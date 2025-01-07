مقالب إيريك أندريه التي ذهبت أبعد من اللازم

منذ عام 2012، أدى برنامج Adult Swim الأساسي “The Eric Andre Show” إلى نقل البرامج التلفزيونية والحوارية المزحة إلى مستويات غير معقولة وغير مريحة. في موقع التصوير الذي يدمره في بداية كل حلقة، يقوم الممثل والكوميدي إريك أندريه بإحضار مشاهير كبار ويجعلهم يندمون على الفور على قرارهم بالمجيء، مما يثير أعصابهم بأسئلة سيئة وأعمال عدائية. يقدم أندريه أيضًا مقالبًا على جانب الشارع تدفع المغلفات على الغرباء عن غير قصد.
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في حين أن مزيج جونزو والقطع الفنية الأدائية المواجهة مع شكل برنامج حواري فوضوي قد يبدو غير مناسب، إلا أنه يخدم نفس الغرض: الاستفزاز، والإزعاج، والترفيه. هناك خطر متأصل في مثل هذا السلوك، حيث أن بعض أعظم المقالب في التاريخ حدثت بشكل خاطئ، وقد تسببت بعض المقالب في مقتل أشخاص عن طريق الخطأ. حتى في أغرب أحداثه وأشدها صعوبة في المشاهدة، لا يوجد شيء في القصة الاستثنائية لإريك أندريه يشير إلى أن “عرض إريك أندريه” قد وصل إلى هذه المستويات على الإطلاق. لكنها، في مناسبات متكررة، أوصلت الوضع إلى مستوى الأمان والكياسة أو تجاوزته. هذه هي الأوقات التي يعرض فيها أندريه، في خدمة الكوميديا وإخراج “The Eric Andre Show”، نفسه لخطر هائل ويتحمل الألم الجسدي أو العاطفي.
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تعرض إريك أندريه للعنف في مؤتمر منسا
كانت إحدى أقدم المقالب التي ظهرت في برنامج “The Eric Andre Show” أيضًا من بين أكثر المقالب خطورة على نجم المسلسل ومبدعه. لكنها قدمت أيضًا دفعة للموسم الأول من العرض، حيث وصفها إريك أندريه بأنها واحدة من أفضل اللحظات. وقال أندريه لـHuffPost: “كل الأجزاء التي اعتقدت فيها أنني سأتعرض للاعتداء بالتأكيد، لم أفعل ذلك”. “لقد تعرضت للضرب في مؤتمر مينسا، وكان ذلك رائعًا نوعًا ما.”
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عثر النجم على تجمع لمنظمة منسا، وهي منظمة للأشخاص الأذكياء للغاية، وادعى بشكل بغيض أنه يتباهى بمعدل ذكاء يبلغ 400، وحاول دخول المؤتمر وهو يرتدي بدلة فارس مدرعة. صرخ أندريه بأسئلة غبية عمدًا مثل “موسيقى البوب: هل هي علم أم شعوذة؟” و”ما مدى ارتفاع السماء؟” و”لماذا تعتقد أن لون البول يخرج باللون الأصفر؟” تعامل أعضاء منسا مع أندريه بخشونة وتدافعوا حوله لدرجة أنه وافق على التوقف عن التصوير ومغادرة مركز المؤتمرات قبل وصول حراس الأمن.
أدى التحدث في اجتماع لمجلس المدينة إلى دخول إيريك أندريه في السجن
في الموسم الأول من برنامج “The Eric Andre Show”، بالكاد تجنب النجم عواقب قانونية كبيرة بسبب تصرفاته الغريبة في موقع التصوير في كاليفورنيا. قال إريك أندريه لمجلة Interview: “ذهبت إلى اجتماع في قاعة المدينة في رانشو كوكامونجا”. “كان العمدة يتحدث وفي منتصف الاجتماع ركضت إلى المنصة مرتدية زي صبي أخوي.” ثم قدم عرضًا كما لو كان يترشح لمنصب رئيس الفصل، ووعد باستبدال المياه في نوافير الشرب بالبيرة وتركيب كاميرات في غرف تبديل الملابس للنساء. على الفور تقريبًا، تم إيقاف أندريه. “كان هناك 20 عمدة وكانوا يقولون: ماذا تفعل بحق الجحيم؟”
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وأخرجت السلطات أندريه من المبنى بينما قام النجم بتقليد مقطع فيديو منتشر وهو يصرخ: “لا تصعقني يا أخي!” عندما كانوا يحاولون حجزه، أعطى أندريه اسمه على أنه اسم عازف الجاز العظيم جون كولتران. “كان من المضحك جدًا رؤية عمداء الشرطة البيض يبحثون بشراسة عن جون كولتران في قاعدة بياناتهم. وكانوا يقولون: “أنت لن تدخل في نظام كولتران”. وفي النهاية، وضعوا أندريه في الحجز المحلي. قال لـ The Fader: “لقد ألقوا بي في السجن. فقط طوال الليل”. “لكن كان علي أن أذهب إلى المحكمة وأستعين بمحامي. كان ذلك مكلفا للغاية.”
لقد أخذت المقدمات الكثير من إريك أندريه
التوقيع وربما العنصر الأكثر شهرة في “The Eric Andre Show” هو المقطع التمهيدي. تبدأ كل حلقة من حلقات برنامج الحديث والمزاح الفوضوي باقتحام إريك أندريه المشاكس لمجموعته وحرث مكتبه وأثاثًا آخر، ويبدو أنه يسبب أضرارًا كبيرة في الممتلكات إن لم يكن ضررًا جسديًا شخصيًا. تم تصوير كل هذه المشاهد بعناية باستخدام دعائم خاصة وخفيفة الوزن وقطع ثابتة، لكن أندريه ما زال يؤذي نفسه أحيانًا في رسم المقدمة. وقال أندريه لـ Spin: “لا أتذكر متى أو كيف حدث ذلك، لكنني عدت للتو إلى المنزل وبدا وكأن شخصًا ما قد وضع سيجارة على مؤخرتي واستمر في السير حتى ذابت بعمق في خدي”. إصابة غامضة.
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أثناء تصوير الموسم الأول، أدى أندريه إلى تفاقم الإصابة التي تعرض لها في المدرسة الثانوية عندما حاول رفع صديقه هانيبال بوريس مع كرسي المضيف المشارك. قال أندريه لـ Spin: “لديّ قرصان منتفخان في العمود الفقري بسبب ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية بشكل خاطئ تمامًا منذ أن كان عمري 16 عامًا حتى كان عمري 20 عامًا، لذا فإن ظهري كله مرفوع”. “وحاولت أن أركض إلى كرسي هانيبال. لقد كان أثقل بكثير مما كنت أتوقع ومزقت ظهري إلى نصفين.” يتذكر أندريه الزحف خارج المجموعة لمدة 20 دقيقة من التسجيل.
قام إريك أندريه بتفجير ركبتيه في قفزة مخيفة
في وقت مبكر من إنتاج الموسم الأول من “The Eric Andre Show”، عانى المبدع والنجم إريك أندريه بسبب فنه، حيث تعرض لإصابة طويلة الأمد نتيجة لآليات معينة لما كان بخلاف ذلك مزحة بسيطة. قال أندريه لـ Spin عن تسلسل الكاميرا الخفية: “اختبأت في سلة المهملات وقفزت منها وفاجأت الناس”. استغرق التصوير الجزء الأكبر من اليوم، وبما أنه كان يعتمد على مرور الأشخاص حتى يتمكن أندريه من القفز، كان هناك الكثير من الانتظار.
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وهذا يعني أن أندريه قضى الساعات في وضع القرفصاء في تلك المساحة الضيقة، الأمر الذي كان يرهق جسده بشكل استثنائي. قال أندريه: “لقد أزعجت ركبتي بشكل دائم بسبب الانحناء في سلة المهملات لساعات متواصلة”. “أنا أخضع للعلاج الطبيعي. ركبتاي خارج المسار.”
تسبب جون سينا في إصابة إيريك أندريه بارتجاج في المخ
بحلول الموسم الخامس من “The Eric Andre Show”، ربما اشتهر المسلسل بنجمه الذي طمس المجموعة في اللحظات الافتتاحية لكل حلقة. وقد أكسب ذلك الإنتاج بعض الشهرة والنفوذ، وبالتالي تمكن من التواصل مع الضيوف المشاهير وطلب المساعدة منهم. في خطوة منسقة، جلب العرض المصارع والممثل جون سينا لالتقاط إريك أندريه وإلقائه عبر الرف. تم اتخاذ كل الاحتياطات تقريبًا قبل أن يرفع سينا أندريه الفضفاض والرشيق ويلقيه عبر الغرفة، مما يؤدي إلى تدمير رف الكتب كما هو مخطط له.
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وأوضح أندريه لمجلة People: “لقد مررت بالرف بشكل جيد، لكننا نسينا وضع كيس رمل على الرف – إطار الرف – لذا انقلب الإطار المعدني وضربني في رأسي”. شعر أندريه بوجود خطأ ما، فذهب إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بارتجاج في المخ. لم يكشف فحص CAT عن أي ضرر جسيم أو دائم لدماغ أندريه، بينما اضطر العرض إلى التوقف مؤقتًا عن التسجيل لمدة نصف يوم.
اريك أندريه لكمات من خلال الزجاج
في بعض الأحيان كانت المقالب تنحرف عن مسارها في برنامج “The Eric Andre Show” لدرجة أن مرتكبها الفخري تطلب رعاية طبية طارئة لعلاج الجروح والإصابات المتنوعة التي نتجت عن ذلك. أثناء تواجده في شوارع بروكلين لتصوير مزحة في إحدى الحلقات المبكرة، حطم إريك أندريه نافذة السيارة بيده العارية. قال لـ Den of Geek: “في ذلك الوقت، كان من المفترض أن أحب البَرَد من خلال نافذة السيارة”. وقال لمجلة بيبول: “كنت أحاول أن أطرق النافذة، لكن يدي بأكملها اخترقتها”. “لقد جرحتني، واضطررت إلى إجراء غرز. واضطررت للذهاب إلى المستشفى لذلك.”
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نظرًا لأن الحادث وقع في وقت مبكر جدًا من فترة التصوير، كان على أندريه تسجيل العديد من الرسومات التخطيطية أثناء محاولته إخفاء يده وإرضاعها. “أصابعي تشبه قوالب الأصابع الفضية الغريبة في الكثير من الأشياء في الشوارع. لكن نعم، هذا مقرف.”
لقد أصيب في عموده الفقري في سقوط مكتب
عندما دخل “The Eric Andre Show” مرحلة الإنتاج في أوائل عام 2010، كان مشروعًا فوضويًا وصادمًا خلف الكواليس كما ظهر عمدًا أمام الكاميرا. ولتحقيق هذه الغاية، ألحق إريك أندريه شخصيًا أضرارًا لا داعي لها بجسده بسبب جهله المعلن فيما يتعلق بكيفية تقديم برنامج تلفزيوني. “في البداية، لم أكن أعرف ما الذي كنت أفعله. لم أكن أعرف كيفية القيام بالحركات المثيرة بشكل صحيح. لم أكن أعلم أنه يمكنك ارتداء الفوط الصحية، أو القفز فيها. كنت فقط أمسح الخرسانة وأدمرها. جسدي” ، قال صرخ.
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لقد تعرض لما يعتقد أنه أسوأ إصابة له في المسلسل بأكمله أثناء تسجيل الموسم الثاني. قال أندريه لـ Den of Geek: “خلال مقابلة Vivica A. Fox، قفزت على المكتب وهبطت على عظمة الذنب على الأرض، والتي كانت خرسانية صلبة بشكل واضح”. “لقد هبطت بهذه الطريقة التي كان لها تأثير تموج الدومينو على العمود الفقري، لذا كان جسدي غير متماثل لبقية العام. كنت أتجول بشكل غريب.”
إريك أندريه تحطمت المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري
أسفرت رحلة إريك أندريه إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2016 في كليفلاند، أوهايو، عن الكثير من المواد التي أصبحت أساسًا لحلقتين إضافيتين خاصتين من برنامج “The Eric Andre Show”. جاءت فكرة حضور أندريه تجمعًا من الأشخاص الذين تتعارض آراؤهم السياسية إلى حد كبير مع آرائه السياسية، بالإضافة إلى العديد من المجموعات الخارجية، من الكاتب الرئيسي لـ “The Eric Andre Show” دان كاري. قال أندريه لمجلة Interview: “لقد خرجنا وكان الأمر شديدًا يا رجل. لقد كان مخيفًا”. “لقد كانت حالة حمل مفتوحة. كان الناس يكرهونني حقًا – مثل المدرسة القديمة، وكراهية التفوق الأبيض.”
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وكان جزء من الاحتفالات عبارة عن حديث لمضيف برنامج “InfoWars” السابق ومنظر المؤامرة أليكس جونز. دعا أندريه نفسه. “لقد حطمت حشده. طلبت منه أن يمارس الجنس مع زوجتي.” وسرعان ما قامت السلطات بإزالة أندريه من المسرح، وعندها صاح أحدهم قائلاً: “أنت لست مارتن لوثر كينغ!”
قام إريك أندريه بتجربة نفسه
ليس هناك حقًا موضوع لكل موسم من المواسم الستة لبرنامج “The Eric Andre Show”، ولكن يمكن للمشاهدين معرفة متى تم إنتاج الحلقة من خلال نظرة سريعة على مضيف العرض. قبل تصوير مجموعة من الحلقات، يخضع إريك أندريه لنوع من التحول الجسدي الجريء. إنه يفعل ذلك ليبدو مختلفًا، ويفعل ذلك من أجل القيمة الكوميدية. “كنت سأحلق الصلع الذكوري في جدائل شعري، ولكن من الصعب القيام بذلك مع جعل الأمر يبدو حقيقيًا، والمغزى من ذلك عندما أكون في وجوه الناس أو في الشارع هو أن هذا يبدو حقيقيًا وليس مثل زي”، قال أندريه لـ Den of Geek. “لذلك لم أقم بتمشيط شعري طوال العام. ولم أقص أظافري، بل قمت بتنمية أظافري لأطول فترة ممكنة مثل هوارد هيوز.”
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نظرًا لأنه يفعل مثل هذه الأشياء مع وضع العرض في الاعتبار، يتجاهل أندريه إلى حد كبير أو يقلل من أهمية الآثار الجسدية والطبية والاجتماعية لمثل هذه القرارات. “لقد فقدت وزني. لم أضع مزيل العرق طوال الموسم ولم أسمح لقسم الأزياء بغسل بدلتي طوال الموسم. لم أخرج في الشمس طوال العام لذلك أبدو شاحبًا وممتلئًا”. كنت هزيلًا قدر الإمكان، لكنني كنت جائعًا وبائسًا للغاية لدرجة أنه أصبح من الصعب جدًا كتابة الكوميديا، لذلك تخليت عن ذلك وخسرت حوالي سبعة جنيهات فقط، ولكن حتى هذا كان كثيرًا.
أزعج عرض إريك أندريه عددًا كبيرًا من ضباط شرطة نيوجيرسي
بدأ تسجيل الموسم السادس من “The Eric Andre Show” من خلال التصوير في الموقع في شمال نيوجيرسي. في القطعة، يتظاهر إريك أندريه بالعثور على ضابط شرطة مصاب بجروح بالغة وملطخ بالدماء (ممثل يرتدي زيًا)، قبل أن يواصل تحقيره عن طريق وضع الكعك في فمه ومحاولة استعادة وعيه عن طريق تدليكه بشكل إيحائي. كان الأمر مقنعًا للغاية لدرجة أن الشرطة الحقيقية وصلت إلى مكان الحادث، على الرغم من أن منتجي “The Eric Andre Show” أخبروا سلطات إنفاذ القانون مسبقًا بالحادثة.
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قال أندريه لمجلة رولينج ستون: “لقد تم استدعاؤنا من رجال شرطة نيوجيرسي أكثر من تاريخ العرض بأكمله”. “لكن هذا القسم كان غير منظم وفاسدا لدرجة أنني كدت أن أتعرض لإطلاق النار”. اتصل أحد المراقبين بالسلطات وتم الإبلاغ عن الحدث على أنه “سقوط رجل”، مما أدى إلى تواجد مؤقت كبير للشرطة. “لقد أغلقوا الإنتاج بأكمله تقريبًا.”
أثار شيت هانكس أعصاب إريك أندريه
أحد الضيوف في حلقة 2023 من برنامج “The Eric Andre Show” كان شيت هانكس، المعروف بكونه مغني راب وممثل وابن توم هانكس، بالإضافة إلى إقامته رفيعة المستوى في منشأة لإعادة التأهيل وعدم قدرته على ذلك. للوقوف هوارد ستيرن. اختار إريك أندريه هانكس باعتباره الضيف الأكثر إشكالية وتحديًا في الموسم السادس من برنامجه. قال أندريه لمجلة رولينج ستون: “لقد حطم طاقمنا”. “لقد كسرنا.”
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تم إعداد برنامج “The Eric Andre Show” لخداع وإرباك ضيوفه المشاهير، لكن يعتقد “أندريه” أن “هانكس” حاول تحقيق قفزة في الإنتاج. وأوضح أندريه: “لقد حاول خداعنا”. “لقد سرق دراجة نارية وركبها. وكاد أن يسقط مجموعة من العمال والعمال من سلالمهم. كان الأمر خطيرًا للغاية.” قال أندريه إن العرض أزال جميع اللقطات المسيئة، لكن الحلقة لا تزال تحتوي على بعض التسلسلات التي يظهر فيها هانكس وهو يمزق أجزاء من ستارة مطرزة، ويتجول بمسدس، ويغني ويؤدي الانطباعات. أعلن أندريه: “إنه … مضطرب عاطفياً”.