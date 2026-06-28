مقتنيات الثمانينات التي أصبحت الآن متجر التوفير الأمثل، ابحث عن ديكورات المطبخ الهزلي

الانغماس في الديكور الهابط يعني احتضان كل الأشياء الجريئة والملونة والعاطفية. إذا كنت تبحث عن قطع جذابة ستضيف بالتأكيد لمسة من الألوان والشخصية إلى منزلك، فقد حان الوقت لالتقاط الهاتف – حرفيًا، لأن جميع الهواتف الجديدة الرائعة من الثمانينيات تتصل بك. ما كان في السابق ضروريًا بين الشباب من هذا العصر أصبح الآن مقتنيات مطلوبة يمكننا العثور عليها في متاجر التوفير.

قبل أن تنتشر الهواتف الجديدة، لم يكن الناس يمتلكون هواتفهم المنزلية فعليًا، بل كان عليهم استئجارها. لكن كل هذا تغير في أوائل الثمانينات، عندما أعطى مقدمو الخدمة الأشخاص أخيرًا خيار شراء هواتفهم الخاصة. ولإغراء الناس بالملكية، قدم مقدمو الخدمات مجموعة واسعة من تصميمات الهواتف، بدءًا من الهواتف على شكل ميكي ماوس وسنوبي، إلى الأشكال الأكثر ذكاءً وتجريبية مثل الهاتف الشفاف الشهير والهاتف على شكل همبرغر، من بين أشياء أخرى كثيرة. أصبحت هذه الهواتف الجديدة في نهاية المطاف نجومًا بطريقتها الخاصة، كما رأينا في أفلام مثل “Coming to America” ​​و”Juno”، وفي البرامج التلفزيونية في السنوات اللاحقة مثل “Friends”، و”Bob’s Burgers”، و”Derry Girls”. نادرًا ما يتم استخدام الهواتف اليوم، ولكن لا يمكننا إنكار التأثير الذي أحدثته في الثقافة الشعبية والتصميم، خاصة مع عودة جيل Z إلى الماضي بشبكة من ديكور المنزل الذي يبعث على الحنين إلى الماضي والذي يمثل الفن الهابط في الثمانينيات والمزيد.