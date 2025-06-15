مضاعفات مرض السكري التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الموت إذا تركت دون علاج

يحتاج جسمك إلى الطاقة من الطعام لإجراء وظائف أساسية مثل إنتاج الهرمونات ، وتذوق النشاط البدني ، والحفاظ على قلبك ودماغك يعملان بشكل صحيح. عندما تأكل ، يكسر جسمك الطعام ويستخلص العناصر الغذائية لاستخدامها لأغراض محددة. يتم تحويل الكربوهيدرات في طعامك إلى الجلوكوز ، والتي يتم إطلاقها بعد ذلك في مجرى الدم. رداً على ذلك ، يفرز البنكرياس الأنسولين ، وهو هرمون يساعد على نقل الجلوكوز إلى خلاياك من أجل الطاقة ويقلل من كمية السكر في دمك.
الأشخاص المصابون بداء السكري إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو لا يمكنهم استخدامه بفعالية لتنظيم نسبة السكر في الدم. نتيجة لذلك ، يمكن أن تتراكم الجلوكوز في مجرى الدم بينما تظل خلايا الجسم جوعًا من أجل الطاقة. إحدى المضاعفات التي تهدد الحياة لمرض السكري هي التسمم الكيتوني السكري (DKA) ، والتي تحدث عندما تكون الخلايا محرومة من الجلوكوز بحيث يبدأ الجسم في تحطيم مخازن الدهون من أجل الطاقة.
على الرغم من أن هذا قد يبدو مفيدًا لشخص يحاول إنقاص الوزن ، في DKA ، ينتج الكبد كمية مفرطة من الكيتونات ، والتي هي منتجات ثانوية من استقلاب الدهون. الكثير من الكيتونات في مجرى الدم يمكن أن يتسبب في أن يصبح الدم حمضيًا بشكل خطير. ترك دون علاج ، يمكن أن يكون هذا الانخفاض في الرقم الهيدروجيني سامًا وقد يؤدي إلى غيبوبة أو وفاة مفاجئة.
مرض الكيتونات السكري أكثر شيوعًا مع مرض السكري من النوع 1
يعتبر مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا في الولايات المتحدة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل تلف الأعصاب وأمراض الكلى ومشاكل الأوعية الدموية وحتى الخرف. يمثل مرض السكري من النوع 1 أقل من 10 ٪ من جميع حالات مرض السكري ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. في حين أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 قد يحتاجون في النهاية إلى الأنسولين لإدارة نسبة السكر في الدم ، فإن أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول يجب أن يأخذوا الأنسولين كل يوم للبقاء على قيد الحياة. بدون إمدادات مستمرة من الأنسولين ، فإن مرضى السكري من النوع الأول معرضون لخطر DKA. DKA أمر نادر الحدوث لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لأنهم لا يزالون ينتجون بعض الأنسولين ، مما يساعد على منع تراكم الكيتون.
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يمكن أن يحدث DKA عند تعطيل إمدادات الأنسولين للشخص ، سواء بسبب الحقن المفقود ، أو مشاكل في مضخة الأنسولين أو الجرعات غير الصحيحة. يمكن أن ترفع المرضى أيضًا لخطر DKA لأنه قد يكون من الصعب التحكم في نسبة السكر في الدم بسبب جدول الأكل والشرب غير المتناسق. تشمل المشغلات الأخرى تعاطي الكحول أو المخدرات ، أو بعض الأدوية ، أو الأحداث الطبية الخطيرة مثل النوبة القلبية.
أعراض والوقاية من مرض الكيتواشي السكري
تتطور DKA تدريجياً ، لذلك من المهم أن نلتقط الأعراض المبكرة قبل أن تصبح شديدة. مع ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكيتون ، يمكن أن تشمل العلامات المبكرة التبول المتكرر بشكل غير عادي والعطش المفرط. إذا تركت دون علاج ، فإن DKA يمكن أن يؤدي إلى التعب الشديد ، ومتاعب التركيز ، والجلد الجاف ، والغثيان ، وضيق التنفس ، والتنفس الذي تنبعث منه رائحة الفواكه.
إذا كان لديك مرض السكري من النوع الأول ولاحظت هذه الأعراض ، فإن جمعية مرض السكري الأمريكية تحثك على الاتصال بطبيبك أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ. يتضمن علاج DKA عادةً استبدال السوائل والكهارل التي فقدتها ، وقد تُعطى الأنسولين لإعادة نسبة السكر في الدم إلى مستويات أكثر أمانًا. إذا كان المرض أو العدوى الأساسية قد تسبب في DKA ، فقد تحتاج أيضًا إلى دواء لعلاج هذه الحالة. بالمناسبة ، يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا كنت تأخذ الكثير من الأنسولين.
للمساعدة في منع DKA ، يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري التحقق بانتظام من السكر في الدم للتأكد من بقائه ضمن النطاق المستهدف الذي حدده فريق الرعاية الصحية لديهم. إذا كان نسبة السكر في دمك أكثر من 240 ملغ/دل ، فمن الجيد التحقق من الكيتونات ، خاصة إذا كنت تشعر بأي أعراض. يمكنك اختبار مستويات الكيتون في المنزل باستخدام مجموعة اختبار البول دون وصفة طبية. من المهم أيضًا التحقق من الكيتونات كل بضع ساعات إذا كنت مريضًا ، خاصة إذا كنت لا تأكل بشكل طبيعي.