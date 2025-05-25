مقاطعة الولايات المتحدة التي لديها واحدة من أعلى معدلات السرطان في أمريكا

عندما يتعلق الأمر بمعدلات السرطان في الولايات المتحدة ، فإن بعض الدول لديها معدل أعلى من غيرها. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، اعتبارًا من عام 2021 ، يبلغ معدل كنتاكي 509.9 حالة جديدة من السرطان لكل 100000 شخص كل عام ، وليس في المركز الثاني والثالث هي لويزيانا وأركنساس على التوالي. ولكن إذا حفرنا أعمق قليلاً ، فقد اتضح أن المقاطعة التي لديها واحدة من أعلى معدلات السرطان في البلاد هي مقاطعة لورانس في أركنساس. في مقاطعة لورانس ، يبلغ معدل الإصابة بالسرطان 594.1 لكل 100،000 شخص.
يمكن أن يعزى المعدل المرتفع في مقاطعة لورانس إلى مجموعة من العوامل البيئية ، وكذلك خيارات نمط الحياة. لهذا السبب ، لدى أركنساس واحدة من أعلى معدلات الوفيات في الولايات المتحدة ، وفي مقاطعة لورانس ، هذا المعدل يرتفع ، وفقًا للمعهد الوطني بشأن التباينات الصحية والصحية للأقليات. وقال الدكتور جورج بنيامين ، المدير التنفيذي لجمعية الصحة العامة الأمريكية في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة: “نعلم أن الرمز البريدي مهم”. “نحن نعلم بوضوح تام أن أشياء مثل التحصيل العلمي والوصول إلى أشياء مثل التبغ ، والدبوس البدني ، والتغذية ، وموقع ما إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى أشياء مثل محلات البقالة ، وكل هذه الأشياء مهمة على مستوى المقاطعة وفي المستوى المحلي.”
لا يملك سكان مقاطعة لورانس أنماط الحياة الأكثر صحة
واحدة من أكبر عادات نمط الحياة المسببة للسرطان هي التدخين-والناس في أركنساس هم مدخنون كبير. في حين أن ولاية فرجينيا الغربية لديها أعلى معدل من المدخنين ، بنسبة 21 ٪ ، فإن أركنساس ليست بعيدة جدًا بمعدل 18.7 ٪ ، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية. في مقاطعة لورانس وحدها ، فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين يدخنون ، بنسبة 22 ٪ ، أعلى من إجمالي معدل الولاية ، لكل Aspire Arkansas. بالنظر إلى أن مركز السيطرة على الأمراض ذكرت أن ما يقدر بنحو 11.6 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة يدخنون ، أقل بكثير من مقاطعة لورانس ، فإن أركنساس تحتفظ بالتأكيد بشركات السجائر في الأعمال التجارية.
كما يجد أركنساس نفسه ثالث أعلى معدل للسمنة في البلاد. على الرغم من أن المقاطعة التي لديها أعلى معدل للسمنة ، بنسبة 73 ٪ ، هي مقاطعة أركنساس ، فإن مقاطعة لورانس موجودة هناك أيضًا ، بمعدل 69 ٪ ، لكل Aspire Arkansas. عند النظر إلى خريطة للولايات ذات أعلى انعدام الأمن الغذائي ، مما يعني عدم الوصول إلى الطعام المناسب والجودة ، يأتي أركنساس في المركز الأول بنسبة 18.9 ٪. بطبيعة الحال ، هذا لا يساعد وباء السمنة في الدولة.
إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن 17.5 ٪ من الأشخاص الذين يعيشون في أركنساس يعترفون بالمشاركة في الشرب على أساس منتظم ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. في النهاية ، عندما تجمع بين خيارات نمط الحياة هذه-وكلها لها خصائص مسببة للسرطان ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية-فإن معدلات السرطان في كل من مقاطعة لورانس وأركنساس ، ككل ، ليست مفاجئة تمامًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أركنساس في المركز الرابع في الولايات المتحدة لأمراض القلب عند 224.1 لكل 100،000 شخص ، لكل إحصائيات.
تلعب العوامل البيئية أيضًا دورًا في معدلات سرطان مقاطعة لورانس
على الرغم من أن خيارات نمط الحياة هي شيء يمكن للأشخاص في مقاطعة لورانس أن يحاولوا التغيير ، إلا أن هناك أيضًا عوامل بيئية لا تفعل لهم أي مفضلات. وفقًا لـ Newsweek ، تحتل أركنساس المرتبة 34 من أصل 50 ولاية عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية. لا يوجد سوى 3.13 أسرة متوفرة لكل 1000 من السكان ، و 12.8 ٪ من الناس يؤخرون رؤية الطبيب عند الحاجة بسبب السعر المفرط للرعاية الصحية.
مقاطعة لورانس ، مثل بقية أركنساس ، هي أيضا ضدها عندما يتعلق الأمر بالملوثات والسموم التي تلعب دورًا في معدلات السرطان. وقال الدكتور سام ماخول ، المدير الطبي للبحوث السريرية في كارتي ، لـ KNOE News: “دولتنا هي دولة زراعية”. “في الماضي ، استخدمنا الكثير من المبيدات والكثير من المواد الكيميائية التي سمحت لنا أن نكون ما نحن عليه. لكن الناس لم يعرفوا أن هذه المواد الكيميائية كانت ستسرب ، بعد فترة من الوقت ، إلى الماء والطعام ويكونون في نظامنا.”
شهدت مقاطعة لورانس ، على وجه التحديد ، تلوث المياه. وفقًا لتقرير تقييم الصحة العامة لعام 2011 ، تم العثور على الزرنيخ والمعادن السامة الأخرى في المياه والتربة. على الرغم من أن التلوث قد تم ربطه بشركة تدعى Frit Industries – والتي لا تزال تعمل – التقرير أنه نظرًا لارتفاع عدد المدخنين في أركنساس ، لا يمكن إثبات ، بلا شك ، أن التلوث يقف وراء معدلات السرطان المتزايدة في مقاطعة لورانس.
كيف تقلل من خطر الإصابة بالسرطان إذا كنت تعيش في مقاطعة لورانس
أولاً وقبل كل شيء ، تريد التخلص من السجائر (كيفية التغلب على آثار انسحاب النيكوتين عند القيام بذلك). في أركنساس ، يعزى 36.1 ٪ من الوفيات إلى السرطان المرتبط بالتدخين ، لكل KY3. بالنظر إلى 22 ٪ من الناس في مقاطعة لورانس ، فإن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمعدل الوفيات في المجتمع. تريد أيضًا أن تتعلم كيفية دمج المزيد من الأطعمة الكاملة وأقل معالجة في نظامك الغذائي وبذل جهد لتكون أكثر نشاطًا بدنيًا – كلاهما يمكن أن يساعد في مكافحة السمنة.
على الرغم من أنه لا يمكن تغيير بعض العوامل البيئية ، مثل عدم الوصول إلى الرعاية الصحية ، إما بسبب الموقع أو المالية ، فإن محاولة البقاء بصحة جيدة وإدراك ما يجري في جسمك هو خطوة في الاتجاه الصحيح. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد شرب المياه المعبأة في زجاجات في تقليل احتمال تناول المياه الملوثة ، إذا كان هذا مصدر قلق يعتمد على المكان الذي تعيش فيه في مقاطعة لورانس.
المهم الذي يجب إدراكه هو أنه لا يوجد أحد من أجل أن يصبح إحصائيًا إذا قاموا بخطوات لتجنب هذه النتيجة. على الرغم من أن إجراء تغييرات في نمط الحياة ليس بالأمر السهل ، إلا أنه يستحق محاولة الحد من مقدار الأشياء “السيئة” في نمط حياتك حتى تتمكن من تجاوز معدل الوفيات في مقاطعة لورانس وتعيش حياة طويلة وصحية.