مشكلة زراعة الخيزران التي لا يعرفها معظم البستانيين

يتمتع الخيزران بجاذبية جمالية لكثير من الناس. إنه من الناحية الفنية نوع من العشب العملاق، وهي علاقة واضحة في البراعم الطويلة والمستقيمة المميزة التي يحبها كثيرًا. ومع ذلك، وعلى الرغم من فوائده الجمالية، إلا أن هناك الكثير من السلبيات لهذا النبات في الحدائق المنزلية. ينمو الخيزران، سواء كان من نوع Bambuseae أو Arundinariae أو Olyreae، وينتشر بسرعة. إذا تركت هذه النبتة دون مراقبة، فيمكن أن تسيطر على حديقة أو فناء خلفي، ومن المعروف أنها تنمو داخل جدران المنازل. إلى جانب هذه المخاطر المحتملة التي تأتي مع زراعة الخيزران في حديقتك، يواجه النبات مشكلة أخرى خطيرة ولكنها أقل شهرة تستحق الاهتمام. زراعة الخيزران يمكن أن تجذب الفئران إلى حديقتك.

لا أحد يحب فكرة الفئران التي تعيش على ممتلكاته، ولكنها أيضًا حقيقة من حقائق الحياة التي يحتاج الناس إلى التعامل معها أحيانًا. تنتشر الفئران بشكل أكبر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية بسبب وفرة الطعام والمأوى وقلة الحيوانات التي يمكن التنافس معها. ومع ذلك، يمكن العثور على هذه القوارض المزعجة في أي مكان، بما في ذلك الضواحي والمناطق الريفية. كما قد تحمل الفئران وتنقل أمراضًا تشكل خطرًا على صحة الإنسان. وغني عن القول أنك لا تريد أن تقيم الفئران في منزلك أو في حديقتك. إن جعل مساحاتك الخارجية أقل إغراءً للفئران يشمل إدارة أو إزالة بعض النباتات التي قد تجذبها عن غير قصد. نظرًا لأن الخيزران نادرًا ما يحمل ثمارًا جاذبة للآفات، فقد يعتبره الناس خطأً غير جذاب للفئران. وهذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.