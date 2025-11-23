مغنيو الروك في الثمانينيات يتجاهلون قاعة مشاهير الروك أند رول

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

في عام 1983، قام أحمد إرتغون، المؤسس المشارك لشركة أتلانتيك ريكوردز، والمؤسس المشارك لمجلة رولينج ستون، جان وينر، بإنشاء قاعة مشاهير الروك آند رول في كليفلاند، أوهايو. سبب وجود القاعة هو الاحتفال بالأسماء الأكثر تأثيرًا في الموسيقى، والتي تم التصويت لها من قبل حوالي 500 من كبار الشخصيات في الصناعة. وفقًا لبعض المقاييس، فهي واحدة من المؤسسات المرموقة في هذه الصناعة. كان من بين أول المجندين في القاعة في عام 1986 تشاك بيري، وجيمس براون، وبودي هولي، وإلفيس بريسلي. على مر السنين، توسعت القائمة لتشمل الجميع من فرقة البيتلز وذا بيتش بويز إلى أوتكاست وبيستي بويز.

لكن قاعة مشاهير الروك آند رول كانت أيضًا مثيرة للجدل. يجادل البعض بأنه كمؤسسة تجارية، لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد كمؤسسة تاريخية على الإطلاق. والأهم من ذلك، أن آخرين زعموا أن القاعة، خلال أكثر من 40 عامًا من وجودها، كانت متحيزة في اختيار المجندين، متجاهلة أسماء ضخمة لسنوات على الرغم من تأثيرها النقدي والتجاري. فيما يلي خمسة أعمال فقط من الثمانينيات تم تجاهلها من قبل قاعة مشاهير الروك آند رول مرارًا وتكرارًا.