ماديسون سكوير جاردن من أبريل 2022، والتي فاز بها تايلور أيضًا بقرار منقسم.