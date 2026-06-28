مقتنيات الثمانينات التي أصبحت الآن متجر التوفير الأمثل، ابحث عن ديكورات المطبخ الهزلي

الانغماس في الديكور الهابط يعني احتضان كل الأشياء الجريئة والملونة والعاطفية. إذا كنت تبحث عن قطع جذابة ستضيف بالتأكيد لمسة من الألوان والشخصية إلى منزلك، فقد حان الوقت لالتقاط الهاتف – حرفيًا، لأن جميع الهواتف الجديدة الرائعة من الثمانينيات تتصل بك. ما كان في السابق ضروريًا بين الشباب من هذا العصر أصبح الآن مقتنيات مطلوبة يمكننا العثور عليها في متاجر التوفير.
قبل أن تنتشر الهواتف الجديدة، لم يكن الناس يمتلكون هواتفهم المنزلية فعليًا، بل كان عليهم استئجارها. لكن كل هذا تغير في أوائل الثمانينات، عندما أعطى مقدمو الخدمة الأشخاص أخيرًا خيار شراء هواتفهم الخاصة. ولإغراء الناس بالملكية، قدم مقدمو الخدمات مجموعة واسعة من تصميمات الهواتف، بدءًا من الهواتف على شكل ميكي ماوس وسنوبي، إلى الأشكال الأكثر ذكاءً وتجريبية مثل الهاتف الشفاف الشهير والهاتف على شكل همبرغر، من بين أشياء أخرى كثيرة. أصبحت هذه الهواتف الجديدة في نهاية المطاف نجومًا بطريقتها الخاصة، كما رأينا في أفلام مثل “Coming to America” و”Juno”، وفي البرامج التلفزيونية في السنوات اللاحقة مثل “Friends”، و”Bob’s Burgers”، و”Derry Girls”. نادرًا ما يتم استخدام الهواتف اليوم، ولكن لا يمكننا إنكار التأثير الذي أحدثته في الثقافة الشعبية والتصميم، خاصة مع عودة جيل Z إلى الماضي بشبكة من ديكور المنزل الذي يبعث على الحنين إلى الماضي والذي يمثل الفن الهابط في الثمانينيات والمزيد.
توفير مساحة للهواتف الجديدة من الثمانينيات في المنزل
من المفترض أن يكون من السهل جدًا اكتشاف الهواتف الجديدة في رفوف متاجر التوفير، خاصة إذا تم عرضها كما هي، ولكن قد يأتي بعضها في عبواتها الأصلية. في حين أنه من الممتع مراقبة الهواتف الهابطة في شكل شخصيات كرتونية شهيرة أو همبرغر أو تصميمات شفافة ملونة، فمن الجيد أيضًا ملاحظة العلامات التجارية التي أنتجت هذه الهواتف. يتم تصنيع معظم الهواتف الجديدة، خاصة تلك المصممة لتبدو مثل المشروبات الشعبية والأطعمة، داخل الشركة. ومع ذلك، تذكر أن تكتشف أسماء Lenbrook وTeleMania وTyco عند البحث عن هواتف جديدة، خاصة إذا كنت تبحث عن هواتف على شكل شخصيات Disney وWarner Brothers وMarvel المفضلة لديك.
عندما تحضر هاتفك الجديد الذي تختاره إلى المنزل، تذكر أنه ليس من الضروري أن يكون فعالاً بالفعل. إن التنظيف البسيط وتغطية العيوب المرئية بالطلاء (أو الملصقات، إذا كنت تريد حقًا الالتزام بالفن الهابط) هو كل ما تحتاجه حقًا. تذكر أن قطعة الديكور هذه تبرز دون بذل الكثير من الجهد، لذا يمكنك محاولة وضعها في الغرف أو على الأسطح التي تعتقد أنها ستحتاج إلى المزيد من الإثارة. بالنسبة للمبتدئين، يمكنك وضعه على منضدة غرفة النوم الخاصة بك إذا كنت تريد أن تشعر وكأنك أحد أبطال أفلام الثمانينات أو الأفلام القادمة. وبدلاً من ذلك، يمكنك جلب جماليات الثمانينيات القديمة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك عن طريق إنشاء تباينات بصرية لطيفة على طاولتك الجانبية أو طاولة القهوة أو رف الكتب الخاص بك.