مطربو السبعينيات الذين ألقوا انتقادات لاذعة على موسيقيين كلاسيكيين آخرين

أجرى ديفيد باوي القليل من المقابلات في سنواته الأخيرة، ولكن تلك التي أجراها في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين كشفت أنه رجل متواضع وودود ولا يبدو أنه يأخذ نفسه على محمل الجد بينما يظل مع ذلك مكرسًا لفنه. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال دائما. في السبعينيات من القرن الماضي، عندما لم يكن يحاول إخافة الناس بمظهره المخنث وحيويته خارج كوكب الأرض، كان أكثر من راغب في إظهار جانبه المظلم – والذي يتضمن ضرب كبار الموسيقيين الآخرين.

مثل الآخرين في عصره، كان بوي مستعدًا لقضاء وقته في التسكع مع نجوم الروك الآخرين في السبعينيات، وكان أحد النجوم الذين التقى بهم ستارمان في ذلك الوقت هو إلتون جون. ومع ذلك، على عكس صداقاته مع ميك جاغر وجون لينون، وكلاهما ازدهر في التعاون المبني على الاحترام المتبادل، لم يعجب بوي بجون، وألقى انتقادات لاذعة معادية للمثليين في المقابلات، ووصفه بأنه “الملكة الرمزية” لموسيقى الروك ومقارنته بليبراتشي في مقابلة عام 1976 مع رولينج ستون.

لقد تأذى جون بشكل مفهوم من هذه التصريحات، لكنه شخص قاسٍ. تحدث عن علاقته المتوترة مع بوي في سيرته الذاتية، “أنا”، حيث كتب: “لقد أحببت موسيقاه، وتواصلنا اجتماعيًا عدة مرات… ولكن كان هناك دائمًا شيء بعيد ومعزول عنه، على الأقل عندما كنت موجودًا. أنا بصراحة لا أعرف ما هي المشكلة، ولكن من الواضح أنه كانت هناك مشكلة. وبعد سنوات كان دائمًا يدلي بملاحظات مقتضبة عني في المقابلات: كانت “ملكة الروك أند رول” الأكثر شهرة على الرغم من أنه، في الإنصاف، كان بالتأكيد لقد فقد عقله بشأن فحم الكوك عندما قال ذلك.”