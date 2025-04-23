مقابلات مارلين مانسون كانت خاطئة بشكل فظيع

في عام 2020 ، اتصل مراسل Metal Hammer Dave Everley بمارلين مانسون لإجراء مقابلة. كان مانسون في منتصف الترويج لسجله “نحن فوضى” ، وأراد المنشور اللحاق به حيال ذلك ، حيث كان يغطي التعامل مع آثار جائحة Covid-19 كفنان تجول وإنسان ، بالإضافة إلى بعض المواضيع الأخرى الجديرة بالملاحظة-وهي مزاعم إيفان راشيل وود عن مارلي مانسون التي سودت في الوقت المناسب.

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وفقًا لـ Metal Hammer ، في اللحظة التي ذكر فيها المراسل اسم وود وطلب منظور مانسون ، علق الموسيقي المكالمة. لم يقل ، “لا تعليق” ، ولا أنه قد نصحه مستشاره القانوني بعدم التحدث حول هذا الموضوع – لقد قطع المكالمة ببساطة دون كلمة أخرى. لم يخفي المنشور حقيقة أن المقابلة بين إيفرلي ومانسون انتهت بشكل كبير ، حتى شرح جانبها عن سبب إثارة السؤال وأهمية معالجة الفيل المثل في الغرفة.

عرضت Metal Hammer على مانسون فرصة أخرى للتعليق ، حيث قدمت 10 أسئلة لفريق الدعاية في مانسون للإجابة على الموسيقي. أصدر ممثل مانسون بيانًا مطولًا للمنشور ، ولكن في النهاية كانت النقطة الرئيسية هي أنهم “نصحوا (عميلهم) بعدم التعليق على (المقالة)”. بالإضافة إلى ذلك ، قال الدعاية أن الناس يميلون إلى وضع الكثير من الأسهم في كل ما يقرؤونه على الإنترنت.

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