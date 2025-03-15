مقدمةك إلى اتجاه التصميم الجديد “Castlecore” وكيفية إعادته إلى المنزل

أسلوب ديكور المنزل الجديد على وشك الحصول على ترحيب ملكي. يتنبأ تقرير الاتجاه العالمي لـ Pinterest بأن “Castlecore” سيتولى سيطرة في عام 2025 ، استنادًا إلى زيادات جذرية في مصطلحات البحث المتعلقة بالقلاع القديمة والأزياء في العصور الوسطى. يمكن أن يكون هذا الاتجاه مستوحى من جماهير التلفزيون المحتملة الملوك الذين يحبون كل شيء من “بريدجيرتون” إلى “مع الحب ، ميغان”. ربما ينبع من الرغبة الجماعية في زراعة مشاعر الراحة والأمن. أو ربما نحن جميعًا سئمونا من النظر إلى المساحات المحايدة الممتازة وطول وقت طويل لمواقل الطقطقة ، و sculleries الصاخبة ، و Moody Bedchambers في قصصنا الخيالية المفضلة. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى تنين الحيوانات الأليفة أو فارس نوبل لإحضار اتجاه Castlecore إلى منزلك.

على الرغم من أنها تختلف حسب العمر والموقع ، إلا أن معظم القلاع تتميز بمواد مثل الحجر والخشب ، واللكنات المعمارية مثل الأقواس ، والمفروشات المزخرفة مثل الثريات والمنسوجات الفنية. هناك عدة طرق يمكنك من خلالها دمج هذه العناصر الرئيسية في جميع أنحاء ديكور منزلك. على عكس العظمة المرتبطة بالتصورات أو صناديق شاتوس ، كانت القلاع تقصد تقليديا أقل للظهور وأكثر من أجل السلامة. بدلاً من الحدائق الفخمة ، كانت محاطة بالخنادق المستنقعات. بدلاً من البوابات المذهبة ، تميزوا بالحماية. على الرغم من أن رؤى Camelot أو Neuschwanstein قد تكون الأولى التي تتبادر إلى الذهن ، إلا أن هناك الآلاف من القلاع المذهلة في جميع أنحاء العالم يمكنها إلهام تصميم منزلك.