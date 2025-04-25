مصباح السبعينيات المذهل الذي يخرج من هذا العالم

استدعاء جميع Trekkies – اكتشفنا المصباح العتيق لأحلامك! إذا كنت من نوع المشاهد الذي يشاهد “Star Trek: The Next Generation” أو “Deep Space Nine” للتصميم الرائع مثل المؤامرة ، فمن المحتمل أن تتذكر مصابيح المهور المذهلة التي تظهر أحيانًا في الحلقات. تم بناؤها من الأنابيب الأنبوبية على شكل كرة أو بيضاوي ، وهي تنبعث من توهج دافئ من لمبة داخل وسط المصباح.
مثل الكثير من الأزياء والديكور في عالم ستار تريك ، فإن المصابيح بسيطة لكنها مستقبلية – وهي نظرة يريد الكثير من الناس تصميمها الداخلي. على الرغم من أن Trekkies المتدينون يمكنهم دائمًا العثور على طرق راقية لدمج Star Trek في ديكورهم المنزلي ، إلا أنك لست بحاجة إلى أن تكون من محبي البرنامج التلفزيوني الكلاسيكي لتقدير المظهر العالمي لمصباح المهور. إذا تمكنت من العثور على واحدة للبيع ، فهناك الكثير من الطرق الرائعة لإدلاء بيانًا في منزلك.
مصابيح Rougier ليست فقط من أجل Trekkies
مصابيح أنبوب المهور مذهلة بدرجة كافية بحيث تتجاوز موضوع تصميم المنزل Nerdcore ، وتصبح أكثر من قطعة ديكور المنزل. نظرًا لأنه يعطي مثل هذا التوهج العميق الغني ، فإنه يناسب مساحة حيث تريد زيادة استخدام الألوان الدافئة والإضاءة ، مثل زاوية القراءة الصغيرة أو الدراسة. يمكن أن يجلب الكمية المناسبة من الضوء المثير للاهتمام إلى منطقة مظلمة مثل غرفة التلفزيون ، أو تصبح قطعة محادثة في غرفة المعيشة. أينما كنت ، تذكر أن قطع العبارات مصممة لإحداث تأثير بصري من تلقاء نفسها – دعهم يتألقون عن طريق تجنب الكثير من الأنماط أو الفوضى بالقرب منها.
سيكون عليك أن تراقبك للعثور على مصباح أنبوب للبيع. يتم بيع النسخ الأصلية في بعض الأحيان عبر صفحات الوسائط الاجتماعية لتجار الأثاث القديمة ، ويمكنك العثور على استجمام للدعامة على مواقع مثل Etsy. قد تساعدك الكتابة في كلمات رئيسية مثل “مصباح Rougier Sphere” أو “Star Trek Ovoid Lamp” في العثور على تجار التجزئة السلبيين أو صانعي المبدعين الذين يبيعون المصابيح. كن مستعدًا للتخلي عن القليل من النقود -حتى يمكن أن تصل إلى 750 دولارًا أو أكثر ، وأصحاب النسخ الأصلية معروضة لأكثر من 7000 دولار. لذا ، على الرغم من أنها قد لا تكون إضافة صديقة للميزانية إلى منزلك ، فمن المؤكد أنها ستوقف عرضًا-حتى أن البعض قد يقول إنه سيساعد منزلك بجرأة إلى حيث (تقريبًا) لا يوجد رجل من قبل.