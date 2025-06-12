مضادات الاكتئاب التي يمكن أن تساعدك على النوم قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف

أكثر من واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة يأخذون مضادات الاكتئاب ، ويزيد استخدام مضادات الاكتئاب مع تقدم العمر. وفقًا لمراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن حوالي واحدة من كل أربع نساء تزيد أعمارهم عن 60 عامًا تستخدم شكلاً من أشكال مضادات الاكتئاب. إذا كنت واحداً من أولئك الذين يتناولون مضادات الاكتئاب ، فقد تكون على دراية بأنواع مختلفة من مضادات الاكتئاب.
لديك مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية الموصوفة على نطاق واسع (SSRIs) ، مثبطات امتصاص السيروتونين-النورادرينالين (SNRIS) ، ومضادات الاكتئاب السيروتونالين ومضادات الاكتئاب السيروتونية المحددة (NASSAS). لا يتم وصف مضادات الاكتئاب الأقدم ، مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، في كثير من الأحيان بسبب آثارها الجانبية وخطر الجرعة الزائدة.
تجد البحث أيضًا أن الاستخدام طويل الأجل لمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل Doxepin (Silenor) قد يكون مرتبطًا بالخرف. على الرغم من أنه من الناحية الفنية مضادات الاكتئاب ، فإن Doxepin يستخدم أيضًا لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الأرق. استعرض التحليل التلوي لعام 2018 في علم الأعصاب السلوكي خمس دراسات ووجدوا أن الأشخاص الذين أخذوا مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات لديهم ضعف خطر الإصابة بالخرف. كان لدى الأشخاص الذين يتناولون SSRIs خطر أعلى بنسبة 75 ٪. ومع ذلك ، هناك المزيد لفهم كيف يمكن أن تؤثر مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات على خطر الخرف.
مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات لها آثار مضادات الكولين
يتم استخدام مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات لعلاج ليس فقط الاكتئاب والأرق ولكن أيضًا اضطراب الوسواس القهري ، والألم المزمن ، والصداع النصفي ، وتجول الفراش. بالإضافة إلى الآثار الجانبية مثل الرؤية غير الواضحة ، وزيادة الوزن ، ومعدل ضربات القلب السريع ، من المرجح أن يواجه كبار السن مشاكل في الذاكرة والارتباك (لكل كلية الطب بجامعة هارفارد). ولهذا السبب ، وتوافر الأدوية الحديثة مثل SSRIs و SNRIs ، يتم استخدام مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات بشكل متكرر في البالغين الأكبر سناً.
هذه الأدوية لها آثار جانبية مضادات الكولين ، مما يعني أنها تمنع الناقل العصبي المحدد الذي يساعد على التحكم في حركة العضلات والذاكرة وغيرها من الوظائف. تُستخدم الأدوية المضادة للكولين لعلاج مجموعة من الحالات ، بما في ذلك سلس البول والربو ومرض الشلل الرعاش ومرض الحركة. مضادات الهيستامين مثل ديفينهيدرامين (benadryl) لها أيضا آثار مضادات الكولين.
قد تكون هذه التأثيرات المضادة للكولين ، بدلاً من العمل المضاد للاكتئاب نفسه ، مرتبطة بالخرف. نظرت دراسة أجريت عام 2016 في المجلة الأمريكية للطب النفسي للمستحضرات الجنسية إلى كبار السن الذين يعيشون في دور الاكتئاب في دور رعاية المسنين. أولئك الذين تناولوا الأدوية المضادة للكولين القوية ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، كان لديهم خطر أعلى بنسبة 26 ٪ من النامية الخرف.
النظر في تأثير مضادات الكولين للأدوية الخاصة بك
إذا كنت تتناول أدوية مثل Benadryl لخصائصها المضادة للهيستامين ، فأنت تعلم أنه قد يجعلك أيضًا نعسانًا. سيختفي هذا التأثير إذا توقفت عن تناول Benadryl. إذا كان التأثير الجانبي المضاد للكولين لمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات هو الارتباك وفقدان الذاكرة ، فقد يكون من المعقول افتراض أن هذه الأعراض ستزول إذا توقفت عن تناول الدواء. ومع ذلك ، وجدت دراسة أجريت عام 2015 في الطب الباطني JAMA أن المستخدمين السابقين للأدوية المضادة للكولين لديهم نفس خطر الخرف مثل المستخدمين الحاليين.
نظرًا لأن الأدوية المضادة للكولين تستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الحالات ، فقد أدركت مراجعة 2020 في رأي الخبراء حول سلامة المخدرات عامل الخطر الكبير للخرف مع هذه الأدوية. لتقليل هذا الخطر ، اقترح أن يقوم المهنيون الطبيون بإلقاء نظرة على مقدار عبء مضادات الكولين لدى المريض الأكبر سناً قبل وصف دواء جديد.
(اقرأ ما يحدث عندما تتوقف عن تناول مضادات الاكتئاب.)
كل ثلاث سنوات ، تقوم جمعية طب الشيخوخة الأمريكية بتحديث قائمة بالأدوية (المعايير التي تسمى معايير البيرة) التي ينبغي تجنبها أو تقليلها بسبب المخاطر المحتملة للبالغين الذين تزيد أعمارهم أدوية سلس البول في هذه القائمة. إذا كان الدواء الخاص بك له تأثيرات مضادة للكولين ، فلن تتوقف عن تناوله. بدلاً من ذلك ، استشر طبيبك حول الأدوية البديلة.