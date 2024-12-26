معدل اختيار الوعاء، أفضل الرهانات

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تقدم جميع ألعاب الوعاء غير الفاصلة نطاقًا واسعًا من الأشياء المجهولة، وتعكس لعبة Rate Bowl الغموض حقًا.

سيواجه كل من روتجرز وولاية كانساس بدون لاعبين رئيسيين ولا يوجد دليل واضح على أن فريقًا واحدًا أكثر تركيزًا أو استعدادًا. فكيف يمكن للمرء أن يعيق مثل هذا اللغز؟

لقد اعتدت أن أتبع القاعدة العمياء المتمثلة في أخذ المستضعفين عندما تكون في شك. بعد كل شيء، ليس الأمر كما لو أن صانعي الاحتمالات أو سوق المراهنة لديهم مقياس دقيق لتصنيفات القوة لهذه الأنواع من ألعاب الكرة.

على سبيل المثال، في Hawaii Bowl يوم الثلاثاء، افتتحت ولاية سان خوسيه في البداية كنقطة مفضلة بمقدار 2.5 نقطة ووصل الفارق إلى 4.5 نقطة. ومع ذلك، في الساعات التي سبقت انطلاق المباراة، تغير المرشح وأغلق جنوب فلوريدا كمرشح مفضل بمقدار 1.5 نقطة. من المؤكد أن فريق بولز فاز بماراثون العمل الإضافي الخماسي ، 51-49 ، لذا فإن الاستيلاء على المستضعف طوال معظم العملية قد أتى بثماره.

سيلعب The Scarlet Knights بدون الظهير الكبير كايل مونانجاي، الذي احتل المرتبة الثلاثة الأولى في كل من ساحات الاندفاع والهبوط السريع في Big Ten. لقد كان بمثابة البقرة الجرسية لهجوم روتجرز المحدود نسبيًا بـ 23.3 محاولة في كل مباراة.

سيتعين على Wildcats أيضًا استبدال الإنتاج ولكن ليس بنفس مستوى Rutgers. سيلعب لاعب وسط ولاية كانساس أفيري جونسون، وأعتقد أن هذا هو الفارق. كان هناك عدد كبير جدًا من الحالات التي تعرض فيها روتجرز للحرق من قبل لاعبي الوسط الأقوياء والهجمات القوية. لا أعتقد أنهم قادرون على الحفاظ على وتيرة التهديف بدون مونانجاي.

يمكن لـ Rutgers QB Athan Kaliakmanis أن يفاجئنا ويقدم المزيد من الإنتاج عندما يُطلب منه ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يعد جريج شيانو مدربًا قويًا يتمتع بسجل حافل في ألعاب الكرة.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

لكن Wildcats في ذروتها كانت من بين الفرق الأكثر شهرة. لقد بدأوا العام بتسجيل 7-1 واحتلوا المركز السادس عشر. وأنا من أشد المعجبين بالمدرب كريس كليمان وأشعر أنه سيضع فريقه في العقلية الصحيحة للفوز بهذه المباراة المجهولة.

الاختيار: ولاية كانساس -7 (-110، رهان ESPN)