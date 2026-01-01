مقاطع الفيديو الموسيقية في الثمانينيات التي حددت عصر MTV الغاضب

ولدت قناة MTV في الأول من أغسطس عام 1981، عندما كان أول فيديو موسيقي يتم بثه من أجهزة التلفزيون هو “Video Killed the Radio Star” لفرقة The Buggles. ثبت أن هذا الشعور صحيح بشكل نبوي فيما يتعلق بالمال. في ذلك الوقت، كان فنانو الموسيقى ينتجون مقاطع فيديو ترويجية خاصة بهم لعقود من الزمن، ولكن كان يُنظر إليها عادة على أنها أفكار لاحقة. لكن قناة MTV غيرت اللعبة. مع انتشار شعبية القناة كالنار في الهشيم، أدرك الفنانون سريعًا أن تصوير أنفسهم وهم يتزامنون مع إحدى أغانيهم لن يكون كافيًا بعد الآن. تطورت مقاطع الفيديو الموسيقية بسرعة إلى أفلام صغيرة إبداعية، وفي بعض الأحيان بالكاد تعرض الموسيقيين الذين قاموا بقص الأغنية.
لا يمكن التقليل من شعبية قناة MTV خلال الثمانينيات، حيث أثرت مقاطع الفيديو الموسيقية على الثقافة الشعبية – أُطلق على الدراما التليفزيونية البوليسية الناجحة “Miami Vice” لقب “MTV cops” للطريقة التي يقلد بها المسلسل سينمائيًا المظهر السريع اللامع لمقاطع الفيديو الموسيقية. ظلت MTV قوة لا يستهان بها طوال التسعينيات أيضًا، حيث قام كل من أعمال الجرونج ونجوم البوب بإنشاء مقاطع فيديو لا تُنسى لبث MTV.
ومع ذلك، بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت شعبية مقاطع الفيديو الموسيقية تتضاءل، وبدأت قناة MTV تحقق نجاحًا أكبر بكثير مع برامج الواقع مثل “The Osbournes” و”16 and Pregnant” و”Jersey Shore”. وبلغ هذا الانخفاض ذروته في نهاية عام 2025، عندما أعلنت قناة MTV أنها ستغلق جميع قنواتها الموسيقية فقط التي تعمل على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء العالم. مع اقتراب فصل من تاريخ الثقافة الشعبية من نهايته، إليك خمسة مقاطع فيديو موسيقية من الثمانينيات حددت حقبة MTV الماضية.
ZZ الأعلى — الساقين
عند الخوض في الحقيقة التي لا توصف لـ ZZ Top، فمن الواضح أنه لا توجد فرقة روك نجحت في إعادة اختراع نفسها لعصر MTV. كان ثلاثي تكساس معروفًا بموسيقى البلوز والروك القاتمة حتى ألبومه “Eliminator” عام 1983، والذي اعتمد أسلوبًا أكثر أناقة يعتمد على آلة النطق. أصبح “Eliminator” أكبر ألبوم للفرقة، حيث باع أكثر من جميع LPs السابقة مجتمعة، ويمكن أن يُعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى ثلاثة مقاطع فيديو موسيقية على قناة MTV: “Gimme All Your Lovin”، و”Sharp Dressed Man”، و”Legs”.
ظهرت الفرقة في مقاطع الفيديو بشكل عرضي فقط، مع عازف القيثارة داستي هيل وعازف الجيتار بيلي جيبونز بلحية أشعث ويرتدون ملابس وكأنهم سقطوا من الغرب القديم أثناء غزل القيثارات المبطنة بالفراء. تحكي مقاطع الفيديو معًا ثلاث حكايات مترابطة، تم نسجها معًا من خلال ظهور سيارة Eliminator الفخرية، وهي سيارة فورد كوبيه موديل 1933. من بين الثلاثة، يعد فيلم “Legs” هو الأكثر شهرة، وهو قصة فتاة مراهقة تعمل في وظيفة رديئة في مركز تجاري حتى تتدفق مجموعة من العارضات المثيرات من السيارة لإعطائها مظهرًا روك أند رول، بينما تتغلب على المتنمرين الذين كانوا يعرقلونها.
قال هيل لكريم (عبر رولينج ستون) عن كيفية تقديم المخرج تيم نيومان للفرقة لجيل MTV: “لقد منحتنا مقاطع الفيديو جمهورًا أصغر سنًا”. وتعجب قائلاً: “كما تعلمون، نشأ جمهورنا معنا حتى ظهور مقاطع الفيديو، وبدأوا يطولون قليلاً. ثم جاءت مقاطع الفيديو، والآن استعدنا الفتيات البالغات من العمر 16 عاماً”.
Run-DMC وAerosmith — امش بهذه الطريقة
بحلول عام 1986، كانت قصة الحياة الواقعية المأساوية لإيروسميث في أدنى مستوياتها، حيث اعتبرت الفرقة على نطاق واسع أنها مغسولة وجاهزة لكومة خردة الموسيقى. في هذه الأثناء، كانت قناة MTV تتلقى انتقادات شديدة (حتى من ديفيد باوي) لتجاهلها الفنانين السود – وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى مشهد الهيب هوب المزدهر الذي كان يغير المشهد الموسيقي. اجتمعت هذه السيناريوهات المتباينة ظاهريًا عندما شجع المنتج ريك روبين ثلاثي الهيب هوب Run-DMC على تجربة أغنية “Walk This Way” لإيروسميث كاستراتيجية لتوسيع قاعدة المعجبين بهم.
قال ران لـ SonicScoop: “لم نكن نعرف حتى من هو إيروسميث”. عُقدت اجتماعات، وبقدر كبير من الإقناع، اتفق الممثلان على تسجيل نسخة مشتركة من المسار – بشرط واحد. “فقط لا تجعل منا حمقى” ، توسل ستيفن تايلر ، رجل إيروسميث الأمامي. ونسب تايلر الفضل إلى المخرج جون سمول في هذا المفهوم، مذكرًا لمجلة People أنه “جاء إلي وقال: “لدي فكرة جيدة حقًا لهذا. لماذا لا نضع Run-DMC على جانب واحد، و Aerosmith على الجانب الآخر، وسيكون هناك جدار، وسنقوم بقطع قطعة منه.” كانت الفكرة بأكملها هي إظهار أن موسيقى الروك أند رول والراب يمكن أن يعيشا معًا. لقد كانت خطوة عملاقة خارج عقل أي شخص في MTV.”
سرعان ما أصبح الفيديو عنصرًا أساسيًا في قناة MTV، حيث قدم Run-DMC لجمهور جديد تمامًا أثناء إحياء مسيرة إيروسميث المهنية. أصر تايلر على أن “هذا الفيديو كان كل شيء”. “لقد كانت بلا شك الخطوة الثانية في مسيرتنا.”
سيندي لوبر — الفتيات يرغبن فقط في الاستمتاع
كانت أغنية “Girls Just Wanna Have Fun” هي الأغنية المنفردة الأولى من ألبوم سيندي لوبر عام 1983 “She’s So Unusual”، وكان الفيديو الموسيقي الناتج مصممًا خصيصًا لقناة MTV. مع قفز لاوبر مثل شخصية كرتونية بشرية، يبدأ الفيديو في شقة سكنية حيث تتعرض للتوبيخ من قبل والدتها وأبيها – الذي يلعب الأخير دور المصارع المحترف “الكابتن” لو ألبانو – قبل أن يتحول إلى حفلة رقص بهيجة في شوارع نيويورك.
لم يقتصر الأمر على أن الفيديو الملتوي – الذي تم إنتاجه بميزانية ضئيلة تبلغ 35000 دولار فقط – فاز بجائزة Lauper a Moonman في حفل MTV Video Music Awards، بل استمر في الحفاظ على شعبيته بشكل دائم؛ اعتبارًا من أواخر عام 2025، حصد الفيديو الشهير أكثر من 1.6 مليار مشاهدة على YouTube.
على الرغم من شعبية الفيديو على قناة MTV، اعترفت لاوبر بأنها لم تتلق الكثير من الفوائد المالية منه – على الأقل ليس في البداية. وأوضحت في مقابلة مع Go Upstate: “كانت قناة MTV تشبه ما هي عليه الإنترنت اليوم”. “لم يدفعوا لنا في البداية. واستغرق ذلك عامين. لقد كانت أداة ترويجية. أداة ترويجية رائعة.”
بيتر غابرييل – مطرقة ثقيلة
بدأت إعادة اختراع بيتر غابرييل في أواخر السبعينيات، عندما بدأ الرجل الرئيسي السابق لفرقة الروك البريطانية جينيسيس في مهنة منفردة. بعد إصدار أربعة ألبومات منفردة – كل منها بعنوان ببساطة “بيتر غابرييل” – أثبت ألبومه “So” عام 1986 أنه أكبر ألبوماته على الإطلاق، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى قناة MTV والفيديو المبتكر لأغنية “Sledgehammer”.
كانت الأغنية نفسها فائزة، مع خط جهير قوي وأجواء صديقة للرقص، لكن الفيديو أخذ إبداع MTV إلى مستوى جديد تمامًا باستخدام نوع عمل الكاميرا المتوقفة عن الحركة المستخدمة عادةً في الرسوم المتحركة (فكر في عرض العطلة المحبوب “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”)، ونقله إلى حركة حية. استخدم مخرج الفيديو، ستيفن آر. جونسون، مهارات رسام الرسوم المتحركة نيك بارك، الذي اشتهر لاحقًا باعتباره مبتكر “والاس وغروميت”.
في ذلك الوقت، نسب غابرييل الفضل إلى حد كبير في نجاح الأغنية في الرسم البياني (وصلت إلى المرتبة الأولى على قائمة Billboard Hot 100) للفيديو الموسيقي. قال غابرييل لمجلة رولينج ستون: “لكنني لست متأكدًا من أنه كان سيحقق نجاحًا كبيرًا، وبالتأكيد لا أعتقد أن الألبوم كان سيُفتح أمام هذا العدد من الأشخاص بدون الفيديو”. “لأنني أعتقد أنه كان يتمتع بروح الدعابة والمرح، ولم يكن أي منهما مرتبطًا بي بشكل خاص.”
مايكل جاكسون – إثارة
إذا كان هناك مقطع فيديو موسيقي واحد يلخص أيام مجد MTV، فيجب أن يكون “Thriller” لمايكل جاكسون. يمثل الفيديو الملحمي “Thriller”، المأخوذ من الألبوم الضخم الذي يحمل نفس الاسم، التطور الكامل للفيديو الموسيقي كشكل فني في حد ذاته – وقوة ثقافية لا يستهان بها. كان مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان الرعب ومدته 13 دقيقة ونصف عبارة عن فيلم صغير كامل يرى جاكسون يتحول إلى زومبي ليؤدي رقصة مصممة بإحكام مع الموتى الأحياء.
أخرج الفيديو المخرج جون لانديس (الذي جنده جاكسون بعد مشاهدة فيلم الرعب الكوميدي الكلاسيكي “An American Werewolf in London” عام 1981)، وتم إنتاج الفيديو بميزانية ضخمة غير مسبوقة في ذلك الوقت في الوقت الذي كان فيه إنتاج الفيديو الموسيقي يكلف عادةً حوالي 50 ألف دولار. وقال لانديس لموقع Today.com: “انتهى الأمر بتكلفة 500 ألف دولار، وهي أموال ضخمة في ذلك الوقت لمثل هذا النوع من الأشياء”. لم يقتصر الأمر على دوران الفيديو بكثافة على قناة MTV فحسب، بل قامت شبكة تلفزيون CBS أيضًا بتوزيع الفيديو على الشركات التابعة لها لبثه لمشاهديها. يتذكر لانديس قائلاً: “لفترة من الوقت هناك، لم يكن بإمكانك تشغيل التلفزيون دون مشاهدة فيلم Thriller”.
في تلك المرحلة، أدركت شركة جاكسون أن ألبوم “Thriller”، الذي تم إصداره في العام السابق، قد باع تقريبًا كل نسخة كان سيبيعها. ومع ذلك، فإن الحقيقة المفاجئة حول فيديو جاكسون المثير هي أن نجاحه أدى إلى عودة ألبوم “Thriller” LP إلى قمة المخططات، حيث ورد أنه بيع مليون نسخة أسبوعيًا في ذروة شعبية الفيديو.