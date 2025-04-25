مصباح السبعينيات المذهل الذي يخرج من هذا العالم

مصابيح أنبوب المهور مذهلة بدرجة كافية بحيث تتجاوز موضوع تصميم المنزل Nerdcore ، وتصبح أكثر من قطعة ديكور المنزل. نظرًا لأنه يعطي مثل هذا التوهج العميق الغني ، فإنه يناسب مساحة حيث تريد زيادة استخدام الألوان الدافئة والإضاءة ، مثل زاوية القراءة الصغيرة أو الدراسة. يمكن أن يجلب الكمية المناسبة من الضوء المثير للاهتمام إلى منطقة مظلمة مثل غرفة التلفزيون ، أو تصبح قطعة محادثة في غرفة المعيشة. أينما كنت ، تذكر أن قطع العبارات مصممة لإحداث تأثير بصري من تلقاء نفسها – دعهم يتألقون عن طريق تجنب الكثير من الأنماط أو الفوضى بالقرب منها.

سيكون عليك أن تراقبك للعثور على مصباح أنبوب للبيع. يتم بيع النسخ الأصلية في بعض الأحيان عبر صفحات الوسائط الاجتماعية لتجار الأثاث القديمة ، ويمكنك العثور على استجمام للدعامة على مواقع مثل Etsy. قد تساعدك الكتابة في كلمات رئيسية مثل “مصباح Rougier Sphere” أو “Star Trek Ovoid Lamp” في العثور على تجار التجزئة السلبيين أو صانعي المبدعين الذين يبيعون المصابيح. كن مستعدًا للتخلي عن القليل من النقود -حتى يمكن أن تصل إلى 750 دولارًا أو أكثر ، وأصحاب النسخ الأصلية معروضة لأكثر من 7000 دولار. لذا ، على الرغم من أنها قد لا تكون إضافة صديقة للميزانية إلى منزلك ، فمن المؤكد أنها ستوقف عرضًا-حتى أن البعض قد يقول إنه سيساعد منزلك بجرأة إلى حيث (تقريبًا) لا يوجد رجل من قبل.