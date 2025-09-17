مشكلة الهدف الميداني 60 ياردة في اتحاد كرة القدم الأميركي-وكيفية إصلاحه

مشكلة الهدف الميداني 60 ياردة في اتحاد كرة القدم الأميركي-وكيفية إصلاحه

لأطول وقت ، بدا أن توم ديمبسي – الذي أصبح رياضيًا محترفًا على الرغم من عدمه مع عدم وجود أصابع على قدمه اليمنى ولا توجد أصابع على يده اليمنى – يقف بمفرده ، وهو مالك غير مرجح لسجل بالكاد تم الاتصال به على الإطلاق.

مع بقاء ثانيتين في استاد تولان في نيو أورليانز بعد ظهر يوم 8 نوفمبر 1970 ، اصطف ديمبسي لركل هدف ميداني 63 ياردة مع قديسيه يتخلفون عن الأسود 17-16. بدأ شريحة عادلة من 66،910 من المعجبين في إغراق شارع كليبورن ، متجهًا إلى المنزل.

أولئك الذين ظلوا يفكرون في الإمكانية التي كان مدرب القديسين JD Roberts يطلب من Dempsey تجربتها. في تلك السنوات ، كانت منشورات الأهداف في خط المرمى ؛ هذا يعني أن صاحب Dempsey ، جو سكارباتي ، سيضع الكرة في خط القديسين 37 ياردة. لا أحد حتى حاول شيء من هذا القبيل من قبل.

“كنت أعلم أنه يمكنني ركلها إلى هذا الحد” ، كما يقول ديمبسي. “لكن هل يمكنني الاحتفاظ بها بشكل مستقيم؟”

