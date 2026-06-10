مقعد الركوع على أمازون الذي يجعل البستنة تجربة أسهل وأكثر راحة

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تعتبر البستنة هواية مفضلة لكثير من الناس، ولكنها قد تكون صعبة على الجسم. إن الركوع لزراعة الخضروات أو إزالة الأعشاب الضارة أو قطفها يمكن أن يضع الكثير من الضغط على المفاصل الحساسة. يمكن لمقعد Aimerla Foldable Garden Kneeler Seat، المتوفر في Amazon مقابل 59.99 دولارًا، أن يجعل بعض مهام الحديقة الشائعة هذه أكثر راحة. إنها أيضًا طريقة مفيدة لجعل أعمال البستنة أكثر أمانًا وبساطة لكبار السن، وجزء من الاتجاه نحو أدوات وموارد حديقة أكثر راحة مصممة لكبار السن. بالطبع، يمكن للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات الاستفادة من الأدوات التي تجعل البستنة أكثر كفاءة وأمانًا.

يعد مقعد الركوع أداة فريدة توفر حلاً موفرًا للركبة للبستانيين، ويتميز هذا المقعد بتصميم محمول مثالي لمجموعة متنوعة من مهام الحديقة. تم تصميم مقعد الركبة هذا بإطار فولاذي مطلي بالبودرة ومقاوم للصدأ، ويمكنه حمل ما يصل إلى 350 رطلاً. يمكن للمستخدمين اختيار الركوع على الجزء المبطن للاقتراب من أسرة الزهور أو الجلوس على المقعد المتين الذي يبلغ عرضه 14 بوصة × 10 بوصة للوصول إلى النباتات الأطول. عندما لا يكون قيد الاستخدام أو يحتاج إلى النقل، يمكن طي المقعد على نفسه لسهولة الحمل والتخزين. توجد حقيبة أدوات معلقة على أحد جانبي المقعد، مع ثمانية جيوب لتخزين أدوات الحديقة.