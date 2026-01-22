معالجة الأسود لتقاعد دان سكيبر بعد تسع سنوات من مسيرته في دوري كرة القدم الأمريكية

معالجة هجوم الأسود، يعلق دان سكيبر وسادته بعد مسيرة استمرت تسع سنوات في دوري كرة القدم الأمريكية، والتي تضمنت فترات متعددة في ديترويت.

أعلن سكيبر، البالغ من العمر 31 عامًا، قراره في منشور على موقع إنستغرام يوم الخميس أنه بعد “24 عامًا من ارتداء الفوط والخوذة كل خريف” فإنه “سيستبدل ذلك بممارسة مهنة على الجانب الآخر في مجال التدريب”.

وكتب سكيبر: “الذكريات والتجارب التي جلبها لي اتحاد كرة القدم الأميركي ولعائلتي يصعب وصفها بالكلمات”. وكتب: “ممتن لكل شخص كان بعيدًا عن رحلتي”. “لقد حان الوقت بالنسبة لي للإبلاغ عن تقاعدي. (آسف كان علي أن أفعل ذلك للمرة الأخيرة!)”

كان التقاعد أمرًا كان يدور في ذهن سكيبر خلال الموسم العادي.

وفي 4 يناير، قال للصحفيين إنه لعب خلال الموسم بسبب إصابة في أسفل الظهر وكان من المقرر أن يرى الأطباء ويخضع للتصوير للمساعدة في معرفة مستقبله في الملعب.

قال سكيبر في ذلك الوقت: “تبدأ في إجراء بعض العمليات الجراحية المكثفة جدًا، فأنا كبير في السن وطويل القامة، لذلك سنرى ما سيحدث”.

أمضى الرجل المياوم وقتًا مع رعاة البقر، وبرونكو، وباتريوتس، وتكساس، وغزاة، ومهور وأربع فترات منفصلة مع الأسود.

ظهر Skipper في 66 مباراة مع فريق Lions وبدأ في 16 مباراة، بينما كان يتمتع أيضًا بالتميز كواحد فقط من ثلاثة رجال خط هجوم في تاريخ الامتياز الذين سجلوا استقبال هبوط.

قد تبدأ رحلة سكيبر إلى التدريب عاجلاً وليس آجلاً.

ذكرت ESPN أن Skipper سيكون مدربًا متطوعًا للخط الهجومي للفريق الشرقي خلال East-West Shrine Bowl الذي سيقام الأسبوع المقبل.

لعب سكيبر بشكل جماعي في أركنساس قبل أن يوقع مع كاوبويز في مايو 2017 كوكيل حر غير مصقول.