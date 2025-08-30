مشكلة حصيرة حمام الخيزران المزعجة لا أحد يتحدث عنها على الإطلاق

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
من المفترض أن يكون الحمام مكانًا يمكنك التفكير فيه. إنه المكان الذي تبدأ فيه يومك ، وبالنسبة للكثيرين ، حيث تنتهي أيضًا في الليل بدش ساخن. ومع ذلك ، فإن الحفاظ على الحمام عزاء يعني التركيز على إضافة عناصر للتطبيق العملي والاستدامة. يمكن أن يبدو هذا وكأنه تثبيت تركيبات المياه منخفضة التدفق أو عناصر مثل حصيرة حمام الخيزران والتي هي صديقة للبيئة وتساعد على تقليل النفايات. ولكن ماذا يحدث عندما تبدأ ميزات الحمام المستدامة في التسبب في المزيد من الإجهاد من المقصود؟ على سبيل المثال ، هناك جانب سلبي رئيسي من حصيرة حمام الخيزران هو افتقارها إلى الامتصاص ، تاركًا الماء لتجمع على الأرضية أسفله.
في حين أن خطر تلف الماء للأرضيات هو جانب سلبي رئيسي ، فإن السلامة هي أيضًا مصدر قلق عندما يتعلق الأمر بتجميع المياه تحت حصيرة حمام الخيزران. تحتوي بعض حصائر حمام الخيزران على خصائص مضادة للانزلاق بسبب مواد الدعم لمنعها من التحرك. ومع ذلك ، عندما تتراكم برك الماء تحت حصيرة ، يمكن أن تؤدي إلى أن تصبح المادة زلقة وتخرج من تحت القدمين عند الاستخدام. يجب أن يكون أصحاب المنازل والمستأجرين الذين لديهم حصيرة حمام الخيزران على دراية بهذه الجوانب السلبية واختبار أي حصيرة جديدة للتأكد من عدم وجود مخاطر أمان.
لماذا تصميم حصيرة الخيزران يجعلها قصيرة
لفهم الجوانب السلبية لحصير حمام الخيزران ، فإنه يساعد على معرفة النوعين الرئيسيين من هذه المنتجات. نوع واحد شائع من حصيرة حمام الخيزران هو بنية صلبة مع تصميم مائل. هناك اختلاف شائع آخر هو حصيرة مرنة يمكن طرحها للتخزين المدمج بدلاً من أن يتم تركها لتضاعف كقطعة ديكور مثل نظيرتها المهيكلة. ومع ذلك ، فإن تصميم هذه الحصير المفسد أو في بعض الأحيان يعني كل المياه التي سيتم امتصاصها بحصيرة قياسية يتم تركها للعمل من خلال هذه الفتحات.
هذه المساحات الصغيرة ، سواء بين الألواح أو جزء من التصميم المنسوج ، ليست مشكلة بصرية ولكن يمكن أن تكون مشكلة شديدة للأرضيات أدناه. حتى مواد أرضيات الحمام الشائعة ذات الصفات المقاومة للماء ، مثل البلاط والفينيل ، عرضة للتلف عند ترك المياه للجلوس لفترات طويلة. الجانب السلبي الآخر من حصائر الخيزران والمياه الدائمة هو خطر نمو العفن في الحمام بسبب الرطوبة الزائدة. إذا كنت تتعامل مع تجميع المياه ولم تكن متأكدًا من من أين تبدأ ، فيمكنك اختبار الأرضيات المتضررة من الماء للعفن والتعفن لتحديد مجالات الاهتمام.
كيفية تجنب تجميع المياه تحت حصير الخيزران
إذا تم تعيين قلبك على وجود حصيرة من الخيزران في الحمام ، فهناك بعض الطرق حول الجوانب السلبية. على سبيل المثال ، إذا كانت حصيرة لديك تصفيات كافية ، فحاول وضع طبقة قاعدة ماصة للمساعدة في التقاط الماء دون الحاجة إلى التخلي عن حصيرة تمامًا. يمكن أن يكون هذا أي شيء من حصيرة حمام قياسية إلى منشفة يمكنك تعليقها لتجف بين الاستخدامات أثناء ترك حصيرة الخيزران معروضة. إذا كان أحد أسباب تجنب حصيرة تقليدية هو الروائح مع مرور الوقت ، فحاول استخدام صودا الخبز للحفاظ على نظافة الحصير وتقلل تلك الروائح.
أولئك الذين يعانون من حصيرة حمام الخيزران حاليًا ولكنهم يرغبون في التحول إلى شيء أكثر امتصاصًا قد يكونون مترددين في إلقاء واحد لا يزال في حالة جيدة. بدلاً من ترك حصيرتك في يوم القمامة ، لماذا لا تحاول ترقية بعض أثاثك مع DIY Bathmat DIY؟