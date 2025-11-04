مشكلة زراعة الخيزران التي لا يعرفها معظم البستانيين

يتمتع الخيزران بجاذبية جمالية لكثير من الناس. إنه من الناحية الفنية نوع من العشب العملاق، وهي علاقة واضحة في البراعم الطويلة والمستقيمة المميزة التي يحبها كثيرًا. ومع ذلك، وعلى الرغم من فوائده الجمالية، إلا أن هناك الكثير من السلبيات لهذا النبات في الحدائق المنزلية. ينمو الخيزران، سواء كان من نوع Bambuseae أو Arundinariae أو Olyreae، وينتشر بسرعة. إذا تركت هذه النبتة دون مراقبة، فيمكن أن تسيطر على حديقة أو فناء خلفي، ومن المعروف أنها تنمو داخل جدران المنازل. إلى جانب هذه المخاطر المحتملة التي تأتي مع زراعة الخيزران في حديقتك، يواجه النبات مشكلة أخرى خطيرة ولكنها أقل شهرة تستحق الاهتمام. زراعة الخيزران يمكن أن تجذب الفئران إلى حديقتك.
لا أحد يحب فكرة الفئران التي تعيش على ممتلكاته، ولكنها أيضًا حقيقة من حقائق الحياة التي يحتاج الناس إلى التعامل معها أحيانًا. تنتشر الفئران بشكل أكبر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية بسبب وفرة الطعام والمأوى وقلة الحيوانات التي يمكن التنافس معها. ومع ذلك، يمكن العثور على هذه القوارض المزعجة في أي مكان، بما في ذلك الضواحي والمناطق الريفية. كما قد تحمل الفئران وتنقل أمراضًا تشكل خطرًا على صحة الإنسان. وغني عن القول أنك لا تريد أن تقيم الفئران في منزلك أو في حديقتك. إن جعل مساحاتك الخارجية أقل إغراءً للفئران يشمل إدارة أو إزالة بعض النباتات التي قد تجذبها عن غير قصد. نظرًا لأن الخيزران نادرًا ما يحمل ثمارًا جاذبة للآفات، فقد يعتبره الناس خطأً غير جذاب للفئران. وهذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.
لماذا يجذب الخيزران الفئران وما يمكنك فعله حيال ذلك
تنجذب الفئران إلى الخيزران لسببين رئيسيين: الغذاء والمأوى. لا توفر هذه النباتات سريعة النمو أماكن للتعشيش والاختباء فحسب، بل تأكل بعض الفئران بذور الخيزران – على الرغم من أن الإزهار والإثمار حدث نادر بالنسبة لمعظم أنواع الخيزران. علاوة على ذلك، فإن أسنان الفئران قوية بما يكفي لقضم المواد الصلبة. من الناحية النظرية، إذا كانوا جائعين حقًا، فقد يشمل ذلك براعم وسيقان الخيزران. توخى الحذر وازرع نبات الخيزران في أوعية لاحتواء نموها بشكل أفضل وتقييد الوصول إليها. (أنواع الخيزران الجارية هي النوع الوحيد من الخيزران الذي لا يجب عليك زراعته أبدًا من أجل الخصوصية بسبب انتشاره الشديد.) ومع ذلك، فإن زراعة الخيزران في الحاويات ليست رادعًا مضمونًا للفئران أيضًا. سوف تحتاج إلى تخفيف المدرجات مرة واحدة على الأقل في السنة. التقليم لا يساعد النبات على الظهور بأفضل حالاته فحسب؛ كما أنه يقلل من النمو الزائد. هذا يجعل موقفك أقل جاذبية للفئران التي تبحث عن مأوى.
إن إدارة نمو الخيزران المزخرف لن يؤدي إلا إلى منع الفئران في الحديقة. من الناحية المثالية، يجب عليك التخلص من مصادر الطعام الأخرى، بما في ذلك بذور الطيور وأغذية الحيوانات الأليفة وأشجار الفاكهة وصناديق القمامة غير المغلقة. تحقق بانتظام من مواقع المأوى المحتملة، مثل الشجيرات الكثيفة، بحثًا عن علامات سكن الفئران: فضلات الفئران أو علامات المضغ أو الجحور. حافظ على هذه النباتات بحالة جيدة، أو فكر في استبدالها ببعض النباتات الجميلة التي تبقي الفئران خارج الحديقة، مثل الأقحوان أو البرغموت أو الأوكالبتوس أو خشب البقس ذو الرائحة.