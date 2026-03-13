معركة جويل ماكهيل ضد تساقط الشعر كلفته آلاف الدولارات

يعد تساقط الشعر ظاهرة شائعة، خاصة بالنسبة للذكور البيولوجيين. في الواقع، تشير تقارير الجمعية الأمريكية لتساقط الشعر إلى أن 85% من الرجال فوق سن الخمسين يعانون من تساقط الشعر. (اقرأ عن السبب الحقيقي وراء إصابة الرجال بالصلع.)
تزعم بعض الوصفات الطبية الموضعية والمنتجات الطبيعية (مثل عقار تساقط الشعر المثير للجدل الذي يستخدمه دونالد ترامب) أنها تساعد الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر في الحصول على شعر أكثر سمكًا. لكن بعض الرجال، بما في ذلك الممثل جويل ماكهيل، يفضلون اللجوء إلى علاجات أكثر تدخلاً لعكس الصلع ومكافحة انحسار خط الشعر.
في عام 2026، اعترف ماكهيل لمجلة People أنه خضع لأربع عمليات جراحية لتساقط الشعر لتنشيط خط شعره المتقلص. وأشار أيضًا إلى أن التكلفة الإجمالية لإجراءاته تجاوزت 10000 دولار. ويبدو أن استثماره قد أتى بثماره، بناءً على صورته المصاحبة للمقال.
إن قرار ماكهيل باستعادة كثافة شعره وخط شعره الطبيعي من خلال العلاجات الجراحية ليس قرارًا فريدًا. تكشف الإحصائيات التي نشرتها شركة ForHair أنه تم إجراء ما يقرب من 800000 عملية زراعة شعر في عام 2024 في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. في جميع أنحاء العالم، يصل المجموع إلى أكثر من 3.4 مليون عملية زرع.
الإجهاد الإجهاد يدفع قرارات العلاج التجميلي
لماذا كل هذه الضجة حول الشعر الخفيف؟ وفقًا لاستطلاع عام 2023 نُشر في مجلة الجراحة التجميلية والترميمية – Global Open، ربط 40% من المشاركين تساقط الشعر بانخفاض الجاذبية و33% بانخفاض الثقة. ولهذا السبب، أعرب كل من المشاركين من الذكور والإناث عن موقف إيجابي تجاه زراعة الشعر كحل – وكانوا في كثير من الأحيان على استعداد لإنفاق الآلاف، كما فعل ماكهيل.
من الواضح أن ماكهيل قد تلقى عملية زرع وحدة بصيلات الشعر، نظرًا لأنه اعترف قائلاً: “لقد قمت بذلك منذ فترة طويلة عندما كانت عبارة عن شريط.” تتضمن عملية زرع وحدة البصيلات إزالة شريط من الشعر جراحيًا من الجزء الخلفي من الرأس إلى الأمام فوق الجبهة. وصف ماكهيل هذه التجربة بأثر رجعي بأنها مؤلمة، ونصح أي شخص مهتم بإجراء عملية استئصال وحدة البصيلات بدلاً من ذلك، وهو إجراء يتضمن حصاد وإعادة زرع بصيلات الشعر الفردية بدلاً من شرائح الأنسجة الكاملة.
مخاطر الذهاب إلى مكان آخر لعكس ترقق الشعر
ذهب ماكهيل إلى لوس أنجلوس لإجراء عملية زراعة الشعر، لكن الكثيرين يلجأون إلى الأطباء في وجهات دولية. في الواقع، فإن ممارسة ما يسمى بـ “سياحة الصلع” معروفة جدًا لدرجة أن ماكهيل قال مازحًا: “يمكنني أن أحضر لك رجلاً في تركيا”.
يمكن أن تكون عمليات زراعة الشعر أرخص في أماكن مثل إسطنبول مما هي عليه في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لا يغطي معظم مقدمي التأمين أي جزء من عملية زراعة الشعر ما لم يكن ذلك ضروريًا من الناحية الطبية، مما يترك المرضى يحملون حقيبة المال. وكما أظهر استثمار ماكهيل، فإن رسوم جراحة زراعة الشعر يمكن أن تكون باهظة.
ولكن هل السفر خارج البلاد لإجراء عملية زراعة الشعر آمن؟ في مقابلة مع مجلة GQ، أوضح خبير زراعة الشعر الدولي والقائد غير الربحي الدكتور ريكاردو ميجيا كيف يمكن للمرضى الذين يسافرون للحصول على خط شعر محدث تجنب المشاكل الطبية. وقال: “الخطر الأكبر هو الوقوع في الأيدي الخطأ وعدم إجراء البحث المناسب”، مضيفًا أنه من الضروري لجميع المرضى طرح الكثير من الأسئلة المسبقة لتجاوز الأخطاء الجراحية التي يمكن الوقاية منها وتجنب خيبة الأمل من النتائج غير الناجحة.
يحذر ماكهيل من وضع فروة رأسك في أيدي أخصائي طبي خاطئ. قال: “أنت تحصل على ما تدفع مقابله”، مضيفًا أنه “إذا قال شخص ما: سأفعل ذلك مقابل 3000 دولار، فأنت لا تفعل ذلك” (عبر E! News).