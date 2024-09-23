مغني راب ماتوا بطرق غريبة

لقد أصبحت موسيقى الراب أو الهيب هوب قوة ثقافية شعبية مهيمنة وأسلوبًا موسيقيًا شائعًا جزئيًا لأنها لا تخشى أن تكون حقيقية. تقدم الأغاني تصويرًا صريحًا لحياة وتجارب ممارسي هذا النوع، وفي بعض الأحيان قد يكون هذا السعي وراء الحقيقة مظلمًا للغاية. قد تتضمن موسيقى الهيب هوب تفاصيل الجريمة والموت واليأس وأجزاء أخرى غير لذيذة وغير مرغوبة من الحياة، لكن هذا هو ما يجعلها مرتبطة وحيوية للغاية بالنسبة للمعجبين. ومن خلال تقديم أشياء حقيقية عاطفيًا وموضوعيًا في موسيقاهم، يُنظر إلى مغني الراب على أنهم معاقل للأصالة – غالبًا ما يكتبون ويؤدون موسيقى حول الأشياء التي يعرفونها.
من المؤسف أن الموضوعات التي يتناولها مغنيو الراب قد تتحول في بعض الأحيان إلى نفس الأشياء التي تودي بحياتهم. وكثيراً ما يموت هؤلاء الموسيقيون في وقت مبكر للغاية، فيقعون فريسة للعنف الإجرامي أو يموتون بسبب أمراض شائعة ولكنها مميتة. وقد مات آخرون بطرق غير طبيعية أو غريبة أو حتى عشوائية تماماً ــ سواء كانوا مغني راب غير معروفين إلى حد ما أو نجوماً ماتوا في ذروة شهرتهم الموسيقية. وهذه هي أغرب وفيات مغنيي الراب في التاريخ.
معجزة
بفضل تصويره للحياة الحضرية في نيويورك في أوائل التسعينيات، ساعد موب ديب في تحديد صوت موسيقى الراب العصاباتية على الساحل الشرقي في ذلك العصر. أصدر الثنائي المكون من هافوك وبروديجي ما يعادل ثمانية ألبومات، بما في ذلك الأغاني الناجحة والكلاسيكية مثل “Shook Ones (Part II)” و”Quiet Storm” و”Front Lines (H*** on Earth)”.
عانى بروديجي، مغني الراب الشهير موب ديب، من مشاكل صحية مزمنة منذ طفولته. عندما كان طفلاً، تم تشخيص إصابته بفقر الدم المنجلي، حيث تتغير خلايا الدم الحمراء ولا تدوم طويلاً كما ينبغي، مما يؤدي إلى مشاكل مؤلمة للغاية في تدفق الدم بالإضافة إلى الضعف وضعف المهارات الحركية. في يونيو 2017، قدم بروديجي عرضًا في مهرجان هيب هوب في الهواء الطلق في لاس فيجاس، وتسببت الحرارة الشديدة في حدوث نوبة تطلبت دخول المستشفى. هذا أمر شائع لدى مرضى فقر الدم المنجلي، ولكن أثناء وجوده تحت الإشراف الطبي لهذه المشكلة الصحية، اختنق بروديجي (المولود ألبرت جونسون) حتى الموت. كان يأكل بيضة، واستقر جزء منها في مجرى الهواء، مما أدى إلى مقتل مغني الراب. كان بروديجي يبلغ من العمر 42 عامًا.
التخصص الرئيسي الثابت
كان ستاتيك ميجور منتجًا ومغنيًا وكاتبًا ومغني راب، ولعب دورًا أساسيًا في تأليف بعض من أكبر وأشهر أغاني الهيب هوب التي حددت عصرها في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فقد كتب أغنية “Are You That Somebody؟” و”Try Again” لـ Aaliyah، وساعد في إنتاج أغنية “Pony” لـ Ginuwine، وحصل على جائزة الفنان المميز في أغنية “Lollipop” لـ Lil Wayne، وهي الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2008 وفازت بجائزة جرامي.
في فبراير 2008، سعى الموسيقي المولود باسم ستيفن جاريت إلى العلاج الطبي في مستشفى بابتيست إيست في لويزفيل بولاية كنتاكي، المدينة التي نشأ فيها. أوضح الأطباء أن مجموعة الأعراض التي يعاني منها كانت ناجمة عن الوهن العضلي الشديد، وهو مرض مناعي ذاتي نادر التشخيص يتميز بأجسام مضادة تدمر مسارات الاتصال العصبي والعضلي، مما يؤدي إلى تدمير العضلات الهيكلية والإرادية. إنها حالة مزمنة تظهر عادة عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا؛ كان ستاتيك ميجور يبلغ من العمر 33 عامًا فقط، ولن ينجو من زيارته للمستشفى. أثناء العلاجات الفورية، وضع الجراح قسطرة في عنق مغني الراب، وأبلغ على الفور عن ألم شديد، ليس في نقطة الإدخال ولكن في ما بدا أنه أعضاء داخلية. أشارت الأشعة السينية إلى وجود خط موضوع بشكل غير صحيح، وعندما أزالت الممرضة القسطرة، فقد جاريت وعيه. لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.
بوب سموك
نشأ النوع الفرعي من موسيقى الراب المظلمة والتأملية والوصفية للغاية والمعروف باسم Drill في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأصبح Pop Smoke أحد أقدم وأشهر شخصيات الحركة. في عامي 2019 و2020، أصدر Pop Smoke “Meet the Woo” و”Meet the Woo 2″، وبلغت الأخيرة ذروتها في المرتبة السابعة على مخطط الألبومات الأمريكية. في صيف عام 2020، سجل مغني الراب أربع أغنيات ضمن أفضل 20 أغنية: “For the Night” و”What You Know Bout Love” و”The Woo” و”Mood Swings”. لكنه لم يستمتع كثيرًا بهذا النجاح، حيث كان مغني الراب من بين هؤلاء الموسيقيين الذين ماتوا قبل أن تصبح موسيقاهم مشهورة.
في فبراير 2020، عاش بوب سموك المقيم في بروكلين – والمعروف أيضًا باسم باشار جاكسون – مؤقتًا في منطقة هوليوود هيلز في لوس أنجلوس، في منزل مملوك لعضو فريق عمل “ربات بيوت بيفرلي هيلز الحقيقيات” تيدي ميلينكامب. في الساعات الأولى من يوم 19 فبراير 2020، قامت مجموعة من أربعة شبان باقتحام منزل بقصد سرقة المنزل ومغني الراب. أثناء المشاجرة، أطلق أحد المتسللين الملثمين النار على جاكسون. أصيب مغني الراب بجروح مميتة في الهجوم، وتم نقله إلى مركز سيدارز سيناي الطبي، حيث أُعلن عن وفاته. كان بوب سموك يبلغ من العمر 20 عامًا.
كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد مكنت اللصوص من تحديد مكان بوب سموك. وقبل ساعات من وقوع الجريمة، نشر مغني الراب صورًا لهدايا باهظة الثمن أُرسلت إليه تهنئةً بإطلاق ألبومه الأخير “Meet the Woo 2″، مع ملصق يحمل عنوانه في لوس أنجلوس.
جو سي
كان جو سي لاعباً رئيسياً في حياة كيد روك المعقدة: انضم إلى فرقة Twisted Brown Trucker في التسعينيات بعد أن اكتشفه كيد روك في الحشد، وقد تم تقديره لمعرفته العميقة بأعمال النجم المبكرة المستقلة، وقام جو سي بالغناء كرجل دعاية، مما ساعد في نشر مزيج رئيسه وصديقه الجديد من الهيب هوب والروك الثقيل والكانتري.
في وقت مبكر من طفولته، تم تشخيص جو سي بمرض سيلياك. يُعتقد عمومًا أنه اضطراب في الجهاز الهضمي يمنع تناول الجلوتين لأنه يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، ومرض سيلياك هو حالة من أمراض المناعة الذاتية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى آلام المفاصل ومشاكل الصحة العقلية ومشاكل النمو والنضج. بالنسبة لمغني الراب جو كاليخا، فإن مرض سيلياك هو السبب في أن طوله البالغ كان محدودًا بـ 3 أقدام و9 بوصات. كما عانى من آلام في الأمعاء، وفي محاولاته للبقاء بصحة جيدة، تناول 65 حبة وخضع لعلاجات غسيل الكلى، يوميًا. في 16 نوفمبر 2000، توفي جو سي، الذي اضطر إلى تقليص جولاته مع Twisted Brown Trucker لأسباب صحية، أثناء نومه بسبب مضاعفات مرض سيلياك المزمن عن عمر يناهز 26 عامًا.
جيمي باترسون
نشأ جيمس باترسون في ريفيرهيد، وهي منطقة في لونغ آيلاند، نيويورك. وقد بنى سمعة محلية كموسيقي، وبشكل أكثر تحديدًا، كمغني راب، مفضلًا استخدام اسم جيمي. في عام 2022، غادر باترسون نيويورك لصالح تولسا، أوكلاهوما، وكان يستعد لإصدار ألبومه الأول. في وقت مبكر من مساء يوم 17 أكتوبر، كان مغني الراب جالسًا على أريكة صديق في غرفة المعيشة في شقتهم، يأكل لفافة بيض. على الجانب الآخر من الغرفة وقف إسرائيل تريجو، في منتصف التفاوض على شراء فأس من شخص آخر في المسكن. لم يتحدث تريجو وباترسون في أي وقت من الأوقات؛ يُقال إنهما لم يلتقيا قبل تلك الليلة. وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة عندما قرر تريجو التلويح بالفأس، في اتجاه باترسون، دون أي تحذير أو سبب واضح. هبطت الفأس مباشرة في رأس مغني الراب.
أدى الهجوم الشرس المفاجئ إلى نقل باترسون على الفور إلى مستشفى تولسا، بينما تم القبض على تريجو واتهامه بالاعتداء بسلاح مميت. بعد ثلاثة أيام، توفي باترسون متأثرًا بإصابات في رأسه ودماغه؛ وكان عمره 22 عامًا. غيرت الشرطة تهمة تريجو إلى القتل العمد، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن مدى الحياة.
ليل كيد
تعد شركة YSL Records في أتلانتا موطنًا للعديد من مغني الراب الناشئين، بما في ذلك مؤسس العلامة يونج ثوج وكذلك جونا والنجم الصاعد ليل كيد. في عام 2018، أصدر الأخير أول شريطين مختلطين له، “Keed Talk to ‘Em” و”Trapped on Cleveland 2″، وتبع ذلك النجاح الإقليمي والإشادات ببعض الأغاني الوطنية الطويلة، “Long Live Mexico” و”Trapped on Cleveland 3″. كانت مسيرة ليل كيد لا تزال في صعود عندما توقف كل شيء فجأة ومأساويًا.
في مايو 2022، عانى ليل كيد من آلام شديدة في المعدة والظهر لدرجة أنه لم يستطع مغادرة سريره لمدة أربعة أيام. بعد أن لاحظ شقيقه أن عيني ليل كيد تحولتا إلى لون أصفر مصفر، وهي علامة محتملة على مشاكل الكبد، اصطحبه إلى مستشفى في لوس أنجلوس. في الطريق، أصيب مغني الراب بنوبة وفقد وعيه. بعد حوالي ساعتين من وصوله، أُعلن عن وفاة ليل كيد؛ وكان يبلغ من العمر 24 عامًا. حدد تحقيق أجراه مكتب الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس أن وفاة مغني الراب كانت ناجمة عن حالة غير مشخصة وغير معالجة من فرط الحمضات. في هذه الحالة النادرة التشخيص، ينتج الجسم بشكل خطير الخلايا الحمضية، وهي مجموعة متنوعة من خلايا الدم البيضاء الدفاعية، ربما استجابة لتهديد طفيلي أو سرطان أو مسبب للحساسية.
الصبي الهندي الأحمر
كان الموسيقي الذي أطلق على نفسه اسم Indian Red Boy طموحًا ومتحمسًا لمعرفة ما إذا كان لديه ما يلزم ليكون مغني راب، وكان يتسكع في مرافق التسجيل في منطقة لوس أنجلوس وينتظر فرصته. قالت عمته جاسمين ريفيرا لصحيفة يونيفرسيتي تايمز: “لقد ذهب إلى الاستوديو على أمل أن يستمع إليه شخص ما. وفي يوم من الأيام، فعلوا ذلك وسمحوا له بالتسجيل”. في النهاية، سجل مغني الراب الصاعد القليل جدًا من الموسيقى قبل وفاته المفاجئة.
في ظهيرة يوم 8 يوليو 2021، جلس Indian Red Boy في سيارة متوقفة خارج مجمع سكني في هوثورن، كاليفورنيا، بالقرب من لوس أنجلوس، لتسجيل مقطع فيديو مباشر على Instagram. وبينما كان يتحدث مع صديقه ومؤثره كابوني، الذي كان في مكان آخر، اقترب رجل مجهول الهوية من السيارة وفتح النار. وسُمع ما لا يقل عن 12 طلقة نارية في البث المباشر، الذي تم بثه إلى عشرات الآلاف من متابعي مغني الراب. وردًا على توسلات كابوني المذعورة للحصول على توضيح بشأن الهجوم، رد Indian Red Boy “المساعدة” و”أنا في هوثورن” قبل انقطاع بث الفيديو. وصلت شرطة هوثورن إلى مكان الحادث ووجدت مغني الراب متوفى في مقعد السائق بسيارته، بعد إصابته بعدد من طلقات الرصاص. كان مغني الراب، المولود باسم زيرايل ديجون ريفيرا، يبلغ من العمر 21 عامًا، وكان ضحية لما اعتقدت الشرطة أنه عمل متعمد.
كوستا تيتش
وُلِد كوستانتينوس تسوبانوجلو واتخذ اسم كوستا تيتش، وكان من بين أكبر النجوم الصاعدة في موسيقى الهيب هوب الأفريقية، مستخدمًا كلمات الأغاني باللغتين الإنجليزية وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى الإيقاعات الأمريكية الحديثة. أثبت ألبوما “Made in Africa” و”You’re Welcome” نجاحهما الكبير في عشرينيات القرن العشرين، وضم أيكون مغني الراب إلى علامته التجارية Konvict Kulture وقام بأداء وتضخيم ريمكس أغنية “Big Flexa” الناجحة. بدا كوستا تيتش مهيأً للنجاح الكبير خارج وطنه.
كان كوستا تيتش أحد عوامل الجذب الرئيسية لمهرجان ألترا للموسيقى 2023، الذي أقيم في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. أثناء أدائه لمجموعته في 11 مارس 2023، سقط مغني الراب فجأة على المسرح وساعده أحد الراقصين على النهوض على قدميه. استمر الأداء لبضع لحظات أخرى، فقط ليتعثر مغني الراب مرة أخرى، وهذه المرة سقط من على المسرح. وعلى الرغم من تلقيه العلاج الطبي الطارئ، توفي كوستا تيتش بعد ذلك بوقت قصير، وانضم إلى قائمة الفنانين الذين ماتوا أمام جمهورهم؛ وكان عمره 28 عامًا. بعد أكثر من عام، شاركت عائلة الموسيقي نتائج تشريح الجثة، والتي حددت أن سلسلة من الأسباب الطبيعية ومشاكل صحية غير مشخصة أدت إلى وفاة مغني الراب المفاجئة والتي لا يمكن تفسيرها على ما يبدو. أدى مزيج من الإجهاد طويل الأمد والضغط على قلبه إلى حدوث ضربات قلب غير منتظمة، مما أدى بعد ذلك إلى نوبة قاتلة.
محباد
كان مغني الراب والمغني المرتبط بحركة أفروبيتس، مهباد، من بين المتابعين له في موطنه نيجيريا. وبعد أن قدم عرضًا في سبتمبر 2023 في إيكورودو، انخرط مهباد في مشادة عنيفة مع صديقه القديم وزميله في موسيقى الهيب هوب أولواتوسين أوودوني، المعروف أيضًا باسم برايم بوي. نهض مهباد لضرب برايم بوي، لكنه لم يلمسه بل ضرب نافذة سيارة، مما أدى إلى تمزق يده بشدة. وعلى مدار اليومين التاليين، أصبحت الإصابة غير المعالجة ملتهبة ومؤلمة للغاية، مما دفع مغني الراب إلى طلب الرعاية الطبية، وذهب إلى مساعدة ممرضة كانت تتدرب خارج منزلها. أعطته أدوية متعددة عن طريق الوريد، بما في ذلك ما كان من المفترض أن يكون حقنة تيتانوس لمنع العدوى البكتيرية المحتملة.
وبعد ذلك مباشرة، أصيب موهباد، المولود باسم إيليريولووا أولاديميجي ألوبا، بنوبات صرع وتوفي في الساعات الأولى من صباح يوم 12 سبتمبر/أيلول 2023؛ وكان الموسيقي يبلغ من العمر 27 عامًا. وأفادت الجمعية الوطنية للممرضات والقابلات النيجيريات أن الممرضة التي سلمت الدواء لم تكن من المتخصصين الطبيين المرخصين، وتم القبض عليها لاحقًا.