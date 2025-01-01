معطرات خزانة غير سامة ستحافظ على رائحة مساحتك وملابسك نظيفة

خزانة ذات رائحة منعشة غير قابلة للتفاوض. ليست خزانة ملابسك جزءًا من منزلك فحسب، بل هي المكان الذي تضع فيه خزانة ملابسك. لذا، عليك حماية ما تحمله بداخلك، مثل الملابس والأحذية. إذا كنت تتعامل مع خزانة ذات رائحة عفنة، فهناك أخبار جيدة. هناك الكثير من الحلول غير السامة للحفاظ على رائحة هذه المساحة منعشة ونظيفة.
قبل أن تقفز إلى البحث عن معطر الخزانة المثالي، من الجيد التأكد من عدم وجود أي شيء في خزانتك وتعطيل جهودك. ابحث عن الأشياء ذات الرائحة الكريهة التي قد تحتاج إلى التخلص منها أو تنظيفها أو التبرع بها. يعد الآن أيضًا وقتًا رائعًا للتأكد من أن خزانتك تتمتع بتدفق هواء كافٍ ولا تحتوي على رطوبة زائدة (العوامل المشهورة بجعل رائحة خزانتك سيئة). بمجرد قيامك بتحديد هذه الأشياء من قائمة مهام التحديث المسبق الخاصة بك، يمكنك البدء في استكشاف خيارات المنتج الخاص بك. اعتمادًا على تفضيلاتك، قد تنجذب إلى أي عدد من منتجات تجديد الخزانات غير السامة. لحسن الحظ، هناك العديد من الخيارات لتلبية احتياجاتك.
أفضل معطرات خزانة غير سامة يمكنك تجربتها
من السهل شراء معطر خزانة غير سام، وذلك بفضل الطلب على المنتجات الطبيعية. إذا كنت ترغب في الوصول إلى مصدر المشكلة، فقد يكون من الحكمة اختيار منتج تنقية، مثل حقيبة إزالة الروائح الكريهة من Moso Small Room، مقابل 9.99 دولارًا. بدلاً من إخفاء الروائح الكريهة، يمكن للفحم الموجود في هذا المنتج أن يسحبها من الهواء. والأفضل من ذلك كله، أنه يمكن وضع هذا المنتج في ضوء الشمس لإنعاشه وإعادة استخدامه لمدة تصل إلى عامين.
إذا كنت مهتمًا أكثر بإضافة العطر إلى خزانتك، فهناك عدد من المنتجات التي يمكن أن تساعدك على تحقيق هذا الهدف. أحد أكثر معطرات الخزانات التي يمكنك شراؤها بأسعار معقولة هو بخاخ معطر الغرفة والهواء النهاري من السيدة ماير، وهو خالٍ من المواد الكيميائية القاسية ومدعوم بالزيوت العطرية. رذاذ أو اثنين من هذا المنتج سوف ينعش خزانتك بسرعة ويترك وراءه رائحة منعشة ومنعشة من رعي الحمام الليموني.
إذا كانت خزانتك مزودة بمأخذ كهربائي، فيمكنك شراء خيار إضافي مثل معطر النعناع من Scent fill. يعد استخدام زيت النعناع العطري طريقة رائعة لإبعاد الرائحة الكريهة عن المناطق ذات الرائحة الكريهة في المنزل، مثل خزانتك التي تحتاج إلى تجديد. يمكن أيضًا استخدام عبوات Scentfill، المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع المكونات الإضافية لـ Air Wick، مما يجعلها متعددة الاستخدامات للغاية.
كيف تصنع معطر خزانة غير سام بنفسك
إذا كنت تحب فكرة خزانة أكثر نضارة ولكنك لا ترغب في إنفاق الكثير من المال، يمكنك صنع معطر جو طبيعي بالكامل باستخدام مكونات منزلية شائعة. للبدء، ستحتاج إلى جمع بعض صودا الخبز والزيت العطري المفضل لديك. على الرغم من أن العديد من العطور تعمل بشكل جيد في التخلص من الروائح، فقد تجد أن النعناع سيكون فعالًا بشكل خاص، ولكن يمكنك بسهولة استخدام رائحتك المفضلة أيضًا. ستحتاج أيضًا إلى كيس أو كيس من القماش يمكن استخدامه لحفظ صودا الخبز والزيوت الأساسية (يمكنك شراء 24 عبوة من أمازون مقابل 16.99 دولارًا). أحضري وعاءً وقومي بقياس ربع كوب من صودا الخبز فيه، ثم ضعي الزيت العطري حتى تصلي إلى المستوى المطلوب من الرائحة والانتعاش. اغرفي أو اسكبي مسحوق مكافحة الرائحة بعناية في أحد أكياسك واربطيه بإحكام حتى لا ينسكب المسحوق. يمكنك الآن تعليق الكيس في خزانتك والسماح لصودا الخبز بعمل سحرها.
قد تجد أنك بحاجة إلى بضعة أكياس في خزانتك، اعتمادًا على حجم المساحة لديك أو رائحتها الكريهة. إذا لاحظت أن الكيس بدأ يفقد رائحته اللطيفة، يمكنك دائمًا فتحه وتحريك المحتويات، مما قد يساعد في إحياء الرائحة. بمجرد أن تفقد الزيوت العطرية والمساحيق قوتها، ستحتاج إلى إفراغ الكيس وإعادة ملئه بالمسحوق المعطر الطازج.. على الرغم من أن الخزانة المتعفنة يمكن أن تكون أمرًا مؤلمًا في التعامل معها، إلا أنه لا يمكن حلها بجهد قليل والمنتج المناسب.