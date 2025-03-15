مقدمةك إلى اتجاه التصميم الجديد “Castlecore” وكيفية إعادته إلى المنزل

أسلوب ديكور المنزل الجديد على وشك الحصول على ترحيب ملكي. يتنبأ تقرير الاتجاه العالمي لـ Pinterest بأن “Castlecore” سيتولى سيطرة في عام 2025 ، استنادًا إلى زيادات جذرية في مصطلحات البحث المتعلقة بالقلاع القديمة والأزياء في العصور الوسطى. يمكن أن يكون هذا الاتجاه مستوحى من جماهير التلفزيون المحتملة الملوك الذين يحبون كل شيء من “بريدجيرتون” إلى “مع الحب ، ميغان”. ربما ينبع من الرغبة الجماعية في زراعة مشاعر الراحة والأمن. أو ربما نحن جميعًا سئمونا من النظر إلى المساحات المحايدة الممتازة وطول وقت طويل لمواقل الطقطقة ، و sculleries الصاخبة ، و Moody Bedchambers في قصصنا الخيالية المفضلة. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى تنين الحيوانات الأليفة أو فارس نوبل لإحضار اتجاه Castlecore إلى منزلك.
على الرغم من أنها تختلف حسب العمر والموقع ، إلا أن معظم القلاع تتميز بمواد مثل الحجر والخشب ، واللكنات المعمارية مثل الأقواس ، والمفروشات المزخرفة مثل الثريات والمنسوجات الفنية. هناك عدة طرق يمكنك من خلالها دمج هذه العناصر الرئيسية في جميع أنحاء ديكور منزلك. على عكس العظمة المرتبطة بالتصورات أو صناديق شاتوس ، كانت القلاع تقصد تقليديا أقل للظهور وأكثر من أجل السلامة. بدلاً من الحدائق الفخمة ، كانت محاطة بالخنادق المستنقعات. بدلاً من البوابات المذهبة ، تميزوا بالحماية. على الرغم من أن رؤى Camelot أو Neuschwanstein قد تكون الأولى التي تتبادر إلى الذهن ، إلا أن هناك الآلاف من القلاع المذهلة في جميع أنحاء العالم يمكنها إلهام تصميم منزلك.
تليين مظهر الحجر مع السجاد والمنسوجات
معظم القلاع مصنوعة من الحجر بفضل متانتها وقوتها. إذا كنت تخطط لتكرار المظهر ، ضع في اعتبارك أن الحجارة كانت عادةً مستخرجة محليًا ومتنوعة من حيث الحجم. اختر المربعات الدائرية السميكة بدلاً من المستطيلات الرقيقة. تعد المنتجات ذات التصنيف العالي مثل ألواح الحجر البوليمرية المقطوعة من Artisan من Home Depot طريقة غير مكلفة لتحقيق نظرة كاسلكور على السطح الخارجي لمنزلك. إذا كنت تريد نظرة الحجر في الداخل ، فاختر خيار الوزن الأخف مثل قشر Yu Li 3DH وعصا ألواح الجدران الحجرية من Amazon أو قم بإنشاء مظهر فريد من نوعه مع جدار حجري فو.
لم تكن القلاع دائمًا تعرض الحجر على الجدران الداخلية. كان من الشائع الجص أو البيض فوق الحجارة ، أو تغطيتها بالألواح الخشبية. يعد تعليق المنسوجات الكبيرة خيارًا آخر يضيف فوائد الجمال والعزل والاستيلاء على الصوت. تميزت المنسوجات الشائعة عادة معاطف من الأسلحة ، والقمص ، وشركات الأسرة. وكانت التصميمات الأزهار والخلابة شائعة أيضا. البديل هو معلقة رميات منسوجة تصور عجائب طبيعية مثل النساجين النقيين وليام موريس شجرة الحياة النسيج.
تم استخدام الحجر أيضًا على أرضيات القلعة ، لكن الطوب والخشب الصلب كانت شائعة تمامًا. إذا كان لديك أي من هذه الميزات في منزلك وترغب في احتضان مظهر القلعة ، فقم بتغطيتها بسجاد كبيرة. سوف يضيف نمطًا ويمنعهم من الشعور بالبرد. جنبا إلى جنب مع التصميمات الفارسية المعقدة ، فكر في مشهد الطبيعة لتحقيق مظهر أوروبي أكثر.
إقران الألوان الجريئة مع التركيبات الفخمة والأثاث
يعد دمج الميزات المعمارية المناسبة خطوة مهمة أخرى في إنشاء نظرة Castlecore في منزلك. إذا كان لديك مدفأة ، فقم ببناء الموقد بإضافة حجر كبير أو عباءة خشبية. جنبا إلى جنب مع الحرائق الهائلة ، والثريات ، ومصابيح الزيت ، والمشاعل تستخدم تاريخيا لتضيء القلاع. هذه الأساليب ليست عملية اليوم ، ولكن يمكنك التقاط شعور مماثل مع تركيبات الإضاءة الحديثة والشمعدانات. قم بإنشاء تأثير أثيري عن طريق ربط الباب أو بطانة الردهة مع حاملي شمعدان جدار الحديد القوطية في Gaka. يمكنك أيضًا تثبيت لاعبا اساسيا على طراز العجلات الكبيرة مثل ثريا سوريس القرية السوداء 6-light على طاولة الطعام الخاصة بك قبل إضافة توهج مع الهوايات الإبداعية وميض المصابيح.
من المؤكد أن اتجاه Castlecore يعمل طريقه إلى غرفة النوم أيضًا ، وهو مكان آخر يمكنك بسهولة دمج الميزات القوطية والقوطية المستوحاة من القرون الوسطى. إنشاء فيبي رومانسي مع سرير المظلة الفخم. إذا كان إطار سرير جديد خارج ميزانيتك ، فإن DIY سرير مظلة ميسور التكلفة باستخدام خدعة قضيب ستارة بسيطة. تخطي الأقمشة الشاذة الشاذة لصالح خيارات الوزن الثقيلة.
لرفع العامل المريح ، ضع في اعتبارك اللون الذي ينحني غرفتك في لون مظلم ومزاج. على الرغم من أن اتجاه Castlecore يميل القوطي ، لا تشعر أنك بحاجة إلى استخدام الأسود. الباذنجان الغني ، القرمزي العميق ، والغابات الخضراء جميعها تعمل بشكل جميل على الجدران أو الأرضيات. استخدم الأثاث على نطاق واسع ، مثل الأذرع المزخرفة المليئة بالبياضات والصناديق العتيقة التي تتضاعف كمقاعد ، لإضافة المزيد من الاهتمام البصري.
أضف إكسسوارات الفترة التي تبدو أصيلة
قد لا يتناسب تبديل انحيازك للحجر ، أو سجادتك للخشب الصلب ، مع كل ميزانية ، ولكن هناك إكسسوارات يمكن أن تجعلك تشعر وكأنك في قلعتك الخاصة. من سجاد إخفاء الحيوانات إلى الستائر الطويلة المخملية ، تعد المنسوجات واحدة من أسهل الطرق لإنشاء مظهر Castlecore. حاول تعليق زوج من ستائر Ryb Home Velvet من قضيب الستار الأسود الأسود Deco. استخدم بطانيات رمي طويلة مثل بطانية الفراء الفاخرة الفاخرة على ذراع كرسي مكتنزة أو أريكة كبيرة الحجم لجمع المظهر معًا. كانت الكتان والجلد والصوف أيضًا أقمشة في العصور الوسطى. يمكنهم إقراض جو من الأصالة عند استخدامه لمفرس المائدة أو أغطية الوسائد أو عناصر زخرفية صغيرة أخرى.
علاوة على ذلك ، غالبًا ما تتميز القلاع بمطابخ واسعة للغاية وقاعات الطعام التي اعتمدت على حرائق الموقد للطهي والتدفئة. على الرغم من أنك ربما لا تطبخ على حريق مفتوح ، إلا أنه لا يزال بإمكانك التقاط نظرة كاسلكور في مساحات تجمع منزلك من خلال إنشاء أقواس DIY في مدالك أو تثبيت غطاء محرك محرك المدى المزخرف. سواء كنت ترغب في وضع فرسانك على طاولة مستديرة أو كنت بحاجة إلى طاولة أكبر على طراز مأدبة تناسب جميع اللوردات والسيدات في المنزل ، اختر وصمة عار من الخشب الداكن. بالإضافة إلى ذلك ، جنبا إلى جنب مع تعليق الأعشاب حولها حتى تجف ، ودمج الأواني النحاسية والحديد ، وأوعية الحجارة والأطباق ، والأواني الخشبية القديمة ، وقطع الفخار الفريدة من نوعها لمظهر خيالي لا يزال وظيفيًا.
أضف رويال إلقاء نظرة في الهواء الطلق مع المناظر الطبيعية والتشجيع الصلب
غالبًا ما تقع حدائق الأعشاب والخضروات خارج مطابخ القلاع في العصور الوسطى. إنها طريقة واحدة فقط يمكنك دمجها بسهولة إذا كنت ترغب في إعطاء الفناء الخلفي الخاص بك تحول Castlecore. نظرًا لأن فائدتها كانت تركز بشكل أكبر على التحصين أكثر من التمرين ، فإن تجميل الأسباب مع أزهار ثقيلة تتطلب اهتمامًا مستمرًا وتماثيل باهظة الثمن من الموارد الثمينة لم يكن دائمًا أولوية أعلى بالنسبة لمعظم القلاع. ربما تنتهك إضافة خندق حول منزلك قواعد HOA الخاصة بك ، ولكن قد تكون قادرًا على زيادة الشعور بالخصوصية والعزلة عن طريق إضافة تعريشة مغطاة بنباتات Vining. يعد تثبيت جسر Drawbridge غير عملي بنفس القدر ، لكن لف بوابة الحديد المطاوع حول الممتلكات الخاصة بك قد يكون في متناول اليد. إذا سمح الوقت والميزانية ، بإنشاء الطلب والهيكل عن طريق بناء الجدران الحجرية ، والأسرة المرتفعة ، والمباني الخارجية لتخزين المعدات.
يجب عليك أيضًا التفكير في طرق أخرى لتحقيق جمالية الأموال القديمة في الفناء الخلفي الخاص بك. تثبيت فوانيس الغاز الفرض بدلاً من الاعتماد على المصابيح الشمسية العادية. إذا قررت إضافة عناصر مثل حمامات الطيور أو غيرها من ميزات المياه ، فاختر خيارات الحجر المحايدة عبر تلك الملونة والتصاميم المعدنية الحديثة. حتى أضف بركة إلى حديقتك التي يمكنك تخزينها بالأسماك. علاوة على ذلك ، فإن السماح للأشجار الناضجة بالازدهار ليس فقط يجعل منزلك يبدو وكأنه موجود إلى الأبد ، ولكن أيضًا يفيد البيئة. والالتصاق بلوحة ألوان موحدة تتضمن مواد طبيعية مثل ممرات الحصى والمساحات الخضراء مثل تحوطات خشب البقس يمكن أن تساعد في ظهور المناظر الطبيعية أكثر.