معصم Red Panda المكسور في سقوط مخيف في نهائي كأس مفوض WNBA

ظهرت المزيد من المعلومات حول Scary Fall Rong Niu ، المعروف باسم Red Panda ، خلال نهائي كأس المفوض في WNBA ليلة الثلاثاء.

في بيان شاركه فريق NIU في Pat McAfee من ESPN ، تم الكشف عن إصابتها ككسر معصم.

“الليلة الماضية في Lynx/Fever ، اتخذت سقوطًا في بداية العرض ، بسبب () مجدافها الأيسر من دراجتها الأحادية العجلة (التي تضررت أثناء العبور ، كان معصمها الأيسر مكسورة بشدة في نفس المكان للمرة الثانية.” قراءة البيان

أجبرت كسر المعصم الأيسر NIU على البقاء في المستشفى لمدة 11 ساعة ، حيث كان لديها إجراء ، وفقًا للبيان. تم إرسال المؤدي أخيرًا إلى المنزل ، ولكن مع النصيحة للخضوع لإجراء ثانٍ على معصمها مع جراح العظام.

أعربت NIU عن امتنانها لدعم المشجعين وشكرتهم على مساعدتهم خلال وقت عصيب.

“شكرا جزيلا لجميع الدوري الاميركي للمحترفين و WNBA والجامعات وأفراد وسائل الإعلام وعشاقها الداعمة من أي وقت مضى على لطفك واهتمامك”.

حدث الخريف خلال أدائها في نهاية الشوط الأول في نهائي كأس المفوض في WNBA مع مينيسوتا لينكس وإنديانا حمى وباندا الحمراء بمساعدة كرسي متحرك. تأخرت اللعبة لبعض الوقت حيث اضطر طاقم الساحة لإصلاح دنت في المحكمة.

تقوم The Red Panda بأداء هذه الأعمال منذ التسعينيات ووصلت إلى الدور نصف النهائي من “Got Talent في بريطانيا”.