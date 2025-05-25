واحدة من أكبر عادات نمط الحياة المسببة للسرطان هي التدخين-والناس في أركنساس هم مدخنون كبير. في حين أن ولاية فرجينيا الغربية لديها أعلى معدل من المدخنين ، بنسبة 21 ٪ ، فإن أركنساس ليست بعيدة جدًا بمعدل 18.7 ٪ ، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية. في مقاطعة لورانس وحدها ، فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين يدخنون ، بنسبة 22 ٪ ، أعلى من إجمالي معدل الولاية ، لكل Aspire Arkansas. بالنظر إلى أن مركز السيطرة على الأمراض ذكرت أن ما يقدر بنحو 11.6 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة يدخنون ، أقل بكثير من مقاطعة لورانس ، فإن أركنساس تحتفظ بالتأكيد بشركات السجائر في الأعمال التجارية.

كما يجد أركنساس نفسه ثالث أعلى معدل للسمنة في البلاد. على الرغم من أن المقاطعة التي لديها أعلى معدل للسمنة ، بنسبة 73 ٪ ، هي مقاطعة أركنساس ، فإن مقاطعة لورانس موجودة هناك أيضًا ، بمعدل 69 ٪ ، لكل Aspire Arkansas. عند النظر إلى خريطة للولايات ذات أعلى انعدام الأمن الغذائي ، مما يعني عدم الوصول إلى الطعام المناسب والجودة ، يأتي أركنساس في المركز الأول بنسبة 18.9 ٪. بطبيعة الحال ، هذا لا يساعد وباء السمنة في الدولة.

إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن 17.5 ٪ من الأشخاص الذين يعيشون في أركنساس يعترفون بالمشاركة في الشرب على أساس منتظم ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. في النهاية ، عندما تجمع بين خيارات نمط الحياة هذه-وكلها لها خصائص مسببة للسرطان ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية-فإن معدلات السرطان في كل من مقاطعة لورانس وأركنساس ، ككل ، ليست مفاجئة تمامًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أركنساس في المركز الرابع في الولايات المتحدة لأمراض القلب عند 224.1 لكل 100،000 شخص ، لكل إحصائيات.