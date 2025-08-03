مضاعفة الإصابات تركت الحرية للبحث عن الهوية

من الصعب معرفة ما الذي يجب صنعه من الحرية بعد الآن.

لقد لعبوا مباراتين فقط بكامل قوتها ، ونشروا 11 تشكيلة البداية المختلفة وقاموا باستحواذتين في منتصف الموسم.

تدخل الحرية يوم الأحد مع عبء أطول سلسلة خسارة منذ عام 2022.

أسقطت LIBS مباراتها الرابعة على التوالي يوم الجمعة ، حيث تعرضت لهزيمة من 16 نقطة إلى أسوأ فريق في الدوري ، The Sun.

أصبح أبطال الدفاع ، الذين افتتحوا هذا الموسم بتقديم سلسلة من تسع مباريات ، قذيفة لأنفسهم الآن.

الآن ، في خضم لعب ست مباريات في 10 أيام ، فإن الحرية تتعب بالمرض ويبتلي الإصابات.

ليس من غير المألوف أن تعاني الفرق من إصابات على مدار الموسم ، ولكن عدد الألعاب التي يفتقدها لاعبو Liberty مذهلة.

عاد Jonquel Jones مؤخرًا إلى تشكيلة الفريق بعد أن فقد شهرًا من العمل بسبب إصابة في الكاحل. لقد غاب كل من Sabrina Ionescu و Natasha Cloud و Leonie Fiebich أيضًا.

يلعب الحرية حاليًا بدون Breanna Stewart و Kennedy Burke و Nyara Sabally ، الذين تم تهميشهم جميعًا في المستقبل المنظور.

Marine Johannès هو اللاعب الوحيد الذي ظهر في جميع المباريات الـ 27 لـ The Liberty هذا الموسم.

جدول الحرية لا يرحم هذا الشهر أيضًا. يلعبون 14 مباراة في أغسطس ، بما في ذلك ثمانية على الطريق.

هناك القليل من الوقت للممارسة والراحة. إضافة إلى التحديات هي حقيقة أن LIBS لديها أيضًا لاعبين جديدين في هذا المزيج.

لم تكن عملية تكامل ستيفاني تالبوت هي الأكثر سلاسة. كان لديها تحولات أكثر من مساعدة. لكنها لعبت على الأقل بجهود تلاشى بعض الآخرين في الفريق في طفرات.

هناك سبب لتفاؤله ، مع وجود Emma Meesseman في وضع يحتمل أن تجعل الحرية لاول مرة يوم الأحد في ولاية كونيتيكت.

الأمل هو أن معدل ذكاء كرة السلة المرتفع ، المقترن بألفة أسلوب اللعب وبعض زملائه في الفريق ، يجعل هذا الانتقال غير المؤلم للفريق الذي يحتاج إلى دفعة يائسة.

آخر إيجابي هو أنه على الرغم من 8-10 خلال الأسابيع الثمانية الماضية ، فإن الحرية (17-10) تظل في المرتبة الثانية في ترتيب الدوري ، على الرغم من أن الحلم والزئبق ليسا بعيدًا عنهم الآن.

في أعقاب هزيمة يوم الجمعة ، كانت الحرية هادئة بشكل غريب.

ناقشوا لعبة الحيازة ومدى صعوبة مطابقة بدنية الشمس. حتى أن Ionescu دافع عن أداء الفريق ، قائلاً إن الجهد لم يكن هو القضية في الخسارة المكونة من 16 نقطة لأسوأ فريق في الدوري.

قالت: “الجميع هناك بذل قصارى جهدهم”.

الفريق بأكمله متعب من الاضطرار إلى بذل المزيد من الجهد بسبب الظروف. لكن لا أحد سيشعر بالأسف تجاههم.

تأمل الحرية في إنهاء هذه الرحلة البرية في ملاحظة عالية يوم الأحد.