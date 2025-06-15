مضاعفات مرض السكري التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الموت إذا تركت دون علاج

يحتاج جسمك إلى الطاقة من الطعام لإجراء وظائف أساسية مثل إنتاج الهرمونات ، وتذوق النشاط البدني ، والحفاظ على قلبك ودماغك يعملان بشكل صحيح. عندما تأكل ، يكسر جسمك الطعام ويستخلص العناصر الغذائية لاستخدامها لأغراض محددة. يتم تحويل الكربوهيدرات في طعامك إلى الجلوكوز ، والتي يتم إطلاقها بعد ذلك في مجرى الدم. رداً على ذلك ، يفرز البنكرياس الأنسولين ، وهو هرمون يساعد على نقل الجلوكوز إلى خلاياك من أجل الطاقة ويقلل من كمية السكر في دمك.

الأشخاص المصابون بداء السكري إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو لا يمكنهم استخدامه بفعالية لتنظيم نسبة السكر في الدم. نتيجة لذلك ، يمكن أن تتراكم الجلوكوز في مجرى الدم بينما تظل خلايا الجسم جوعًا من أجل الطاقة. إحدى المضاعفات التي تهدد الحياة لمرض السكري هي التسمم الكيتوني السكري (DKA) ، والتي تحدث عندما تكون الخلايا محرومة من الجلوكوز بحيث يبدأ الجسم في تحطيم مخازن الدهون من أجل الطاقة.

على الرغم من أن هذا قد يبدو مفيدًا لشخص يحاول إنقاص الوزن ، في DKA ، ينتج الكبد كمية مفرطة من الكيتونات ، والتي هي منتجات ثانوية من استقلاب الدهون. الكثير من الكيتونات في مجرى الدم يمكن أن يتسبب في أن يصبح الدم حمضيًا بشكل خطير. ترك دون علاج ، يمكن أن يكون هذا الانخفاض في الرقم الهيدروجيني سامًا وقد يؤدي إلى غيبوبة أو وفاة مفاجئة.