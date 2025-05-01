مقاعد واضحة في يانكيز أوريول على القاعدة المسروقة kerfuffle

بالتيمور – حصل اليانكيز والأوريولز على خطواتهم ، لكن هذا كان حول كل ما تم إنجازه عندما تم تطهير المقاعد في الجزء السفلي من الشوط الرابع ليلة الأربعاء.

نشأ Snafu من لاعب أوريولز هيستون كيرستاد الذي يبدو أنه منزعج من بابلو رييس بسبب قص رأسه بالمناسبة في طريق العودة إلى الأرض بعد أن قفز لرمي بينما سرق كيرستاد القاعدة الثانية.

لم يكن لدى رييس أي مكان آخر ، لكنه كان يمتد ساقيه في الخارج بينما انزلق كيرستاد تحته ثم نزل على رأسه وأخذ ثانية إضافية للاستمتاع بتوازنه.

بعد انزلاق Kjerstad إلى المركز الثاني ، نهض وبدأ في النقيق في رييس ، الذي سار نحو الحقيبة للمشاركة ، والتي أدت إلى إخراج المقاعد والثغرات.

فعل الجميع الكثير من الوقوف بالقرب من القاعدة الثانية ، ولكن لم يتم إلقاء أي من اللكمات.

كان Kjerstad في مركز التوترات المتساقط بين الفريقين في يوليو الماضي عندما قام كلاي هولمز بحفره في رأسه بملعب في أسفل التاسع.

أدى ذلك إلى شحن مدير أوريولز براندون هايد نحو مخبأ يانكيز ومقاعد المقاعد.