مغني راب ماتوا بطرق غريبة

لقد أصبحت موسيقى الراب أو الهيب هوب قوة ثقافية شعبية مهيمنة وأسلوبًا موسيقيًا شائعًا جزئيًا لأنها لا تخشى أن تكون حقيقية. تقدم الأغاني تصويرًا صريحًا لحياة وتجارب ممارسي هذا النوع، وفي بعض الأحيان قد يكون هذا السعي وراء الحقيقة مظلمًا للغاية. قد تتضمن موسيقى الهيب هوب تفاصيل الجريمة والموت واليأس وأجزاء أخرى غير لذيذة وغير مرغوبة من الحياة، لكن هذا هو ما يجعلها مرتبطة وحيوية للغاية بالنسبة للمعجبين. ومن خلال تقديم أشياء حقيقية عاطفيًا وموضوعيًا في موسيقاهم، يُنظر إلى مغني الراب على أنهم معاقل للأصالة – غالبًا ما يكتبون ويؤدون موسيقى حول الأشياء التي يعرفونها.

من المؤسف أن الموضوعات التي يتناولها مغنيو الراب قد تتحول في بعض الأحيان إلى نفس الأشياء التي تودي بحياتهم. وكثيراً ما يموت هؤلاء الموسيقيون في وقت مبكر للغاية، فيقعون فريسة للعنف الإجرامي أو يموتون بسبب أمراض شائعة ولكنها مميتة. وقد مات آخرون بطرق غير طبيعية أو غريبة أو حتى عشوائية تماماً ــ سواء كانوا مغني راب غير معروفين إلى حد ما أو نجوماً ماتوا في ذروة شهرتهم الموسيقية. وهذه هي أغرب وفيات مغنيي الراب في التاريخ.