مقاطع الفيديو الموسيقية في الثمانينيات التي حددت عصر MTV الغاضب

ولدت قناة MTV في الأول من أغسطس عام 1981، عندما كان أول فيديو موسيقي يتم بثه من أجهزة التلفزيون هو “Video Killed the Radio Star” لفرقة The Buggles. ثبت أن هذا الشعور صحيح بشكل نبوي فيما يتعلق بالمال. في ذلك الوقت، كان فنانو الموسيقى ينتجون مقاطع فيديو ترويجية خاصة بهم لعقود من الزمن، ولكن كان يُنظر إليها عادة على أنها أفكار لاحقة. لكن قناة MTV غيرت اللعبة. مع انتشار شعبية القناة كالنار في الهشيم، أدرك الفنانون سريعًا أن تصوير أنفسهم وهم يتزامنون مع إحدى أغانيهم لن يكون كافيًا بعد الآن. تطورت مقاطع الفيديو الموسيقية بسرعة إلى أفلام صغيرة إبداعية، وفي بعض الأحيان بالكاد تعرض الموسيقيين الذين قاموا بقص الأغنية.

لا يمكن التقليل من شعبية قناة MTV خلال الثمانينيات، حيث أثرت مقاطع الفيديو الموسيقية على الثقافة الشعبية – أُطلق على الدراما التليفزيونية البوليسية الناجحة “Miami Vice” لقب “MTV cops” للطريقة التي يقلد بها المسلسل سينمائيًا المظهر السريع اللامع لمقاطع الفيديو الموسيقية. ظلت MTV قوة لا يستهان بها طوال التسعينيات أيضًا، حيث قام كل من أعمال الجرونج ونجوم البوب ​​بإنشاء مقاطع فيديو لا تُنسى لبث MTV.

ومع ذلك، بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت شعبية مقاطع الفيديو الموسيقية تتضاءل، وبدأت قناة MTV تحقق نجاحًا أكبر بكثير مع برامج الواقع مثل “The Osbournes” و”16 and Pregnant” و”Jersey Shore”. وبلغ هذا الانخفاض ذروته في نهاية عام 2025، عندما أعلنت قناة MTV أنها ستغلق جميع قنواتها الموسيقية فقط التي تعمل على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء العالم. مع اقتراب فصل من تاريخ الثقافة الشعبية من نهايته، إليك خمسة مقاطع فيديو موسيقية من الثمانينيات حددت حقبة MTV الماضية.