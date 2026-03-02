مقايضة الأسود لديفيد مونتغمري مع مواطني تكساس – بعد ساعات من سخريته من الشائعات

رياضة
مقايضة الأسود لديفيد مونتغمري مع مواطني تكساس - بعد ساعات من سخريته من الشائعات

يتم إجراء تغييرات كبيرة في ديترويت.

يعتبر فريق Lions نجمًا تجاريًا يعود إلى فريق David Montgomery إلى فريق Houston Texans من أجل اختيار مسودة الجولة الرابعة، واختيار مسودة الجولة السابعة ورجل الخط الهجومي Juice Scruggs، وفقًا لتقارير متعددة.

انتشرت شائعات في اتحاد كرة القدم الأميركي بأنه يريد الخروج، على الرغم من أن مونتغمري نفسه بدا وكأنه ينفيها يوم الأحد.

“اللعنة، ديمو أخبرك بذلك؟” كتب مونتغمري على X.

قضى مونتغمري ثلاثة مواسم قوية مع الأسود، حيث اندفع لمسافة 1015 ياردة في عامه الأول في عام 2023، لكنه شهد انخفاض محاولاته كل عام مع الأسود.

من المتوقع أن يقوم فريق Lions بإعادة التوقيع مع Jahmyr Gibbs في هذا الموسم لتمديد عقد ضخم حيث يتولى السيطرة على الملعب الخلفي المنتج دائمًا في ديترويت.

من منظور ياردة لكل حمل، حقق مونتغمري أفضل مسيرته المهنية بـ 4.5 YPC في عام 2025، على الرغم من أنه حصل على 716 محاولة فقط.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية