معدات الطاقة الخارجية الأساسية التي تحتاجها للحفاظ على فناءك لكل موسم

سواء أحببنا ذلك أم لا ، فإن صيانة الفناء هي ضرورة على مدار السنة ، حتى في أعماق الشتاء وبالتأكيد في ذروة الصيف. ولكن من أجل الحفاظ على الفناء الخاص بك بشكل أكثر فعالية ، يجب أن يكون لكل مالك المنزل الأدوات والإكسسوارات المناسبة لإنجاز المهمة. علاوة على ذلك ، من المفيد بشكل لا يصدق أن يكون لديك بعض الأدوات مع القليل من الركلة الإضافية لمساعدتك في الحصول على بعض المشاريع الأكبر والأكثر صعوبة بسهولة. إن وجود بنك من أدوات الطاقة جاهزة لكل موسم يكون مفيدًا جدًا لمهام الصيانة الرئيسية ، حيث يتيح لك المعدات التي تعمل بالطاقة أن تتعامل مع العديد من الوظائف نفسها بشكل أسرع وأكثر دقة مما تفعل مع الأدوات اليدوية.
موسميا ، ستتغير أدوات الطاقة التي ستحتاجها للحفاظ على الفناء الخاص بك. في فصل الشتاء ، سيساعدك منفاخ الثلج والمولد المحمول على الحصول على أسوأ العواصف الثلجية. في الربيع ، ستساعدك أدوات إزالة الأعشاب التي تعمل بالطاقة على الحفاظ على الفناء خاليًا من النباتات غير المرغوب فيها. بمجرد أن يكون الصيف على قدم وساق ، ستكون الأدوات وغسالات الضغط هي أدوات الانتقال إلى الطاقة ، في حين أن تقسيم الأوراق وتشذيب الأشجار المتأخرة أسهل بكثير عندما يكون لديك منفاخ أوراق موثوق به ومنشار. سواء كنت تتعامل مع مروج كبيرة متضخمة في الأشهر الأكثر دفئًا أو لديك وفرة من الأوراق الساقطة في الفناء ، فإن هذه القطع الأساسية من معدات الطاقة الخارجية ستوفر لك الكثير من الوقت والجهد ، لذلك ستتمكن من الاستمتاع تغيير المواسم دون الإفراط في الإكسار.
في فصل الشتاء ، كن جاهزًا لانقطاع الثلوج والطاقة
إن منفاخ الثلج هو أداة الشتاء الأساسية المطلقة التي تحتاجها لساحتك ، خاصة إذا كان منزلك يجلس على امتدادات طويلة من الرصيف أو لديه ممر طويل. إن المجرفة الثلجية هي العمل الخلفي ، حيث يحذر المهنيون الطبيون من أنك معرض لخطر إصابات في الظهر والرقبة إذا كنت تجرف يدويًا. مع منفاخ الثلج تحت تصرفك ، يمكنك جعل مهمة صيانة الفناء الشتوية هذه أسهل بكثير على جسمك.
هناك عدة أنواع من المناطق الثلجية التي يمكنك الاختيار من بينها. بالنسبة لمناطق البلاد التي تعاني من غبار من الثلج بانتظام ، يجب أن يكون هناك كبلور للثلوج الكهربائية كافية. ومع ذلك ، إذا كنت في منطقة تحصل على ثلج ثقيل ورطب ، فستريد قوة منفاخ الثلج الغاز. إن المنفذات الثلجية ذات المرحلة الواحدة (أو رماة الثلج ، كما هي معروفة أيضًا) ، تعمل بشكل جيد في الثلوج الخفيفة إلى المتوسطة ؛ ومع ذلك ، بالنسبة لتلك العواصف الضخمة ، فإن منفاخ من مرحلتين يقطع ويضرب الثلج هو فكرة أفضل. ضع دائمًا في الاعتبار سلامة منفاخ الثلج عند استخدام الأداة.
المولد المحمول هو أيضًا أحد الأصول الشتوية الرائعة. يمكن للثلوج والجليد والرياح الثقيلة كسر فروع الأشجار ، مما تسبب لها في ضرب خطوط الطاقة. إذا تسببت عاصفة شتوية في منطقتك في انقطاع التيار الكهربائي ، فيمكن أن يساعد المولد المحمول في شحن الأدوات والأجهزة الأساسية التي تحتاجها للحفاظ على بيئة آمنة.
حافظ على الأعشاب الضارة في الربيع
Springtime يعني الحصول على الفناء الخاص بك عن النمو الجديد الجديد ولكن أيضًا التخلص من بعض هذا النمو غير السار. ستساعد إضافة سلسلة من القطع إلى مجموعة الأدوات الخاصة بك في إزالة الأعمدة من العشب والزهور. مع بدء نمو عشب العشب الخاص بك ، سيساعد أداة تقليم السلسلة أيضًا على تنظيف محيط العشب ، مع الحفاظ على هذا الخط الجمالي بشكل جمالي. عند اختيار أداة تقليم السلسلة الصحيحة ، تأكد من أنه نوبة مريحة ، وسهلة الاستخدام ، ويمكنك التعامل معها بشكل صحيح دون خطر الإصابة. الحجم والوزن والقوة يجب أن يكون كل شيء في قرارك. بالإضافة إلى ذلك ، فكر في الاستثمار في جهاز تقليم يعمل بالبطاريات لساحات أكبر حيث لا يمكنك الوصول إلى المكونات ، وتأكد من الحصول على طراز مع بطارية أكبر-أو طراز يعمل بالطاقة-لأولئك الذين يحتاجون إلى أوقات تشغيل أطول . في كثير من الحالات ، يجب أن يكون نموذج 20 إلى 40 فولت كافياً لمدة نصف فدان من رعاية العشب ، في حين أن أي شيء أكبر قد يتطلب نموذجًا من 40 إلى 80 فولت.
إذا كنت ستذهب حقًا إلى الحرب ضد الأعشاب الضارة ، فإن الموقد الكهربائي هو أداة قوة مفيدة أخرى في ترسانتك. يبدو الأمر بشكل أساسي ويشعر وكأنه لطف سلسلة ، ولكن بدلاً من رأسه ، فإنه ينتج دفقًا مركّزًا من اللهب للمساعدة في حرق الأعشاب الضارة في الفناء. كن حذرًا عند استخدام هذه الأداة في البيئات الجافة ، وكن دائمًا متيقظين بشأن المكان الذي تشير إليه لمنع الحرائق.
الصيف هو وقت لقص المروج والحفاظ على نظافة الأسطح
في أشهر الصيف الدافئة ، لا يبدو أن العمل مع الماء بمثابة مهمة تقشعر لها الأبدان ، حيث يعد وجود غسالة ضغط للحفاظ على الفناء أداة فعالة للغاية للحفاظ على كل شيء نظيفًا. تستخدم غسالات الضغط تيارات ماء عالية الطاقة لتفجير البقايا-مثل الطحالب والطحالب والطين وغيرها من الأوساخ الإجمالية-من الأسطح. غسل الضغط بطريقة بسيطة نسبيا ولكنها قوية للحفاظ على انحيازك ، والطوابق ، والبراغى ، والممرات ، والممرات نظيفة في الساحات الأمامية والخلفية. يعد تنظيف هذا النوع من التراكم ، وخاصة الطحالب والطحالب ، من الممرات أيضًا بمثابة مقياس أمان رائع ، لأن Grime يجعل مسارات المشي زلقة. وفي نهاية تلك الصيف النظيف ، سيبدو منزلك متلألئًا تمامًا من الرصيف إلى سطح الشمس. هناك بعض الأشياء التي يجب ألا تنظيفها أبدًا مع غسالة الضغط ، لذلك تذكر اتباع تعليمات الشركة المصنعة قبل الاستخدام.
روتيني ساحة صيفية أخرى لكثير منا هو القص. إذا كان لديك قطعة أرض صغيرة ، فقد يقوم جزازة الدفع التقليدية. ومع ذلك ، إذا كنت تعيش مع كمية وفيرة من العشب ، فكر في إضافة جزازة العشب إلى مجموعة أدوات الطاقة الخاصة بك. أو ، إذا كنت شخصًا ذكيًا في مجال التكنولوجيا والذي يصادف أيضًا أن يكون لديه ساحة متساوية نسبيًا ، ففكر في الاستثمار في جزازة العشب الآلية (نعم ، مثل الفراغات الآلية!) للأداة الأكثر كفاءة (والأقل شاقة) حتى الآن.
المناشير والمنفخات الأوراق تأتي في متناول اليد في الخريف
بالنسبة لجميع احتياجات إزالة النفايات في فناء الخريف ، فإن المنشار هو الأداة الموسمية التي ستساعدك على التخلص من القطع الأكبر في الفناء والمساعدة في تقليم التحوطات والأشجار أثناء الاستعداد لفصل الشتاء. إذا كنت تخطط لتقليم الأشجار ، فسيؤدي ذلك إلى الاستثمار أو على الأقل استئجار منشار كهربائي. تميل المناشير الكهربائية إلى أن تكون أخف وزناً وأكثر إحكاما وأسهل في التعامل معها خلال مشاريع الأشجار ، ويمكنك مناورة منشار كهربائي أفضل على السلالم ، بدلاً من الخيارات الثقيلة التي تغذيها الغاز. تبدأ المناشير الكهربائية أيضًا بدفع زر واحد بدلاً من السحب على سلك ، مما يبسط العملية.
ومن غير ذلك منفاخ الورقة يستحق ذكرًا مشرفًا. الأداة هي MVP لإزالة الأوراق في الفناء ، مما يوفر طريقة فعالة وفعالة لجمع الأوراق الساقطة. ضع في اعتبارك أن تجربتك ستختلف بين المنفخات – يمكن أن تكون مفيدة الأوراق التي تعمل بالغاز ، في حين أن بصوت عالٍ وعادل بعض الشيء للعمل ، مفيدة في إزالة الأوراق أو الفروع الرطبة أو الثقيلة. من ناحية أخرى ، تكون المنفذات الكهربائية أخف وزناً وأسهل في الإدارة (ناهيك عن أكثر هدوءًا قليلاً) ، ولكن لا تمنحك الكثير من الطاقة ، خاصة إذا كنت تتعامل مع كميات كبيرة من النفايات وساحة كبيرة.
Aerator عامل طوال الموسم
المنافس غير المتوقع طوال الموسم هو Aerator. إن قول الأيراتور هو أداة ضرورية طوال الموسم قد يكون قليلاً من تسمية خاطئة ، ولكن في الواقع ، قد تحتاج هذه الآلة المجتهدة إلى استخدام مرتين في السنة للحفاظ على العشب الخاص بك ، اعتمادًا على ظروف التربة. تساعد Aberators في إزاحة التربة الأكثر صعوبة في الفناء ، مما يعطي الجذور الشعبية ويطلق النار على القدرة على النمو والتنفس على مدار العام. سيبدو العشب الخاص بك سعيدًا وصحيًا ، مما يعزز كبحك فورًا. فقط كن على دراية باختيار نوع ارتفاع الهوية الصحيح. تعد الاختيار الهوائيات ذات المسامير المجوفة (المعروفة باسم “Airators Core Core”) هو الخيار الأفضل ، نظرًا لأن المسامير الصلبة تتعرض لخطر ضغط العشب أكثر ، وبالتالي هزيمة الغرض من التهوية.
بصدق ، يمكن أن تساعد العديد من أدوات الطاقة الموسمية المذكورة ، مثل منشار المنشار ، وموزعة العشب ، وغسالة الضغط ، في صيانة الفناء على مدار العام أيضًا. وحتى مع وجود المزيد من الأدوات الخاصة بالموسم ، مثل منفاخ الثلج ، فإن هذه الآلات ستشمل الفريق الأكثر اكتمالا التي تحتاجها من أجل الحصول على الفناء الأفضل المظهر ، بغض النظر عن الطقس. ومع كل أدوات الطاقة هذه تحت تصرفك ، ستكون صيانة الفناء أسهل بكثير وأكثر كفاءة في الوقت.