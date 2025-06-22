معدل الوفيات Mommy Makeover ليس ما تتوقعه

تواجه الأمومة تحديات لا حصر لها ، بما في ذلك الآثار الجسدية التي تأتي بعد حمل طفل والولادة. وعلى الرغم من أن بعض الأمهات المشهورات يبدو أنهن قادرات على استعادة أجسادهن قبل الولادة ، إلا أن العديد من النساء تكافح من أجل إدارة (وحب) شخصياتهن بعد الولادة. النظام الغذائي والتمرين يمكن أن يساعد ، بالطبع. ومع ذلك ، حتى النساء اللائي يتناولن الأطعمة الصحية ويخصصن الوقت لممارسة الرياضة بانتظام يشعرن بعدم الرضا عن الطريقة التي تبدو بها ثديهن أو بطونهم أو قيعانها.

إن Mommy Manouver عبارة عن خطة علاجية مخصصة تضم عملية جراحية تجميلية اختيارية واحدة على الأقل تهدف إلى تحديد جسم المرأة (عبر المجلس الأمريكي للجراحة التجميلية). تشمل العمليات الجراحية المجمعة الشائعة زيادة الثدي ، ومصاعد بعقب ، وملعقات البطن. (فقط تعرف على الاعتبارات قبل تجميع جراحة التجميل.) في الأساس ، تم تصميمها لحل أي مشاكل تحتاج المرأة لتكرار صورة ظلية ما قبل الميزانية.

بطبيعة الحال ، فإن الخضوع لأي عملية جراحية لديه مخاطر ، بما في ذلك بعضها تهدد الحياة. ومع ذلك ، قد لا يكون معدل الوفيات Mommy Makeover هو ما تتوقعه ، أي بسبب التباين في العمليات الجراحية.

إذا كنت قد فكرت في تحول الأم ، فقد ترغب في إلقاء نظرة على معدلات الوفيات الفردية المرتبطة بكل عملية جراحية تخطط للخضوع لها. على سبيل المثال ، لاحظت مراجعة 2022 في الجراحة التجميلية الجمالية أن معدل الوفيات لأكثر من 9000 امرأة خضعوا لعملية جراحية لزراعة الثدي كان صفرًا. لذلك ، إذا كنت تقصر تحول أمك على هذا الإجراء ، فإن فرصتك في الموت ستكون منخفضة للغاية من الناحية الإحصائية.