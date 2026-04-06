مقتنيات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي التي أصبحت الآن متجر التوفير النهائي الذي يمكنك البحث عنه في ديكور كيتشي

تميل كنوز متاجر التوفير هذه إلى الاندماج جيدًا مع ديكور المنزل الملون، لذلك إذا كان هذا يناسبك، فمن المحتمل ألا يكون لديك نقص في المواقع المحتملة في الاعتبار. قد تكون عتبة النافذة الخاصة بك هي واحدة من أفضل الأماكن في منزلك لتنغمس في اتجاه الديكور الهابط. يمكنك أيضًا إضفاء الحيوية على الفناء الخاص بك باستخدام أحد مزارعي الحيوانات الذين جمعهم الجميع في الخمسينيات والستينيات.

لكنك لن ترغب في أن يتسبب الشتاء في إتلاف هذا المنتج المتوفر في متجر التوفير، لذا ما لم تكن مواسم البرد لديك معتدلة، فيجب عليك نقله إلى الداخل لفصل الشتاء لمنعه من الانهيار. على الرغم من أنك سترغب بالطبع في البحث عن المكان الأكثر جاذبية لاستخدام أصيص النباتات الخاص بك، فلا تنس أن تأخذ في الاعتبار متطلبات الإضاءة الخاصة بالنبات، مما قد يدفعك إلى إعادة النظر في المكان المحدد لوضع نقاط متجر التوفير الخاص بك.

قد تحتوي بعض مزارعي الحيوانات القديمة على فتحات تصريف بالفعل بينما قد لا يكون لدى البعض الآخر فتحات تصريف. يمكنك الزراعة مباشرة في تلك التي بها ثقوب، لكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم تصريف، ستحتاج إما إلى حفر ثقوب أو استخدام أصيص زرع كوعاء تخزين مؤقت، مع الاحتفاظ بالنبات المنزلي في أصيص الحضانة الخاص به والذي تقوم بإزالته للري. عند الحفر في السيراميك لإضافة تصريف، ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى استخدام لقمة ثقب ذات رأس من الماس أو الكربيد. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالحفر على السيراميك، فقد ترغب في التدرب على عنصر آخر أولاً.