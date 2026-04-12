مصباح أمازون عالي التصنيف لمحبي الطيور والذي يضيف سحرًا ريفيًا إلى منزلك

ليس من السهل العثور على ديكور يبدو راقيًا وأنيقًا، بينما يضفي أيضًا بعض السحر الريفي على مساحتك. عند البحث عن طرق لإضافة لمسة ريفية، فإن جلب قطع أصغر إلى الغرفة يمكن أن يكون له تأثير كبير. إذا كنت تريد العثور على مصباح فريد من نوعه من أمازون والذي يوفر سحرًا ريفيًا وغريبًا، فقد ترغب في التحقق من مصباح مكتب Deogos Small Bird. إنه ضوء صغير يحصل على علامات عالية من العملاء بسبب تنوعه ومظهره.

يبلغ طول هذه المصابيح الصغيرة على شكل طائر 8.5 بوصات وعمقها 6 بوصات، مما يعني أنه يمكنك إضافة هذا الضوء الأنيق إلى رف الكتب الخاص بك. وهي متوفرة بلونين، القيقب والأحمر، ويمكن شراؤها بشكل فردي أو في عبوتين. يحتوي هذا المصباح على بطارية قابلة لإعادة الشحن، لذا فهو لاسلكي ويمكن تحريكه في مساحتك حسب الحاجة. يمكنك أيضًا التغيير بين ثلاث درجات حرارة ألوان مختلفة: الأبيض الساطع، والضوء الدافئ، والضوء المحايد. يمكن أيضًا تعديل مستويات السطوع في هذا المصباح بمجرد النقر عليه بيدك.

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام لهذا المصباح هي أنه يمكن فصل الطائر عن الحامل الذي يجلس عليه، ويمكنك تعليقه بالحلقة التي تأتي معه. بالإضافة إلى كونه مصباحًا صغيرًا، فإن هذا الضوء هو أيضًا ناشر. تشير صفحة المنتج إلى وجود ثقب صغير حيث يمكنك إضافة ما بين ثلاث إلى أربع قطرات من الزيت العطري للنشر. بشكل عام، أشاد العملاء بهذا الضوء بسبب جمالياته وتعدد استخداماته، على الرغم من أن عمر البطارية وقدرات الانتشار تحصل على مراجعات مختلطة.