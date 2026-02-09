مطربو السبعينيات الذين ألقوا انتقادات لاذعة على موسيقيين كلاسيكيين آخرين

الأخبار مليئة بالخلافات الموسيقية: يبدو أن تايلور سويفت تخفي انتقادات مخادعة لمغنية “Brat” Charli XCX في ألبومها “The Life of a Showgirl”، وينتهي الأمر بدريك في حالة حرب مع ما بدا في ذلك الوقت مثل الساحل الغربي بأكمله، كندريك لامار على وجه الخصوص. قد ينظر هؤلاء منا من فئة معينة بازدراء إلى الموسيقيين النجوم اليوم بسبب ما يبدو وكأنه اقتتال داخلي تافه وصبياني بشكل لا يصدق في حين أنه ينبغي عليهم قضاء وقت ممتع في حياتهم.
لكن الحقيقة هي أن النجوم كانت دائمًا تميل إلى قنص بعضها البعض، حتى أنها تعود إلى أيام موسيقى الروك الكلاسيكية. في الواقع، حتى فرقة البيتلز، الفرقة التي قالت ذات يوم للعالم “كل ما تحتاجه هو الحب”، تحولت إلى حرب كلامية عامة للغاية اندلعت في الصحافة في السنوات التي تلت انفصالها عام 1970، حيث كان جون لينون ينتقد بشكل خاص شريكه السابق في كتابة الأغاني بول مكارتني – في حين كان هناك عدد لا يحصى من الموسيقيين الآخرين الذين كانوا على استعداد لأخذ انتقادات شديدة لفرقة “فاب فور”. إذا نظرنا إلى الوراء، كان هناك الكثير من العداء بين أعمال السبعينيات الأخرى التي ببساطة لم تكن تحب بعضها البعض. إليكم خمسة مطربين من السبعينيات شاركوا في ازدراءهم لزملائهم في الأغنية.
ديفيد باوي
أجرى ديفيد باوي القليل من المقابلات في سنواته الأخيرة، ولكن تلك التي أجراها في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين كشفت أنه رجل متواضع وودود ولا يبدو أنه يأخذ نفسه على محمل الجد بينما يظل مع ذلك مكرسًا لفنه. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائما. في السبعينيات من القرن الماضي، عندما لم يكن يحاول إخافة الناس بمظهره المخنث وحيويته خارج كوكب الأرض، كان أكثر من راغب في إظهار جانبه المظلم – والذي يتضمن ضرب كبار الموسيقيين الآخرين.
مثل الآخرين في عصره، كان بوي مستعدًا لقضاء وقته في التسكع مع نجوم الروك الآخرين في السبعينيات، وكان أحد النجوم الذين التقى بهم ستارمان في ذلك الوقت هو إلتون جون. ومع ذلك، على عكس صداقاته مع ميك جاغر وجون لينون، وكلاهما ازدهر في التعاون المبني على الاحترام المتبادل، لم يعجب بوي بجون، وألقى انتقادات لاذعة معادية للمثليين في المقابلات، ووصفه بأنه “الملكة الرمزية” لموسيقى الروك ومقارنته بليبراتشي في مقابلة عام 1976 مع رولينج ستون.
لقد تأذى جون بشكل مفهوم من هذه التصريحات، لكنه شخص قاسٍ. تحدث عن علاقته المتوترة مع بوي في سيرته الذاتية، “أنا”، حيث كتب: “لقد أحببت موسيقاه، وتواصلنا اجتماعيًا عدة مرات… ولكن كان هناك دائمًا شيء بعيد ومعزول عنه، على الأقل عندما كنت موجودًا. أنا بصراحة لا أعرف ما هي المشكلة، ولكن من الواضح أنه كانت هناك مشكلة. وبعد سنوات كان دائمًا يدلي بملاحظات مقتضبة عني في المقابلات: كانت “ملكة الروك أند رول” الأكثر شهرة على الرغم من أنه، في الإنصاف، كان بالتأكيد لقد فقد عقله بشأن فحم الكوك عندما قال ذلك.”
إلتون جون
على الرغم من أن إلتون جون اكتسب سمعة طيبة في السنوات الأخيرة لمساعدة زملائه المشاهير في أوقات الأزمات، إلا أنه لم يكن صامتًا دائمًا عندما يتعلق الأمر بتقريع الموسيقيين الذين واجههم طوال حياته المهنية. ولعل أشهر عداء له كان مع كيث ريتشاردز، والذي بدأ في عام 1975 بعد أن انضم جون إلى فرقة رولينج ستونز على خشبة المسرح ليعزف على البيانو أثناء أغنيتهم ”هونكي تونك وومن”. كما اعترف جون لاحقًا، هذه المرة كان هو من كان يتعاطى الكوكايين بنسبة عالية، وبدلاً من مغادرة المسرح بعد رقمه، بقي وقرر الازدحام لأغنية تلو الأخرى، على الرغم من حقيقة أن Stones كان لديه بالفعل مشغلان آخران للوحة المفاتيح على المسرح.
وبحسب ما ورد، أثارت هذه الخطوة المفرطة في الثقة استياء الجمهور وفناني الأداء الآخرين، وخاصة ريتشاردز، الذي كان يحدق بجون حتى غادر المسرح أخيرًا. في السنوات التي تلت ذلك، بدأ ريتشاردز في انتقاد جون باعتباره متصنعًا وكان لئيمًا بشكل خاص بشأن إهداء جون عام 1997 للأميرة المتوفاة ديانا بعنوان “شمعة في مهب الريح” الذي كتبه جون في الأصل لمارلين مونرو. أطلق ريتشاردز عليها اسم “Song for Dead Blondes” ورفضها باعتبارها حيلة استعراضية.
في هذه المرحلة، رد جون على مغني الروك المسن، قائلاً للصحفيين (لكل نيويورك ديلي نيوز): “أنا سعيد لأنني أقلعت عن المخدرات والكحول… سيكون أمرًا مروعًا أن تكون مثل كيث ريتشاردز. إنه مثير للشفقة، شيء مسكين. إنه مثل قرد مصاب بالتهاب المفاصل، يحاول الصعود على خشبة المسرح والظهور شابًا.” أوه.
لو ريد
كان لو ريد شخصية صعبة للغاية. يقال إنه كان رجلاً لا يعاني من الحمقى بكل سرور، كما يقول التعبير الملطف القديم، وكان منفتحًا في آرائه كما كان في استكشاف الجوانب المظلمة من نفسيته وحياته الشخصية في كلماته.
وبينما استمتع ريد بالتعاون المثمر مع العديد من الفنانين طوال حياته بما في ذلك جون كال، وديفيد باوي، وغوريلاز، وميتاليكا، فقد كان أيضًا على استعداد لتكوين أعداء لزملائه الموسيقيين. لقد شارك عداءه لأسماء كبيرة مثل البيتلز والأبواب في مقابلة وحشية عام 1987 مع أسطورة صناعة الموسيقى جو سميث.
لكن عداوته ربما كانت أقوى بالنسبة لزميله الطليعي فرانك زابا، الذي شاركت فرقته Mothers of Invention الفاتورة مع فرقة Reed’s the Velvet Underground في حفل آندي وارهول الذي أقيم في الستينيات. قال ريد لاحقًا: “من المحتمل أنه أكثر شخص غير موهوب سمعته في حياتي”. “إنه أكاديمي مغرور، ولا يستطيع عزف موسيقى الروك أند رول، لأنه خاسر. ولهذا السبب يرتدي ملابس مضحكة. إنه ليس سعيدًا بنفسه وأعتقد أنه على حق” (عبر “Up-Tight: The Velvet Underground Story”). ومع ذلك، خفف موقفه لاحقًا إلى النقطة التي قدم فيها تحية مؤثرة لزابا وإنجازاته عندما أدخله إلى قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 1995، بعد عامين من وفاة زابا.
فرانك زابا
كان فرانك زابا نجم روك آخر ولم يشعر بالحاجة إلى لعب أوراقه بالقرب من صدره عندما يتعلق الأمر بآرائه حول الموسيقيين الآخرين. بالإضافة إلى ازدراء فرقة Velvet Underground بشكل خاص لاستخدام الفرقة للمخدرات – من المدهش أن زابا كان رصينًا طوال حياته – انضم إلى Lou Reed في الاستخفاف بفرقة البيتلز.
أصدرت منظمة “أمهات الاختراع” محاكاة ساخرة لاذعة لألبوم “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” لفرقة البيتلز، وفي مقابلة عام 1988، أوضح: “لا، أنا لا أكره ذلك. أعتقد فقط أنه عندما قمت بالمحاكاة الساخرة الأصلية لذلك كان ذلك للإشارة إلى حقيقة أنه في ذلك الوقت كان فريق البيتلز يتواجدون فيه فقط من أجل المال. اعتقد الجميع أنهم الرب. أعتقد أن هذا لم يكن صحيحًا. لقد كانوا مجرد تجاري جيد”. المجموعة” (عبر afka.net). لقد انتقد أيضًا أعمالًا رئيسية أخرى مثل The Doors لكنه احتفظ بانتقاداته الأكبر لصناعة الموسيقى بشكل عام، مع استثناء ممارساتها التسويقية، والتي اعتبرها ساخرة ومضللة.
روجر ووترز
روجر ووترز هو العبقري وراء بعض أعمال بينك فلويد الأكثر شهرة ونجاحًا تجاريًا، بما في ذلك ألبوم عام 1979 “The Wall”. ومع ذلك، على الرغم من الطبيعة العقلية لكثير من ديسكغرافيا ووترز مع بينك فلويد، كانت الديناميكيات بين أعضاء الفرقة صعبة، مما أدى إلى ترك ووترز المجموعة بشكل حاد في عام 1985. في السنوات التي تلت ذلك، كشف ووترز عن نفسه كشخصية عنيدة مستعدة لمشاركة أفكارها غير المفلترة مع زملائه السابقين في الفرقة والموسيقيين الآخرين بشكل عام، لا سيما مهاجمة مساهمة بول مكارتني الفاشلة في ألبوم بينك فلويد الكلاسيكي “Dark”. جانب القمر” وأيضا انتقاد جون لينون.
ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أثار ووترز جدلاً بسبب انتقاداته التي جاءت في وقت غير مناسب لقائد فرقة Black Sabbath الأسطوري ورائد الهيفي ميتال Ozzy Osbourne، الذي توفي بعد أسابيع قليلة من حفل وداعه في يوليو 2025. وبعد فترة وجيزة، ظهر ووترز في البودكاست “The Independent Ink” ولم يتردد في مناقشة مخاوفه عندما يتعلق الأمر بـ Ozzy.
وقال ووترز: “أوزي أوزبورن، الذي توفي للتو، بارك الله فيه، مهما كانت الحالة التي كان عليها طوال حياته … لقد كان يظهر في جميع أنحاء التلفزيون لمئات السنين مع حماقته وهراءه”. “ليس لدي أي فكرة عن الموسيقى. لا أستطيع أن أبدي اهتمامًا. لا أهتم بـ Black Sabbath، لم أفعل ذلك أبدًا. ليس لدي أي اهتمام بقضم رؤوس الدجاج أو أي شيء يفعلونه. لا يمكنني أن أهتم كثيرًا.” ومن المفهوم أن العديد من معجبي Ozzy كانوا منزعجين جدًا من توقيت التصريحات، على الرغم من رفض ووترز الاعتذار.