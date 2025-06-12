مضادات الاكتئاب التي يمكن أن تساعدك على النوم قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف

أكثر من واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة يأخذون مضادات الاكتئاب ، ويزيد استخدام مضادات الاكتئاب مع تقدم العمر. وفقًا لمراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن حوالي واحدة من كل أربع نساء تزيد أعمارهم عن 60 عامًا تستخدم شكلاً من أشكال مضادات الاكتئاب. إذا كنت واحداً من أولئك الذين يتناولون مضادات الاكتئاب ، فقد تكون على دراية بأنواع مختلفة من مضادات الاكتئاب.

لديك مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية الموصوفة على نطاق واسع (SSRIs) ، مثبطات امتصاص السيروتونين-النورادرينالين (SNRIS) ، ومضادات الاكتئاب السيروتونالين ومضادات الاكتئاب السيروتونية المحددة (NASSAS). لا يتم وصف مضادات الاكتئاب الأقدم ، مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، في كثير من الأحيان بسبب آثارها الجانبية وخطر الجرعة الزائدة.

تجد البحث أيضًا أن الاستخدام طويل الأجل لمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل Doxepin (Silenor) قد يكون مرتبطًا بالخرف. على الرغم من أنه من الناحية الفنية مضادات الاكتئاب ، فإن Doxepin يستخدم أيضًا لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الأرق. استعرض التحليل التلوي لعام 2018 في علم الأعصاب السلوكي خمس دراسات ووجدوا أن الأشخاص الذين أخذوا مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات لديهم ضعف خطر الإصابة بالخرف. كان لدى الأشخاص الذين يتناولون SSRIs خطر أعلى بنسبة 75 ٪. ومع ذلك ، هناك المزيد لفهم كيف يمكن أن تؤثر مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات على خطر الخرف.