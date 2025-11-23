مغنيو الروك في الثمانينيات يتجاهلون قاعة مشاهير الروك أند رول

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
في عام 1983، قام أحمد إرتغون، المؤسس المشارك لشركة أتلانتيك ريكوردز، والمؤسس المشارك لمجلة رولينج ستون، جان وينر، بإنشاء قاعة مشاهير الروك آند رول في كليفلاند، أوهايو. سبب وجود القاعة هو الاحتفال بالأسماء الأكثر تأثيرًا في الموسيقى، والتي تم التصويت لها من قبل حوالي 500 من كبار الشخصيات في الصناعة. وفقًا لبعض المقاييس، فهي واحدة من المؤسسات المرموقة في هذه الصناعة. كان من بين أول المجندين في القاعة في عام 1986 تشاك بيري، وجيمس براون، وبودي هولي، وإلفيس بريسلي. على مر السنين، توسعت القائمة لتشمل الجميع من فرقة البيتلز وذا بيتش بويز إلى أوتكاست وبيستي بويز.
لكن قاعة مشاهير الروك آند رول كانت أيضًا مثيرة للجدل. يجادل البعض بأنه كمؤسسة تجارية، لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد كمؤسسة تاريخية على الإطلاق. والأهم من ذلك، أن آخرين زعموا أن القاعة، خلال أكثر من 40 عامًا من وجودها، كانت متحيزة في اختيار المجندين، متجاهلة أسماء ضخمة لسنوات على الرغم من تأثيرها النقدي والتجاري. فيما يلي خمسة أعمال فقط من الثمانينيات تم تجاهلها من قبل قاعة مشاهير الروك آند رول مرارًا وتكرارًا.
عذراء الحديد
واحدة من أفظع الإهانات في تاريخ قاعة مشاهير الروك آند رول – وفقًا للعديد من أصحاب الميتال على الأقل – هي فرقة آيرون مايدن، المجموعة البريطانية الأسطورية التي هيمنت على مشهد الميتال خلال الثمانينيات. تشكلت فرقة Iron Maiden في منتصف السبعينيات في شرق لندن، وقد مرت بعدة تغييرات في التشكيلة قبل أن يجعل ألبوم The Number of the Beast عام 1982 الفرقة قوة لا يستهان بها في عالم الهيفي ميتال. وسرعان ما وجدت العصابة نفسها في مركز “الذعر الشيطاني” الذي استحوذ على الولايات المتحدة بفضل صور المجموعة، وخاصة صورة التميمة التي تشبه الجثة، إيدي. يظهر على كل غلاف ألبوم تقريبًا وفي العروض الحية للفرقة، ويعتقد الآباء المعنيون أن أطفالهم قد تم تحويلهم من قبل عبدة الشيطان.
كما هو الحال دائمًا، أدت السمعة السيئة فقط إلى زيادة جاذبية Iron Maiden. أصبحت الفرقة بسهولة المقصد المفضل للمستمعين الذين يبحثون عن موسيقى الهيفي ميتال النقية طوال الثمانينيات، وذلك عندما أصدرت أكثر موادها الكلاسيكية. لقد كان تأثير فرقة Iron Maiden لا يُحصى، حيث أخذت الفرق الكبيرة مثل Metallica – التي تم تجنيدها في قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2009 – إشارات من المجموعة. ومع ذلك، على الرغم من ترشيحين اثنين، لم تصل Iron Maiden أبدًا إلى المستوى المطلوب، على الرغم من غضب المعجبين وشخصيات الصناعة البارزة. والجدير بالذكر أن توم موريلو من فريق Rage against the Machine وصف هذا الإغفال بأنه “إشراف فاضح” على “The Eddie Trunk Podcast”.
موتلي كرو
ربما تكون فرقة Motley Crüe، وهي فرقة الولد الشرير الأخيرة في الثمانينيات، أكثر شهرة بسبب الجدل الذي يدور خارج المسرح بين أعضائها من موسيقاها. لا يمكن فصل العلامة التجارية المسرحية الخاصة بالمجموعة من الشعر المعدني عن العقد الذي ارتبطت به بشكل أكبر، وبالنسبة للمعجبين، تعد الفرقة واحدة من أبرز الفرق في ذلك العصر. في الواقع، لا يمكن إنكار الجاذبية التجارية لـ Motley Crüe – ومع ذلك لم يتم ترشيح العصابة مطلقًا لقاعة مشاهير الروك آند رول.
مع ألبومات بيع البلاتين بما في ذلك “مسرح الألم” عام 1985 و”دكتور فيلجود” عام 1989، اجتذبت موتلي كرو جمهورًا كبيرًا من الأشخاص الذين يبحثون عن موسيقى الحفلات البسيطة والممتعة والمسلية. ومع Motley Crüe، وهي مجموعة من حيوانات الحفلات، حصلوا على ذلك. لقد ملأت المجموعة الساحات باستمرار وجذبت اهتمامًا متجددًا بالسيرة الذاتية “The Dirt”، والتي أصبحت فيما بعد أساسًا لفيلم السيرة الذاتية الناجح لعام 2019. ومع ذلك، على الرغم من احتجاجات المعجبين، أعربت العضوة المؤسسة نيكي سيكس عن عدم اهتمامها بقاعة مشاهير الروك آند رول. وكتب على X، تويتر سابقًا: “أعتقد أن الناس منشغلون جدًا بشأن RRHF”. “إذا انضممت، فهذا أمر رائع، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا ليس مشكلة كبيرة. إنه ليس أحد أندية النخبة التي تحدد هويتك. إنها جائزة. لا نأمل أن يقوم أحد منا بتأليف الموسيقى من أجل الجوائز فقط.”
الحدادون
يحتل آل سميث مكانة خاصة في سجلات موسيقى الروك البريطانية المستقلة. تأسست الفرقة في مانشستر، المملكة المتحدة، في عام 1982 على يد الشاعر الغنائي موريسي وعازف الجيتار جوني مار، واستمرت الفرقة لمدة خمس سنوات قصيرة فقط قبل أن تنهار في عام 1987. ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت المجموعة قد أثبتت نفسها كواحدة من أكثر الأصوات تفردًا هناك. على مدار أربعة ألبومات استوديو، وعشرات الأغاني المنفردة، واثنين من ألبومات التجميع المؤثرة، فإن صوت الجيتار الفريد تمامًا لفرقة The Smiths وكلماتها الساخرة – والتي غالبًا ما تكون أيضًا رومانسية بشكل مؤلم – جعلتها محط اهتمام طائفة كبيرة من المراهقين المحبوبين في الثمانينيات، وأصبحت الفرقة بمثابة طقوس مرور للمراهقين منذ ذلك الحين.
في ذلك الوقت، كان النجاح التجاري لفرقة سميث محسوسًا بشكل رئيسي في المملكة المتحدة، ولكن مع مرور السنين، أصبح تأثيرها على الفرق الموسيقية في جميع أنحاء العالم واضحًا بشكل متزايد. عززت موسيقى The Smiths الكثير من حركة البوب البريطاني، حيث استشهد زميل موسيقى الروك في مانشستر Oasis بموريسي ومار كتأثيرات، في حين يمكن رؤية كلمات موريسي المقطوعة وخلفية الطبقة العاملة غير المعتذرة تنعكس في عمل جارفيس كوكر من فرقة Pulp. وفي الولايات المتحدة، يمكن القول إن شركات Death Cab For Cutie، وThe Killers، وModest Mouse – التي انضمت إليها مار لفترة وجيزة – تدين جميعها بدين لمؤسسة The Smiths. تم ترشيح الفرقة للتعريف مرتين، لعامي 2015 و2016، لكنها فشلت في الحصول على الأصوات الكافية للدخول.
سونيك يوث
أثبتت فرقة الروك البديلة ومقرها مانهاتن سونيك يوث أنها واحدة من أكثر المجموعات إبداعًا في مشهد عدم وجود موجة في نيويورك في أوائل الثمانينيات. تأسست المجموعة على يد عازفي الجيتار والمغنيين ثورستون مور ولي رانالدو وعازف الجيتار كيم جوردون، وقد استخدمت المجموعة مزيجًا من التقنيات الطليعية لأخذ موسيقى الروك البديلة في اتجاهات جديدة. شقت Sonic Youth طريقها بتجاربها الصاخبة والمتنافرة التي مهدت الطريق لحركة الجرونج التي ستظهر بعد عقد من الزمن. أول ظهور للفرقة عام 1983 بعنوان “Confusion Is Sex” وضعها في طليعة ما تستطيع موسيقى الجيتار تحقيقه. تم إصدار ألبومات Sonic Youth اللاحقة في ذلك العقد، ولا سيما “Daydream Nation” لعام 1988، والتي تعتبر من كلاسيكيات موسيقى الروك البديل الدائمة.
ومع ذلك، على الرغم من كونه مؤهلاً للدخول في قاعة مشاهير الروك آند رول منذ عام 2008، إلا أنه لم يتم ترشيح Sonic Youth مرة واحدة. على مر العقود وعلى مر السنين، عملت المجموعة مع مجموعة واسعة من الفنانين واستمرت في كونها محكًا للأجيال الجديدة من الموسيقيين. ويبقى أن نرى ما إذا كانت قاعة المشاهير ستعترف بهذا يومًا ما.
الجنيات
فرقة أخرى كان لها تأثير كبير على حركة الجرونج في التسعينيات هي فرقة Pixies. تم تشكيلها في عام 1986 بناءً على طلب من بلاك فرانسيس وعازف الجيتار الرئيسي جوي سانتياغو، ثم قام الزوجان بتجنيد عازف القيثارة كيم ديل وعازف الدرامز ديف لوفرينج لتشكيل التشكيلة الكلاسيكية للفرقة. غيرت فرقة Pixies صوت موسيقى الروك البديلة تمامًا في أواخر الثمانينيات، وكانت رائدة بشكل ملحوظ في استخدام الديناميكيات “الناعمة” التي سيتم استخدامها لاحقًا لإحداث تأثير كبير على أغنية “Smells Like Teen Spirit” لفرقة Nirvana. غالبًا ما اعتمدت كلمات المجموعة على موضوعات العنف والتشويه والحب الملتوي، والتي تم تسليمها في مجموعة واسعة بشكل غير متوقع من الأساليب من الصراخ إلى التفاعل الجميل لأصوات فرانسيس وديل. خلقت الفرقة عالمها المثير الخاص الذي انعكس بشكل مثالي في صوتياتها، والتي كانت قاسية ويمكن الوصول إليها على حد سواء.
لقد ألهمت فرقة Pixies الجميع بدءًا من Nirvana وRadiohead وThe Strokes، وحتى عضو قاعة مشاهير الروك آند رول ديفيد باوي، الذي كان شديد الثناء على الفرقة. يتذكر بوي (عبر Rock and Roll Garage): “المرة الأولى التي سمعت فيها موسيقى Pixies كان ذلك في عام 1988 تقريبًا. لقد وجدت أنها تتعلق فقط بالموسيقى الأكثر إقناعًا خارج Sonic Youth، في الثمانينيات بأكملها. في أمريكا، لم يشعلوا الناس بالطريقة التي أشعلوهم بها في أوروبا. كان هناك الكثير من الحمأة في أمريكا في ذلك الوقت، وأعتقد أن (Pixies) واجهوا صعوبة حقيقية في شق طريقهم إلى السطح.” ومع ذلك، لا تزال الجنيات تنتظر الترشيح.