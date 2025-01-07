مقالب إيريك أندريه التي ذهبت أبعد من اللازم

منذ عام 2012، أدى برنامج Adult Swim الأساسي “The Eric Andre Show” إلى نقل البرامج التلفزيونية والحوارية المزحة إلى مستويات غير معقولة وغير مريحة. في موقع التصوير الذي يدمره في بداية كل حلقة، يقوم الممثل والكوميدي إريك أندريه بإحضار مشاهير كبار ويجعلهم يندمون على الفور على قرارهم بالمجيء، مما يثير أعصابهم بأسئلة سيئة وأعمال عدائية. يقدم أندريه أيضًا مقالبًا على جانب الشارع تدفع المغلفات على الغرباء عن غير قصد.

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في حين أن مزيج جونزو والقطع الفنية الأدائية المواجهة مع شكل برنامج حواري فوضوي قد يبدو غير مناسب، إلا أنه يخدم نفس الغرض: الاستفزاز، والإزعاج، والترفيه. هناك خطر متأصل في مثل هذا السلوك، حيث أن بعض أعظم المقالب في التاريخ حدثت بشكل خاطئ، وقد تسببت بعض المقالب في مقتل أشخاص عن طريق الخطأ. حتى في أغرب أحداثه وأشدها صعوبة في المشاهدة، لا يوجد شيء في القصة الاستثنائية لإريك أندريه يشير إلى أن “عرض إريك أندريه” قد وصل إلى هذه المستويات على الإطلاق. لكنها، في مناسبات متكررة، أوصلت الوضع إلى مستوى الأمان والكياسة أو تجاوزته. هذه هي الأوقات التي يعرض فيها أندريه، في خدمة الكوميديا ​​وإخراج “The Eric Andre Show”، نفسه لخطر هائل ويتحمل الألم الجسدي أو العاطفي.

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