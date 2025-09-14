معاينة ، التنبؤ ، ما يجب مراقبته في الأسبوع 2

نظرة من الداخل على مباراة يوم الأحد-Cowboys NFL Week 2 على ملعب AT&T:

تطابق سرادق

عمالقة WR Malik Nabers vs. Cowboys CB Trevon Diggs

نابرز ببراءة بما يكفي قبل أن يشارك موسمه الصاعد أن الركن الواحد الذي كان يتطلع إلى مواجهة أكثر من أي شخص آخر كان Diggs.

قيل هذا كمجاملة ، لكن Diggs أخذها في البداية كإهانة. في اجتماعهم الأول ، كان لدى Nabers (12-115) لعبة كبيرة ولكن رعاة البقر فازوا وأعجبت Diggs.

وقال في ذلك الوقت: “إنني أتطلع إلى جميع المعارك التي سنواجهها”. هذه هي الدفعة التالية ، حيث أصيب Diggs ولم يلعب في مباراة العودة في الموسم الماضي.

أربعة هبوط

صمت الحمل: بعد إجمالي سبع تمريرات تم إسقاطها في عام 2024 ، فتح Ceedee Lamb هذا الموسم من خلال إسقاط ثلاث تمريرات في خسارة Cowboys ‘الأسبوع 1 أمام النسور. انه يصطف في الفتحة ما يقرب من نصف الوقت ، مما يعني أن Dru Phillips ستحصل على الكثير من العمل ضد Lamb.

“المتلقي الرائع في جميع الجوانب” ، قال نيكل في السنة الثانية. “أتذكر من العام الماضي ، إنه ذكي. يمكنه أن يفعل كل شيء جيدًا تقريبًا ، لذا فهو مجرد إحضار لعبة” A “.

هل من المشجع أن Lamb أسقط الكرة قبل أسبوع؟ قال فيليبس: “أتمنى أن أتمكن فقط من أن يسقط الجميع الكرة ، سيكون ذلك رائعًا.” “لا يمكنك الاعتماد عليها.”

لامب ، المتذكر كيف أدى إلى تفاقم إصابة في الكتف في الموسم الماضي بعد معالجة فيليبس ، يجعل هذا الشخصي. قال لامب: “لقد تناولني وأذى بي ، لذلك لدي شيء له”.

هجوم داك: تعادل سلسلة Dak Prescott التي فازت بـ 13 مباراة ضد Giants مع Tom Brady في ثاني أطول سلسلة في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي في قورتربك على أي فريق واحد. فعل برادي ذلك ضد الفواتير من 2003-10. إذا وصل بريسكوت إلى رقم 14 ، فسيكون وراء بوب غريس فقط ، الذي فاز مع الدلافين من 1968-1979 على التوالي على الفواتير.

قال بريسكوت: “آمل أن أستمر في ذلك”. “أنا أدرس وأعد وأفعل كل ما بوسعي للتأكد من استمرار ذلك.” Prescott في 15 مباراة مهنية ضد Giants لديه 29 تمريرة لمس أرض ، ثمانية اعتراضات وتصنيف المارة 102.4.

ذبح أجراس: كان داريوس سلايتون في الملعب لمدة 66 من 68 لقطة في المباراة الافتتاحية ، وكان مستهدفًا مرة واحدة فقط ولم يكن لديه استقبال. رعاة البقر على خلفية البداية ، مع دارون بلاند مع قدم ملتوية والكاحل.

وهذا يعني أنه من المتوقع أن يكون ريدي ستيوارد بديلاً عن اللطف.

قطع الفايكنج ستيوارد بعد معسكر التدريب وادعى رعاة البقر. لقد لعب في لعبة واحدة من اتحاد كرة القدم الأميركي – باعتباره صاعدًا غير مُصنّع في عام 2024 لصالح Bears. مع Wan’Dale Robinson (الكاحل) المدرجة على أنها مشكوك فيها ، يحتاج العمالقة إلى Slayton لالتقاط السرعة.

الوقت الفرعي: إن فقدان الظهير الداخلي Micah McFadden هو ضربة للدفاع ، لأنه كان أحد أكثر اللاعبين الذين تم الاستخفاف بهم في قائمة العمالقة. التالي هو Darius Muasau ، اختيار الجولة السادسة 2024 والذي بدأ سبع مباريات كصاعد يملأ McFadden ثم Okereke لاحقًا.

وقال مواساو لصحيفة “ذا بوست”: “لقد كنت مستعدًا فقط لاستدعاء رقمي”. “لسوء الحظ ، كان لا بد من استدعاءه في وقت مبكر من هذا الموسم بسبب انخفاض ميخا. أنت لا تريد أبدًا رؤية شيء من هذا القبيل ، وخاصة أحد زملائنا في الفريق ، أخوك الذي كنت يطحنه لمدة عامين حتى الآن.

توقع أن يحصل الصاعد عبد كارتر على اللقطات في الظهير الداخلي.

اختيار بول

سيكون متأخرا في وقت مبكر لأحد هذه الفرق. هذه هي المباراة الافتتاحية للمنزل لرعاة البقر ، وهم لفترة طويلة في المبنى الخاص بهم قد صفعوا حول العمالقة.

لم يعط راسل ويلسون وشركاه في الأسبوع الأول أي سبب لتفاؤله ، بقدر ما يضع النقاط على السبورة. حتى نراها ، من الصعب تصديق ذلك.

رعاة البقر 24 ، العمالقة 10