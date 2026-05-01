مقعد الشرفة DIY الذي يمكن استخدامه كمخزن للحطب للحصول على جاذبية أنيقة

لذا، أنت تفكر في تحديث مقعدك الخارجي. صحيح أن الجلوس في الهواء الطلق يمكن أن يضيف عنصرًا من الدفء والمجتمع إلى عتبة بابك الأمامية، لكن فكر في صنع مقعد يمكن أن يفعل أكثر من ذلك. إذا احتفظت بالحطب في متناول يدك، فأنت تعلم بالفعل أنك بحاجة إلى إبقائه جافًا؛ وبما أنك لا تستطيع تخزين الحطب في الداخل، فلماذا لا تحتفظ به داخل مقعد الشرفة الخاص بك؟
يمكن أن تضيف صناعة مقعد تخزين أسلوبًا وعمليًا إلى مساحتك – ناهيك عن المقاعد. لكن إضافة مساحة تخزين مخفية يمكن أيضًا أن تزيد من جاذبية منزلك عن طريق إزالة تقرحات العين مثل الحطب من الفناء. تكتسب مقاعد التخزين التي تصنعها بنفسك شعبية كبيرة لأنها سهلة البناء، والفوائد التي تقدمها وظيفية وجمالية. لتصنيع هذا المقعد، ستحتاج إلى مادة يمكنها تحمل العناصر الخارجية، مثل الخشب الأحمر. ستحتاج أيضًا إلى غراء الخشب ومسامير لتأمين عملك بشكل صحيح. ستحتاج أيضًا إلى مسدس مسامير ومثقاب ومنشار إذا لم تقم بشراء الخشب المقطوع مسبقًا.
كيفية بناء وتخصيص مقعد تخزين الحطب الخاص بك
ابدأ بصياغة القاعدة لمقعدك. في نسختها من هذا DIY، تقوم منشئة محتوى TikTok، Nailgun.nelly، ببناء زارع باستخدام ألواح مقاس 1 × 6 بوصة لدعم المقعد على جانب واحد؛ الجانب الآخر مدعوم بألواح موضوعة رأسياً ومثبتة معًا. يمكنك التعامل معها بنفس الطريقة أو بناء أصيصين – واحد لكل جانب – إذا سمحت المساحة بذلك. بعد ذلك، قم بربط بعض الألواح بين الوعاء واللوحة الجانبية لتحقيق الاستقرار، ثم قم بإرفاق المزيد من الألواح لتكون بمثابة حدود حول الجزء العلوي. أضف ألواحًا أقصر لتمديد الطول بين الجزء الداخلي من الغراس واللوحة الجانبية لتشكيل سطح المقعد.
مقعد تخزين خشب النار DIY – صنع هذا من أجل الشرفة الأمامية الخاصة بي حتى أتمكن من الوصول بسهولة إلى حطب النار خلال فصل الشتاء وهو ما حدث بالفعل. زارع الجانب!
في الجزء السفلي، قم ببناء رف عن طريق تثبيت الألواح بين الوعاء واللوحة الجانبية؛ سوف يحمل الخشب. أضف زخرفة إلى أعلى وأسفل الفتحة لاحتواء الحطب بشكل أفضل. أخيرًا، قم برمل سطح المقعد ثم قم بتغليفه بمادة عازلة للخشب لحمايته. بدلًا من ذلك، يمكنك طلاء الخشب أو صبغه ليناسب الشرفة الأمامية بشكل أفضل. فقط تذكر إضافة طبقة علوية آمنة للاستخدام في الهواء الطلق لحماية اللون.
بمجرد أن يصبح مقعدك جاهزًا، قم بتزيينه بالوسائد وأضف نباتاتك المفضلة إلى صندوق النباتات. ليس من الضروري أن تتنافس الوظيفة مع الأسلوب، لذا ادعم قطعتك الجديدة بالديكور الخارجي. إذا كانت الشرفة أكبر وكانت سجادة الترحيب الخاصة بك تبدو وحيدة، ففكر في سجادة خارجية أكبر لربط المساحة معًا. أضف نباتات معلقة على طول الشرفة (يمكن أن تكمل تلك الموجودة في الوعاء) وأمام المقعد للحصول على عنصر من الدفء والطبيعة. اصنع طاولة جانبية متطابقة لتعزيز المظهر.