معدل الوفيات Mommy Makeover ليس ما تتوقعه

تواجه الأمومة تحديات لا حصر لها ، بما في ذلك الآثار الجسدية التي تأتي بعد حمل طفل والولادة. وعلى الرغم من أن بعض الأمهات المشهورات يبدو أنهن قادرات على استعادة أجسادهن قبل الولادة ، إلا أن العديد من النساء تكافح من أجل إدارة (وحب) شخصياتهن بعد الولادة. النظام الغذائي والتمرين يمكن أن يساعد ، بالطبع. ومع ذلك ، حتى النساء اللائي يتناولن الأطعمة الصحية ويخصصن الوقت لممارسة الرياضة بانتظام يشعرن بعدم الرضا عن الطريقة التي تبدو بها ثديهن أو بطونهم أو قيعانها.
إن Mommy Manouver عبارة عن خطة علاجية مخصصة تضم عملية جراحية تجميلية اختيارية واحدة على الأقل تهدف إلى تحديد جسم المرأة (عبر المجلس الأمريكي للجراحة التجميلية). تشمل العمليات الجراحية المجمعة الشائعة زيادة الثدي ، ومصاعد بعقب ، وملعقات البطن. (فقط تعرف على الاعتبارات قبل تجميع جراحة التجميل.) في الأساس ، تم تصميمها لحل أي مشاكل تحتاج المرأة لتكرار صورة ظلية ما قبل الميزانية.
بطبيعة الحال ، فإن الخضوع لأي عملية جراحية لديه مخاطر ، بما في ذلك بعضها تهدد الحياة. ومع ذلك ، قد لا يكون معدل الوفيات Mommy Makeover هو ما تتوقعه ، أي بسبب التباين في العمليات الجراحية.
إذا كنت قد فكرت في تحول الأم ، فقد ترغب في إلقاء نظرة على معدلات الوفيات الفردية المرتبطة بكل عملية جراحية تخطط للخضوع لها. على سبيل المثال ، لاحظت مراجعة 2022 في الجراحة التجميلية الجمالية أن معدل الوفيات لأكثر من 9000 امرأة خضعوا لعملية جراحية لزراعة الثدي كان صفرًا. لذلك ، إذا كنت تقصر تحول أمك على هذا الإجراء ، فإن فرصتك في الموت ستكون منخفضة للغاية من الناحية الإحصائية.
يمكن أن تؤدي إضافة الإجراءات إلى تضخيم المخاطر
ماذا لو أضفت شدًا للبطن إلى قائمة مراجعة Mommy Takeover الخاصة بك؟ وفقًا لمقال عام 2020 في الجراحة البلاستيكية والترميمية – Open Global Open ، ستواجه فرصة للوفاة 1 من كل 13000. وإذا أردت زيادة derriere الخاصة بك ، فستنظر إلى معدل الوفيات 1 من كل 20،000. علاوة على ذلك ، حتى لو نجت من الإجراء ، فقد لا تزال تكافح مع المخاوف بعد العملية الجراحية.
كما لاحظت الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل ، قد تواجه النساء اللائي يخضعن لصيانة الأم معلماً يزرع الثدي (اقرأ عن مرض زرع الثدي) ، والالتهابات ، ومشاكل القلب ، وجلطات الدم ، وموت الأنسجة الصحية. نظرًا لأن كل من هذه القضايا يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الجراحة والتدخلات الطبية ، فقد تؤدي إلى سلسلة متتالية من العلاجات ، ولكل منها مخاطر معدل الوفيات.
هذا لا يعني أن تحول الأم يجب أن يكون خارج الطاولة. قد ترغب فقط في اتخاذ بعض الخطوات لتقليل فرصك في المعاناة من المشكلات ، بدءًا من التخطيط لفترة الاسترداد. عند مقابلة مع WDSU News ، أوضح الطبيب الدكتور كورتني واشنطن أن طريقة رئيسية لمرضى Mommy Takeover لحماية صحتهم هي من خلال كونها واقعية في الشفاء. أعطت الدكتورة واشنطن إطارًا زمنيًا تقريبيًا للاسترداد لمدة ثمانية أسابيع لإجراء تحول الأم والذي تضمن رفع بعقب وشد بطن. وأشارت إلى أن الترتيب للمساعدة يمكن أن يمنع المضاعفات.
خفض فرص نتيجة مأساوية
قال الدكتور ج. فنسنت بوبلت (عبر كليفلاند كلينك) إن نصيحة أخرى يجب الحفاظ عليها من وجود حالة طوارئ من Mommy Takeover هي التأكد من وزنك الصحي أولاً (والوزن الصحي يختلف عن مؤشر كتلة الجسم). “لقد أظهرت الدراسات أنه كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم (للمريض) ، زاد معدل الإصابة بالمضاعفات المحلية والجهازية” ، أوضح بوليت.
كلمة نصيحة أخيرة بشأن حماية نفسك عند التفكير في جراحة التجميل الاختيارية تأتي من تقرير 2024 من قبل مراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). نظر التقرير في معدلات الوفاة لمواطني الولايات المتحدة الذين ذهبوا إلى جمهورية الدومينيكان بسبب العمليات الجراحية البلاستيكية مثل البطن ومصاعد الثدي. بين عامي 2009 و 2022 ، توفي 29 فردًا بمعدل 2.8 يومًا بعد العمليات الجراحية.
في محاولة للحد من هذه الوفيات ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن يفكر أي شخص يفكر في الذهاب إلى الخارج لإجراء عملية جراحية تجميلية “التشاور مع أخصائيي الصحة الأولية حول مخاطره المتأصلة في الأحداث السلبية بعد الجراحة والتدابير الوقائية التي يمكن أن يتخذها”. وبالتالي ، قد ترغب في التحدث مع مزود الممارسة العامة الخاصة بك في البداية كوسيلة لخفض مخاطر معدل الوفاة لأمك.