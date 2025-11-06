مغنيو الروك الذين نسوا كلمات الأغاني التي جعلتهم مشهورين

تضم كل فرقة معجبين متعصبين يعرفون كل كلمة وملاحظة من كل مقطع صوتي في كل ألبوم. لكن بالنسبة لكتاب الأغاني والمطربين، فإن تجربة تأليف الأغنية وتذكرها مختلفة تمامًا. يجب عليهم إنشاء الأغنية، والتعاون مع أعضاء الفرقة، والتدرب في الاستوديو، والتسجيل، والنوم في الحافلات بين الحفلات، والتركيز بطريقة ما على المسرح وسط طوفان من الضوضاء والأضواء والوجوه المبتهجة، ليلة بعد ليلة بعد ليلة. من المستحيل حتى على أكثر المخضرمين خبرة ألا يخطئوا بين الحين والآخر، حتى بالنسبة لبعض أكبر أسماء الروك وأكبر الأغاني.
تقدم الكلمات تحدياتها الفريدة أيضًا، تلك التي تبدأ بالكتابة والتذكر. أحيانًا لا تكتب تاتيانا شمايولوك، من فرقة الميتال الأوكرانية جينجر، كلمات الأغاني إلا قبل ساعتين من جلسة التسجيل، كما قالت في مقابلة أجريت مؤخرًا، وعليها أن تحاول بنشاط أن تتذكر كلمات الأغاني لاحقًا. كتب كيرت كوبين بالمثل في اللحظة الأخيرة، قائلاً في مقابلة أجريت معه عام 1993 إنه ألقى “مقطوعات شعرية” و”قمامة… من شأنها أن تتناثر مني”. في هذه الأثناء، لا يكون لدى عازف الروك العملاق جيمس هيتفيلد من فريق Metallica في بعض الأحيان أي فكرة عما سيقوله ويقوم بتأليف مقطوعات موسيقية منفصلة عن كلمات الأغاني.
من الواضح أنه بغض النظر عن مدى أهمية الكلمات بالنسبة للمعجب، فقد يكون من الأسهل على الموسيقي أن ينساها. في بعض الحالات، هذا يعني حتى الأغاني الناجحة. نسي أوزي أوزبورن ذات مرة كلمات أغنية “War Pigs”، ونسي كوبين كلمات أغنية “Polly”، ونسي نويل غالاغر كلمات أغنية “Wonderwall”، ونسي توم يورك كلمات أغنية “Karma Police”، ونسي مات بيلامي كلمات الكثير من الأغاني، بما في ذلك “Kill or Be Killed”.
Ozzy أفسد كلمات أغنية War Pigs تمامًا
لا ينبغي أن يكون مفاجئًا حقًا أن أمير الظلام الراحل والمحبوب كثيرًا أسقط الكرة على كلمات الأغاني بين الحين والآخر. حتى أنه نسيها عندما كان يمزح، كما حدث أثناء ظهوره عام 2001 في برنامج “Late Night with Conan O’Brien” – ما لم يتم تمثيل الجزء بأكمله. ربما كان الأمر مجرد شرود ذهني (ليس من الصعب تخيله بالنسبة لـ Ozzy)، ربما كان السبب هو كل المخدرات، أو ربما كان الأمرين معًا، أو ربما أراد Ozzy فقط التهريج. ولكن في حالة واحدة على الأقل في عام 1983، نسي بشكل شرعي كلمات أغنية “War Pigs”، وهي إحدى أكبر أغاني Black Sabbath. ثم قام بتأليف بعض الأشياء الجديدة.
للأسف، ليس لدينا لقطات لهذا الخطأ الكوميدي، ولكن لدينا شهادة عازف الجيتار Jake E. Lee، الذي انضم إلى مشروع Ozzy الفردي من عام 1982 إلى عام 1987. وبطبيعة الحال، لم يكتف Ozzy بأداء مقطوعاته الخاصة أثناء مغامرته في منطقة منفردة، بل قام بتغطية مقطوعات Sabbath أيضًا. خلال جولة Speak of the Devil (1982 إلى 1983)، تذكر لي أن Ozzy نسي تمامًا كلمات المقطع الأول من “War Pigs”. كما قال لـGuitar World في عام 2025، التفت إليه Ozzy في منتصف المقطع الشهير “الجنرالات مجتمعون في جماهيرهم” وشفته، “ما هي الكلمات؟”
في تلك المرحلة، بدلاً من التوقف عن الغناء، قال لي إن Ozzy بدأ في أداء أغنية “Old MacDonald”. كانت كلمات عرض Ozzy شيئًا من هذا القبيل ، “Old MacDonald haaaad a faaarm، كان لديه بعض الخنازير مع oink oink هنا، و oink oink therrrrrre.” بدا الأشخاص في الصف الأمامي في حيرة شديدة، لكن من المؤكد أن لديهم قصة يروونها لسنوات قادمة.
أسقط كورت كوبين الكرة بالكامل على “بولي”
لنكن صادقين: هناك سبب وراء قيام Weird Al بتأطير محاكاة ساخرة كاملة بعنوان “Smells Like Teen Spirit”، “Smells Like Nirvana”، حول عدم فهم كلمة واحدة مما كان يقوله كورت كوبين. أو بالأحرى، قام بتأطيرها حول كوبين دون أن يفهم ما الذي كان يغني عنه في العالم. ولكن اللعب والغناء الخشن والقذر كان جزءًا من أسلوب ما بعد البانك في مشهد الموسيقى في سياتل. ومع ذلك، كان كوبين قذرًا وكان يحتاج إلى بعض المساعدة في بعض الأحيان. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بأغنية واحدة، لأي سبب كان: “بولي”.
يرجع تاريخها إلى وقت غير معروف يجب أن يكون قد أعقب إطلاق أغنية “Nevermind” في عام 1991، وهناك لقطات لكوبين وهو يقصف كلمات أغنية “بولي” بالكامل. أو على الأقل يبدو الأمر كذلك. يقوم بتحسين جملة الكورس، “دخان هوليود ليس دخانًا” (أو شيء من هذا القبيل)، ثم يتحلل إلى غمغمة متجولة بينما يبتسم. ربما تكون هذه الابتسامة هي السبب وراء اعتقاد بعض الناس أنه كان يزيف الأمر برمته. سيتذكر معجبو نيرفانا أن جوقة أغنية “Polly” تتميز بتناغم غناء ديف جروهل، وربما يكون كوبين قد خرج عن النص في عرض حي لمجرد العبث مع جروهل، الذي كان يغني كلمات “بولي” الفعلية. بمعرفة روح المخادع التي سادت الفرقة، فمن المؤكد أنها ليست خارج نطاق الاحتمال.
ثم مرة أخرى، واجه كوبين أيضًا صعوبة في تذكر كيفية لعب “بولي”. في مقطع آخر من تلك الحقبة، يعبث كوبين بلوحة الفريتس الخاصة به في العرض، محاولًا تذكر تقدم الوتر لأغنية “بولي”. توقف، ويلتفت إلى عازف القيثارة كريست نوفوسيليتش ويقول: “لقد خلطت بينهم الآن.” يشرع Novoselic في تعليم Cobain كيفية تشغيل الأغنية، ثم يستمر العرض، بالابتسامات وكل شيء.
نويل غالاغر أخطأ بشكل ملكي في Wonderwall
نعلم جميعًا كلمات أغنية الكاريوكي الأكثر إزعاجًا في العالم، أليس كذلك؟ تهيمن نغمة “Wonderwall” لفرقة Oasis على نغمة أنفية طويلة جدًا تقول “لأن ربما،” مما يجعل الغناء أسهل. ينبغي أن يكون من السهل تذكر بقية الكلمات أيضًا، خاصة أنها بسيطة جدًا. إنها بسيطة بما يكفي لتجعلك تنسى أنك لا تعرف ما هو “الجدار العجيب”. عذرًا، لقد انحرفنا عن المسار الصحيح، وهو بالضبط ما قد حدث لعقل نويل غالاغر أثناء عرض في يوكوهاما باليابان عام 2000.
لكي نكون منصفين، ربما كان الأخوان غالاغر قد لعبا أغنية “Wonderwall” عدة مرات بحلول ذلك الوقت، وكانا يفكران في الكباب التالي في وقت متأخر من الليل أثناء الأداء. انفجرت Oasis على الساحة الموسيقية في عام 1994 مع ألبومها الأول “Definitely Maybe”، والذي لاقى استحسانًا كبيرًا على الفور وبيعت منه 100000 نسخة خلال الأيام الأربعة الأولى من صدوره. وسرعان ما أتبعتها الفرقة بألبوم “(ما القصة؟) Morning Glory” في عام 1995، وهو الألبوم الذي بيع منه 22 مليون نسخة. أنتج هذا الألبوم الثاني ستة أغانٍ منفردة، وكان أكبرها منذ ذلك الحين بمثابة الأغنية الأولى لكل عازف جيتار طموح: “Wonderwall”، والتي حصدت في عام 2025 أكثر من 2.5 مليار استماع على Spotify؛ لقد كانت رائعة جدًا بالنسبة لأغنية عمرها 30 عامًا.
ولكن حتى عندما أخطأ نويل في الأغنية – سطر “لا أصدق أن أحداً” في الآية 1 – كان يغني بالفعل “Wonderwall” لمدة خمس سنوات. هذا في كثير من الأحيان يغني تلك النغمة الطويلة.
لقد نسي مات بيلامي العديد من كلمات الأغاني
يعرف المتشددون الأوائل في Muse – من النوع الذي انضم إلى الفرقة في أيام “Showbiz” (1999) و”Origin of Symmetry” (2001) و”Absolution” (2003) – مدى غزير إنتاج كاتب الأغاني وموهبته مات بيلامي. عازف جيتار متفجر، وعازف بيانو رائع، ومغني بارز، وأحيانًا عازف ثيرامين (على الأقل في “الانتفاضة”)، بيلامي هو كاتب الأغاني الرئيسي للفرقة. لقد كتب كثيرًا لدرجة أنه أخبر Kerrang! في عام 2018 ربما يعرف المعجبون موسيقى موسى أفضل منه. تتضمن موسيقى موسى أجزاء بيانو تكون في بعض الأحيان معقدة للغاية على الطراز الكلاسيكي الجديد لدرجة أن بيلامي ينساها، كما رأينا خلال أداء عام 2009 لأغنية “الولايات المتحدة في أوراسيا (+أضرار جانبية).” وكلمات؟ نعم، إنه ينسى تلك الأشياء أيضًا.
إذا حكمنا من خلال المناقشات على موقع Reddit، فإنه ليس من غير المألوف أن يفسد بيلامي كلمات الأغاني. هناك تقارير تفيد بأنه نسي سطورًا من “Reapers” و”Darkshines” (مسار OG 2001) و”Verona” و”Panic Station” (التي تم تسجيلها بالفيديو)، على سبيل المثال لا الحصر. لقد نسي أيضًا كلمات أغنية “Kill or Be Killed”، وهي أغنية أحدث من أغنية “Will of the People” لعام 2022، في عرض عام 2023. في هذه الحالة، ربما يكون قد نسي كلمات الأغاني ليس لأنه غناها آلاف المرات من قبل، ولكن لأنه لم يفعل ذلك. لكن في الواقع، مع وجود تسعة ألبومات – سبعة منها وصلت إلى المرتبة الأولى – تحت حزام موسى، وشخص مبدع غريب الأطوار إلى حد ما على رأسهم، فإن بعض الكلمات سوف تفلت من الشقوق المحملة بالكذب.
تخبط توم يورك في “شرطة الكارما”
لقد أصبح توم يورك رمزًا غير راغب في كل شيء مؤلف غير مفهوم. لقد حدث تطوره جنبًا إلى جنب مع فرقة Radiohead، التي قطعت شوطًا طويلاً إلى ما بعد أيام “بابلو هوني” (1993) في منتصف عصر الجرونج – والتي لا يزال البعض يعتبرها أفضل ألبوم للفرقة. الآن، تعد Radiohead في الأساس الفرقة غير المستقلة الأكثر احترامًا في العالم، مع أكثر من 43 مليون مستمع شهريًا على Spotify. إنهم لا يقدمون العروض كثيرًا. كان عام 2018 هو آخر جولة لهم، ومن المقرر أن يقوموا بجولة في عام 2025. وحتى عندما يفعلون ذلك، فقد تكون هذه العروض مغلقة وخاصة، مثل مجموعة From the Basement الرائعة لعام 2008 التي أعقبت إصدار In Rainbows. لذا، ربما يكون من المفهوم أن يتلعثم توم يورك في أغنية بين الحين والآخر. لكن “شرطة الكرمة”؟ بالنسبة إلى معجبي Radiohead المميزين، قد يكون من الهرطقة عدم تذكر كل كلمة من الأغنية. ولكن إذا فعل يورك ذلك، فهذا مضحك.
وهذا بالضبط ما حدث في عام 2012 في معرض أقيم في سانت لويس. لقد نسي يورك عمليًا كل سطر من المقطع الأول من “Karma Police”، ولكن بدلاً من أن ينزعج أي شخص، كان الأمر كله ممتعًا. صحيح أن يورك ربما يكون قد قام منذ فترة طويلة بتطوير التحميل الزائد لـ “Karma Police”، حيث انتهى به الأمر ليصبح واحدًا من أكثر الأغاني شعبية من “Ok، Computer” عام 1997. لكن في الحفلة الموسيقية المعنية، ظل يورك في حالة معنوية جيدة وقام بتحريك جسر الأغنية للسخرية من نفسه، وهو يغني، “عندما تنسى الكلمات،” بدلاً من “عندما تعبث معنا”. كان الحشد، الذي عرف كل واحدة من تلك الكلمات، يعرف بالضبط إلى أين يتجه يورك وبدأ في الضحك على الفور. في الواقع، لمدة دقيقة، فقد يورك نفسه.