مقابلات مارلين مانسون كانت خاطئة بشكل فظيع

يعلم الجميع أن روك الصدمة مارلين مانسون يحب دفع المظروف وعبور خطوط الأخلاق الحدودية ، ولكن كانت هناك عدة مرات ذهب فيها قليلاً أمام المقابلات. سواء أكان ذلك رفضًا مباشرًا للإجابة على أسئلة صعبة حول مزاعم سوء المعاملة ، أو تحدي مراسل في قتال ، أو حتى نخض الأعضاء التناسلية لشخص آخر ، كان لدى مانسون أكثر من نصيبه من اللحظات التي كان يمكن أن تدمر مهن الموسيقيين الآخرين.
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ضع في اعتبارك أن مانسون كان دائمًا مغناطيسًا جدلًا. يثير الوعاء عن قصد ، حيث قام بتجميع عاصفة من الغضب لجعل الجميع يتحدثون عنه أو آخر مشروعه. في بعض الأحيان ، يقول ويفعل أشياء يعنيها تمامًا ؛ في أوقات أخرى ، كل شيء للعناوين والاهتمام. بغض النظر ، دعونا نلقي نظرة على الحالات التي قد تكون فيها شخصيته الاستفزازية قد أدت إلى نتائج عكسية بشأن ما أراد تحقيقه مع الصحفيين المعنيين.
وضعت مارلين مانسون الهاتف على المطرقة المعدنية بعد سؤال إيفان راشيل وود
في عام 2020 ، اتصل مراسل Metal Hammer Dave Everley بمارلين مانسون لإجراء مقابلة. كان مانسون في منتصف الترويج لسجله “نحن فوضى” ، وأراد المنشور اللحاق به حيال ذلك ، حيث كان يغطي التعامل مع آثار جائحة Covid-19 كفنان تجول وإنسان ، بالإضافة إلى بعض المواضيع الأخرى الجديرة بالملاحظة-وهي مزاعم إيفان راشيل وود عن مارلي مانسون التي سودت في الوقت المناسب.
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وفقًا لـ Metal Hammer ، في اللحظة التي ذكر فيها المراسل اسم وود وطلب منظور مانسون ، علق الموسيقي المكالمة. لم يقل ، “لا تعليق” ، ولا أنه قد نصحه مستشاره القانوني بعدم التحدث حول هذا الموضوع – لقد قطع المكالمة ببساطة دون كلمة أخرى. لم يخفي المنشور حقيقة أن المقابلة بين إيفرلي ومانسون انتهت بشكل كبير ، حتى شرح جانبها عن سبب إثارة السؤال وأهمية معالجة الفيل المثل في الغرفة.
عرضت Metal Hammer على مانسون فرصة أخرى للتعليق ، حيث قدمت 10 أسئلة لفريق الدعاية في مانسون للإجابة على الموسيقي. أصدر ممثل مانسون بيانًا مطولًا للمنشور ، ولكن في النهاية كانت النقطة الرئيسية هي أنهم “نصحوا (عميلهم) بعدم التعليق على (المقالة)”. بالإضافة إلى ذلك ، قال الدعاية أن الناس يميلون إلى وضع الكثير من الأسهم في كل ما يقرؤونه على الإنترنت.
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لقد تحدى صحفي أخبار بي بي سي في معركة في مقابلة فوضوية
في عام 2009 ، كتب الصحفي إيان يونغس مقالاً عن بي بي سي نيوز وهو يروي مقابلة تفيد بأن يونغز وزميلًا أجرى مع مارلين مانسون في ذلك الوقت. وفقا للشباب ، ركض مانسون ما يقرب من أربع ساعات في مقابلته. عندما وصل ، لم يكن في حالة مزاجية للإجابة على الأسئلة بطريقة طبيعية ، حيث يقدم عن قصد ردود غير مهذبة أو خارجية أينما كان ذلك.
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في وقت مبكر من المقابلة ، قال يونغز إن مانسون سأل المراسل بشكل هزلي عما إذا كان يريد “القتال”. ومع ذلك ، انتقلوا بسرعة من الموضوع دون حادث. في النهاية ، سأل يونغز مانسون عن فيلم كان يعمل عليه فيما يتعلق بحياة لويس كارول. تذبذب مانسون بين الجدية والغرابة وهو يعالج السؤال بطريقته الخاصة. قبل أن يتمكن الشباب من إنهاء المتابعة فيما إذا كان سيتم إصدار الفيلم على الإطلاق ، أجاب مانسون ، “هل تريد معركة؟ فيلم؟” أكد يونغز للموسيقي أن السؤال كان حول الفيلم – وليس قتالًا – لكن هذا لم يجعل الأمور أفضل. يزعم أن الموضوع الوحيد الذي تحدث عنه مانسون بطريقة معقولة هو Mötley Crüe.
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أوضح يونغز كيف انتهى حطام القطار في مقابلة في أقل من 10 دقائق. بالنسبة للشباب ، على الرغم من ذلك ، يمكن للمراسل أن يشير إليها فقط باسم “أغرب مقابلة على الإطلاق”.
أخبرت مارلين مانسون سبين أنه يريد أن يؤذي إيفان راشيل وود
بعد أن قدم إيفان راشيل وود مزاعم سوء المعاملة حول مارلين مانسون ، استمرت مقابلة واحدة في الظهور والاستشهاد بها بشكل خاص: محادثة أجراها مانسون مع تدور في عام 2009. في المقابلة ، تحدث مانسون عن الفترة التي انفصلت فيها الزوجان وكيف أثرت العلاقة على عدة أغاني في ألبومه لعام 2009 ، “الطرف الرفيع المستوى”. وناقش أيضًا كيف أمضى يوم عيد الميلاد وحده واتصل به “158 مرة” ، وتراجع عن الذات في كل مرة لم ترد على مكالماته.
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والأكثر إثارة للقلق هو ما قاله مانسون عن أغنية “أريد أن أقتلك كما يفعلون في الأفلام” وكيف يتعلق الأمر بما أسماه “تخيلاته”. قال: “لدي تخيلات كل يوم حول تحطيم جمجمتها مع مطرقة ثقيلة”.
حتى التعليق ، كان الصحفي المسبق ويليام غودمان قد حذر من التعليق ولم يكن يعرف كيفية الرد عليه. وأضاف مانسون ، “يمكنني أن أضحك الآن لأنها عملية مررت بها ، وأحتاج إلى شعور بالفكاهة حول هذا الموضوع.”
قام بسحب بندقية مزيفة وضرب الأعضاء التناسلية للصحفي
في عام 2017 ، تلقى Alexis Petridis من الجارديان ما لا يمكن وصفه إلا بأنه تجربة مارلين مانسون الكاملة ، في حين روج الموسيقي إلى ألبومه “Heaven Upside”. كما أوضح Petridis ، تم تحذيره من أن الغرفة التي ستجري فيها المقابلة ستكون مظلمة وباردة ، لأن هذه هي الظروف التي يفضلها مانسون لمحادثاته مع الصحفيين. ومع ذلك ، فقد أخاف مانسون المراسل مباشرة من البوابة بسحب بندقية على Petridis – حسناً ، نسخة طبق الأصل من سلاح ، لكنه كان كافياً لتخويف أي إنسان.
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إذا لم تكن محاولة مانسون في الفكاهة المظلمة كافية ، فقد عقد المزيد في متجر بيتريديس أثناء محادثتهما. عندما سأل Petridis Manson المزيد عن شخصيته على المسرح وربطه تجاهها ، أجاب مانسون من خلال خصيتين “Petridis”) ، ثم ناقش كيف يكون “شخص وشخصية”.
بينما تمكن Petridis من إطلاق النار على أسئلته وتلقي إجابات ، ذكر مانسون ضربه في الأعضاء التناسلية مرة أخرى ، وإن كان هذا المرة بزجاجة بيرة. كما انتهت المقابلة ، طلب مانسون بيتريديس أن يكتب مقالًا إيجابيًا عنه. أكد Petridis أنه سيفعل ، الذي أجاب مانسون ، “جيد. أو سأكتشف أين تعيش”.
تساءلت مارلين مانسون كيف حمل الصحفي ميكروفًا تجاهه
في عام 2014 ، ظهرت مارلين مانسون على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم “Transcendence” ، الذي يلعب دور صديقه المقرب جوني ديب ، وريبيكا هول ، ومورغان فريمان. عندما سار مانسون أمام الصحافة ، سأله أحد الصحفيين عما إذا كان لديه القدرة على فعل أي شيء مثل الشخصيات من الفيلم ، ماذا سيختار؟ وقال مانسون “هذا سؤال خطير”. “رد فعلي الأول هو تفجير كل شيء.” قال مازحا أنه لأنه لا يعرف المراسل ، فلن يقول أي شيء من هذا القبيل.
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من أي مكان ، قرر أن يأخذ بوتشوت في كيفية قيام الصحفي بالميكروفون تجاهه ، في إشارة إلى الاعتداء الجنسي. وقال “إنه عدواني”. “مثل الإعلان *** في وجهي.”
ضحك الصحفي ونفى ادعاءاته ، بينما غادر مانسون المشهد. مما لا شك فيه ، لقد كان لقاء غريب وتبادل بين اثنين من الغرباء الذين لم يضفوا شيئًا على الإطلاق إلى المحادثة.
هل تريد قراءة المزيد عن الصدمة الروك؟ اقرأ ما قاله زملاء مارلين مانسون السابقون عنه.
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