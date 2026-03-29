قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
الرئيس دونالد ترامب ليس معروفًا تمامًا بأنه مثال للصحة. ومن نظامه الغذائي اليومي وعاداته في تناول الوجبات الخفيفة على متن طائرة الرئاسة، وأفكاره حول التمارين الرياضية، وحتى اعترافه باستخدامه اليومي للأسبرين، يعد الرئيس عمليًا دراسة حالة حية حول ما لا يجب فعله عندما يتعلق الأمر بالصحة والعافية وطول العمر.
ولكن من عجيب المفارقات أن لا شيء من هذا يمنع ترامب من تقديم بعض المزاعم الصحية الجريئة للشعب الأمريكي ــ وأي شخص آخر يستمع إليه. خلال فترة رئاسته (في المرتين!) ، توصل الرئيس إلى بعض الأمور الحقيقية. للأسف، يبدو أنه في طريق جدي في عام 2026. فمن التأكيد على أن خمس ساعات من النوم “كثيرة”، وإطلاق ادعاءات جامحة حول جرعته اليومية الكبيرة من الأسبرين، والادعاء بأنه أكثر رئيس يتمتع بصحة جيدة على الإطلاق، وحتى الربط بين عسر القراءة ومستويات الذكاء، فقد أدخل قدمه في فمه مرارًا وتكرارًا.
ادعى دونالد ترامب أن خمس ساعات من النوم كل ليلة هي “كثيرة”
في يناير 2026، أكد الرئيس دونالد ترامب خلال مقابلة صريحة مع مجلة نيويورك أن متوسط ساعات النوم الخمس التي كان يحصل عليها كل ليلة كانت “كثيرة”. وأضاف: “أجد أنه عندما أستمتع حقًا بنفسي، فإنني أنام أقل”. ومع ذلك، يبدو أن الدكتورة أنجيلا هوليداي بيل، وهي طبيبة معتمدة من مجلس الإدارة وأخصائية نوم معتمدة في شركة The Solution Is Sleep LLC، قد تعارض ذلك. وقالت حصريًا لصحيفة “هيلث دايجست” في أغسطس 2024 حول مقدار النوم الذي يحتاجه الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر من أجل شيخوخة صحية: “إن مقدار النوم الأمثل يتراوح بين سبع إلى تسع ساعات للشخص البالغ العادي في أي عمر، ومع ذلك، سيحتاج البعض إلى أقل قليلاً وسيحتاج الكثيرون إلى أكثر قليلاً”.
ادعى دونالد ترامب أنه تناول كمية من الأسبرين أكثر من الموصى بها حتى لا يكون لديه دم كثيف
في نهاية عام 2026، عند الضغط عليه بشأن الكدمات المستمرة على يديه، عزا الرئيس دونالد ترامب الأمر كله إلى جرعته اليومية الضخمة البالغة 325 ملليغرام من الدواء المضاد للالتهابات غير الستيرويدية، والذي يصادف أنه أكثر من أربعة أضعاف الكمية اليومية الموصى بها لأولئك الذين يستخدمونه لإجراءات وقائية، وفقًا لفريق عمل الخدمات الوقائية الأمريكي. ووفقا لترامب، حتى عندما نصحه أطباؤه بتخفيض الجرعة، فقد رفض، مشيرًا إلى ميله إلى الإيمان بالخرافات. وقال لصحيفة وول ستريت جورنال: “يقولون إن الأسبرين مفيد لتسييل الدم، ولا أريد أن يتدفق الدم الكثيف عبر قلبي”. ناهيك عن أي آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل تلف الكبد وقرحة المعدة والنزيف الداخلي.
ادعى دونالد ترامب أنه خضع للتصوير بالرنين المغناطيسي فقط ليتراجع بعد أسابيع
وفي حديثه عن المقابلة التي أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال، اغتنم الرئيس دونالد ترامب أيضًا هذه اللحظة لوضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن بعض الصور التي قام بها. وبعد أن أخبر المراسلين لأسابيع أنه خضع للتصوير بالرنين المغناطيسي، أوضح في المقابلة أنه كان في الواقع فحصًا بالأشعة المقطعية. واعترف قائلا: “لم يكن التصوير بالرنين المغناطيسي. لقد كان أقل من ذلك. لقد كان فحصا”. أوبسي ديزي. في وقت لاحق، أيد طبيبه، الدكتور شون باربابيلا، تصحيح ترامب، بينما أشار أيضًا لشبكة CNN إلى أن نتيجة الفحص المقطعي المذكور “كانت طبيعية تمامًا ولم تكشف عن أي تشوهات على الإطلاق”.
ادعى دونالد ترامب أن طبيب البيت الأبيض السابق قال إنه “الرئيس الأكثر صحة”
في 17 مارس، خلال خطاب ألقاه في عرض شامروك باول، توقف الرئيس دونالد ترامب للحظة للاعتراف بطبيب البيت الأبيض السابق الذي تحول إلى عضو الكونجرس عن ولاية تكساس روني جاكسون. “لن أنسى أبدًا أنهم قالوا: من هو الرئيس الأكثر صحة؟ يتذكر ترامب (عبر موقع يوتيوب) أثناء تقديمه لجاكسون إلى الغرفة: “لأنه غطى أوباما، فقد غطى البعض الآخر”. وأضاف “لا أريد أن أقول من، ولكن وترامب. لقد قال ترامب إلى حد بعيد. لا يوجد أحد قريب حتى. قال إلى حد بعيد. لقد تعرض لبعض الحرارة بسبب ذلك، لكن ذلك كان على ما يرام”. بالتأكيد، جان.
ادعى دونالد ترامب أن هناك علاقة بين عسر القراءة والذكاء