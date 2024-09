مغني راب ماتوا بطرق غريبة

نشأ النوع الفرعي من موسيقى الراب المظلمة والتأملية والوصفية للغاية والمعروف باسم Drill في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأصبح Pop Smoke أحد أقدم وأشهر شخصيات الحركة. في عامي 2019 و2020، أصدر Pop Smoke “Meet the Woo” و”Meet the Woo 2″، وبلغت الأخيرة ذروتها في المرتبة السابعة على مخطط الألبومات الأمريكية. في صيف عام 2020، سجل مغني الراب أربع أغنيات ضمن أفضل 20 أغنية: “For the Night” و”What You Know Bout Love” و”The Woo” و”Mood Swings”. لكنه لم يستمتع كثيرًا بهذا النجاح، حيث كان مغني الراب من بين هؤلاء الموسيقيين الذين ماتوا قبل أن تصبح موسيقاهم مشهورة.

في فبراير 2020، عاش بوب سموك المقيم في بروكلين – والمعروف أيضًا باسم باشار جاكسون – مؤقتًا في منطقة هوليوود هيلز في لوس أنجلوس، في منزل مملوك لعضو فريق عمل “ربات بيوت بيفرلي هيلز الحقيقيات” تيدي ميلينكامب. في الساعات الأولى من يوم 19 فبراير 2020، قامت مجموعة من أربعة شبان باقتحام منزل بقصد سرقة المنزل ومغني الراب. أثناء المشاجرة، أطلق أحد المتسللين الملثمين النار على جاكسون. أصيب مغني الراب بجروح مميتة في الهجوم، وتم نقله إلى مركز سيدارز سيناي الطبي، حيث أُعلن عن وفاته. كان بوب سموك يبلغ من العمر 20 عامًا.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد مكنت اللصوص من تحديد مكان بوب سموك. وقبل ساعات من وقوع الجريمة، نشر مغني الراب صورًا لهدايا باهظة الثمن أُرسلت إليه تهنئةً بإطلاق ألبومه الأخير “Meet the Woo 2″، مع ملصق يحمل عنوانه في لوس أنجلوس.