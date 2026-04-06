مقتنيات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي التي أصبحت الآن متجر التوفير النهائي الذي يمكنك البحث عنه في ديكور كيتشي

يمكن للقليل من الفن الهابط أن يثير الكثير من البهجة، وهو أمر يعرفه عشاق الطراز القديم في كل مكان بأنه حقيقي. هناك الكثير من أفكار الديكور المنزلي التي يمكن أن تعيد فترة الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي، عندما كان يبدو أن الجميع يجمعون ديكورات جميلة – بما في ذلك العناصر المتعلقة بالنباتات. إذا كنت تراقب مبيعات المرآب أو مبيعات العقارات أو متجر التوفير المحلي الخاص بك، فإن أحد الكنوز التي قد تجدها هي زارع الحيوانات المحبوب الذي سيضفي القدر المناسب من الأدوات الجذابة على مساحتك. يعامل بعض الأشخاص هذه الأشياء على أنها مقتنيات، بينما قد يرغب البقية منا في العثور على مكان لواحد أو اثنين فقط.
ربما لا يتعين عليك حتى الذهاب للتسوق لشراء أحد هؤلاء المزارعين – ربما تم تخزين واحد أو اثنين في علية أحد أفراد العائلة عندما أصبحت هذه التشوتشكس الخزفية المزخرفة قديمة الطراز منذ عقود مضت. ولكن كما هو الحال مع الموضة، تستمر اتجاهات الديكور في الظهور. ربما لاحظتم أن اتجاه الفن الهابط قد سيطر على المطابخ خلال السنوات القليلة الماضية، وليس هناك سبب لمنع دخوله إلى بقية منازلنا أيضًا. هناك الكثير من مزارعي الحيوانات اللطيفة التي يمكنك استخدامها لاحتضان هذا النمط، من الحمير إلى القطط السيامية.
كيفية استخدام مزارعي الحيوانات الهزلية من متجر التوفير
تميل كنوز متاجر التوفير هذه إلى الاندماج جيدًا مع ديكور المنزل الملون، لذلك إذا كان هذا يناسبك، فمن المحتمل ألا يكون لديك نقص في المواقع المحتملة في الاعتبار. قد تكون عتبة النافذة الخاصة بك هي واحدة من أفضل الأماكن في منزلك لتنغمس في اتجاه الديكور الهابط. يمكنك أيضًا إضفاء الحيوية على الفناء الخاص بك باستخدام أحد مزارعي الحيوانات الذين جمعهم الجميع في الخمسينيات والستينيات.
لكنك لن ترغب في أن يتسبب الشتاء في إتلاف هذا المنتج المتوفر في متجر التوفير، لذا ما لم تكن مواسم البرد لديك معتدلة، فيجب عليك نقله إلى الداخل لفصل الشتاء لمنعه من الانهيار. على الرغم من أنك سترغب بالطبع في البحث عن المكان الأكثر جاذبية لاستخدام أصيص النباتات الخاص بك، فلا تنس أن تأخذ في الاعتبار متطلبات الإضاءة الخاصة بالنبات، مما قد يدفعك إلى إعادة النظر في المكان المحدد لوضع نقاط متجر التوفير الخاص بك.
قد تحتوي بعض مزارعي الحيوانات القديمة على فتحات تصريف بالفعل بينما قد لا يكون لدى البعض الآخر فتحات تصريف. يمكنك الزراعة مباشرة في تلك التي بها ثقوب، لكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم تصريف، ستحتاج إما إلى حفر ثقوب أو استخدام أصيص زرع كوعاء تخزين مؤقت، مع الاحتفاظ بالنبات المنزلي في أصيص الحضانة الخاص به والذي تقوم بإزالته للري. عند الحفر في السيراميك لإضافة تصريف، ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى استخدام لقمة ثقب ذات رأس من الماس أو الكربيد. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالحفر على السيراميك، فقد ترغب في التدرب على عنصر آخر أولاً.