معاينة ، التنبؤ ، ما يجب مشاهدته في الأسبوع 4

نظرة داخلية على التوفيق بين الطائرات الطائرات الطائرات يوم الاثنين:

تطابق سرادق

Jets CB Sauce Gardner vs. Dolphins WR Tyreek Hill

سمحت Jets Gardner “السفر” مع أفضل مستقبل الفريق الآخر هذا الموسم أكثر مما رأيناه في ظل طاقم التدريب السابق. لقد حقق أداءً جيدًا ضد DK Metcalf من Steelers في الأسبوع الأول وكان لديه بعض النضالات ضد مايك إيفانز من تامبا الأسبوع الماضي.

هيل حيوان مختلف عن هؤلاء الرجال – “الفهد”. هيل هو سبيدستر يمكنه إعطاء مشكلات غاردنر. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الطائرات تسمح لـ Gardner بمواجهته واحدة طوال اليوم أو تأخذ لعبة مختلفة.

وقال غاردنر عن سرعة الدلافين: “أشعر أن هناك طرقًا معينة يمكنك من خلالها التعامل معها”. “نحن ندرك تمامًا أن لديهم مثل فريق المسار الأولمبي هناك أو ما يرغبون في تسميته أنفسهم. إنهم سريعون. لكننا سنذهب إلى هناك ونفعل ما يجب علينا فعله”.

تم بالفعل ذكر اسم هيل في الشائعات التجارية. لديه 15 مصيد لـ 198 ياردة وهبوط واحد هذا الموسم. في الأسبوع الماضي ضد الفواتير ، لم يمتد الدلافين إلى الحقل ، وتم عقد كل من هيل وجايلن ودل تحت 40 ياردة.

4 هبوط

يوم الحقول

ستستعرض الطائرات قورتربك لهذا واحد. يعود جوستين فيلدز بعد فقده في مباراة الأسبوع الماضي بارتجاج. والسؤال الآن هو الحقول التي سنراها – الشخص الذي ركض وألقى الكرة بفعالية ضد ستيلرز في الأسبوع الأول أو الشخص الذي لم يتمكن من الحصول على أي شيء ضد الفواتير في الأسبوع الثاني؟

قال فيلدز عن لعبة بوفالو: “لم نلعب علامتنا التجارية لكرة القدم”. “لم ننفذ بشكل جيد بما فيه الكفاية. لقد قلبت الكرة في وقت مبكر ، ولم نبدأ بسرعة ، وهذا إلى حد كبير أخلاقي القصة.”

تراجعت جريمة Jets لمدة ثلاثة أرباع بدون حقول الأسبوع الماضي قبل أن يضع Tyrod Taylor النسخ الاحتياطي محركين هبوطين في الربع الرابع. تم بناء جريمة Jets حول الحقول جميع موسمها ، لذا يجب أن توفر عودته شرارة.

AFC على الأقل

توجد الطائرات والدلافين في الطابق السفلي من AFC East ويبدو أنها قد تبقى على هذا النحو هذا الموسم ما لم يصطدم باتريوت الحزب. القسم هو الفواتير والجميع.

ومع ذلك ، فإن ألعاب التقسيم هذه مهمة والطائرات كانت فظيعة داخل القسم لفترة طويلة. هم 6-25 في AFC East منذ عام 2020 وخسروا أول مباراة لهم في هذا الموسم بالفعل.

عند النظر إلى الجدول الزمني ومحاولة معرفة كيف يمكن للطائرات الوصول إلى سبعة أو ثمانية انتصارات ، فإن التغلب على الدلافين مرة واحدة على الأقل أمر لا بد منه. من المؤكد أن الدلافين تنظر إلى الطائرات بنفس الطريقة.

لا مكان للركض

تم بناء الطائرات لتشغيل الكرة لكنها لم تحدث في الأسبوعين الماضيين. قاد قورتربك الفريق في التسرع وليس بتشارات مصممة ، ولكن مع التدافع. ركض قاعة Breece Breece 29 ياردة ضد الفواتير و 21 ياردة ضد القراصنة.

وقال آرون جلين مدرب جيتس: “علينا أن ندير الكرة بشكل أفضل”. “اسمع ، أعلم أننا نسير ضد ثلاثة فرق جيدة حقًا في الفرق السابقة التي لعبناها ، لكن هذا لا يهمني. لدي توقع لهذا الفريق حول كيفية عملنا ولن أوقف عن ذلك.”

الوقت tua

دلافين قورتربك توا تاجوفيلوا تحت النار هذا الموسم. يحتل المرتبة 29 في تصنيف قورتربك بتصنيف 35.8 ولديه أربعة اعتراضات ، تعادل في المرتبة الثانية في الدوري. انتقده الدوري السابق MVP Cam Newton هذا الأسبوع ، وطرد Tagovailoa.

“حسنًا ، يمكن لأي شخص أن يلعب قورتربك في هذا الدوري ، ثم أريد أن أرى أي شخص في الشوارع يأتي ويلعب قورتربك” ، قال تاجوفيلوا. “يقوم كام بعمله ، بالتأكيد ، لكنني أعتقد أنه من الأسهل أن تكون قادرًا على عقد الفرس والتحدث عن ذلك بهذه الطريقة أو التحدث عما يفعله شخص آخر عندما لا تخرج ويضطر إلى فعل الشيء نفسه.

“أعتقد أنه من السهل القيام بذلك. أعتقد أن أي شخص يمكنه فعل ذلك. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه لعب قورتربك.”

الطائرات ليس لديها الوجبات الجاهزة هذا العام. يجب أن تمنحهم Tagovailoa فرصة أو اثنتين في أولهم.

مكالمة كوستيلو

هذان فريقان في حاجة ماسة للفوز. الدلافين أكثر يأسًا لأن الوظائف موجودة هناك. الطائرات هي أيضا 0-9 في جنوب فلوريدا منذ عام 2016 ويبدو أنها تجد طرق الخسارة هناك. يحدث مرة أخرى.

الدلافين 31 ، الطائرات 26