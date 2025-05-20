مطالبة بمكافأة بقيمة 150 دولارًا أو 1 ألف دولار أمان أول شبكة أمان لـ Yankees مقابل رينجرز الليلة

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سيتطلع نيويورك يانكيز إلى مواصلة خطهم الساخن ضد تكساس رينجرز ليلة الثلاثاء في برونكس.

فاز فريق Yanks بثمانية من آخر 11 مسابقاتهم وهم يركبون عالياً بعد أن أخذوا اثنين من ثلاثة من Mets في سلسلة مترو الأنفاق.

يقدم الأشخاص في Bet365 Sportsbook مستخدمين جدد مكافأة بقيمة 150 دولارًا أو شبكة أمان رهان أول تصل إلى 1000 دولار من الرهانات المكافأة لمباراة يوم الثلاثاء في برونكس.

العرض متاح أيضًا للتصفيات الدوري الاميركي للمحترفين و NHL.

من المقرر أن يكون الملعب الأول بين Yankees و Rangers في الساعة 7:05 مساءً بالتوقيت الشرقي في ملعب Yankee.

سيبدأ ويل وارن في بداية قاذفة برونكس ، بينما من المقرر أن يبدأ المخضرم باتريك كوربين في رينجرز.

يانكيز هو -200 المفضل على خط المال ، ويجلس المجموع في 8.5.

آرون القاضي ، الذي يقود MLB بمتوسط ​​ضرب .401 ويحتل المركز الثالث في التخصصات التي يبلغ عددها 15 شوطًا في المنزل ، هو +170 ليضرب هوميروس يوم الثلاثاء.

باستخدام BET365 رمز الترويجي NYPBET، يمكنك الذهاب فناء.

إذا كنت تراهن على الحصول على جولة في المنزل على +170 احتمالات مع رهان أول بقيمة 5 دولارات ويذهب إلى الفناء ، فستربح 8.50 دولار ، واسترداد حصتك بقيمة 5 دولارات ، ورفع 150 دولارًا في رهانات المكافآت.

إذا لم يسبق له أن وصل إلى المنزل ، فستخسر حصتك البالغة 5 دولارات ، ولكن لا تزال تتلقى 150 دولارًا من رهانات المكافآت.

كيفية الاشتراك في Bet365 Sportsbook

للتسجيل في Bet365 Sportsbook والمطالبة بعرض ، يجب أن تكون في سن قانوني وفي إحدى الولايات المؤهلة للعلامة التجارية: أريزونا ، كولورادو ، أيوا ، إنديانا ، إلينوي ، كنتاكي ، لويزيانا ، نورث كارولينا ، نيو جيرسي ، أوهايو ، ولاية بنسلفانيا ، تينيسي ، وفرجينيا.

إذا واجهت هذه المتطلبات ، فسوف تتبع هذه الخطوات:

حدد عرض المكافأة الخاص بك وانقر على الرابط المقابل: احصل على شبكة أمان الرهان الأولى تصل إلى 1000 دولار أو رهان 5 دولارات ، احصل على 150 دولارًا في رهانات المكافأة الفوز أو الخسارة!

اختر ولايتك. اضغط على زر “انضم الآن”. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. عند المطالبة ، أدخل رمز الترويج NYPOST365. اختر عرض الترحيب المفضل لديك. جعل الإيداع الحد الأدنى من 10 دولارات.

ما يفكر فيه خبيرنا في مركز يانكيز مقابل رينجرز

يانكيز في حالة رائعة ، لكن هذا سعر حاد للدفع للنظر في ويل وارن لخط الأساسي لبدء الموسم.

لقد أثبت وارن امتلاك الأشياء المتأرجحة والفوت ، لكن سيطرته كانت متقطعة ، مما أدى إلى 4.61 عصرًا على 41 أدوار في تسع بدايات.

يمكن أن يجد وارن شكله ضد جريمة رينجرز المتعثرة ، لكن يبدو أنه رهان محفوف بالمخاطر بالنظر إلى السعر الذي يجب أن تدفعه.

عملاء جدد ، 21+ وحاضرين جسديًا في AZ ، NJ ، MI ، PA. العملاء الجدد الذين يراهنون على 10 دولارات+ نقدًا على أي سوق يحمل احتمالات -500 أو أكثر مؤهلين لتلقي 100 دولار من الرهانات المكافأة كل يوم لمدة ثلاثة أيام الثلاثة الأولى. يجب عليك الرهان 10 دولارات+ كل يوم لتكون مؤهلاً للحصول على المكافآت كل يوم. تنطبق المصطلحات – راجع تطبيق Panatics Sportsbook.