معركة جويل ماكهيل ضد تساقط الشعر كلفته آلاف الدولارات

يعد تساقط الشعر ظاهرة شائعة، خاصة بالنسبة للذكور البيولوجيين. في الواقع، تشير تقارير الجمعية الأمريكية لتساقط الشعر إلى أن 85% من الرجال فوق سن الخمسين يعانون من تساقط الشعر. (اقرأ عن السبب الحقيقي وراء إصابة الرجال بالصلع.)

تزعم بعض الوصفات الطبية الموضعية والمنتجات الطبيعية (مثل عقار تساقط الشعر المثير للجدل الذي يستخدمه دونالد ترامب) أنها تساعد الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر في الحصول على شعر أكثر سمكًا. لكن بعض الرجال، بما في ذلك الممثل جويل ماكهيل، يفضلون اللجوء إلى علاجات أكثر تدخلاً لعكس الصلع ومكافحة انحسار خط الشعر.

في عام 2026، اعترف ماكهيل لمجلة People أنه خضع لأربع عمليات جراحية لتساقط الشعر لتنشيط خط شعره المتقلص. وأشار أيضًا إلى أن التكلفة الإجمالية لإجراءاته تجاوزت 10000 دولار. ويبدو أن استثماره قد أتى بثماره، بناءً على صورته المصاحبة للمقال.

إن قرار ماكهيل باستعادة كثافة شعره وخط شعره الطبيعي من خلال العلاجات الجراحية ليس قرارًا فريدًا. تكشف الإحصائيات التي نشرتها شركة ForHair أنه تم إجراء ما يقرب من 800000 عملية زراعة شعر في عام 2024 في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. في جميع أنحاء العالم، يصل المجموع إلى أكثر من 3.4 مليون عملية زرع.