مقعد الشرفة DIY الذي يمكن استخدامه كمخزن للحطب للحصول على جاذبية أنيقة

لذا، أنت تفكر في تحديث مقعدك الخارجي. صحيح أن الجلوس في الهواء الطلق يمكن أن يضيف عنصرًا من الدفء والمجتمع إلى عتبة بابك الأمامية، لكن فكر في صنع مقعد يمكن أن يفعل أكثر من ذلك. إذا احتفظت بالحطب في متناول يدك، فأنت تعلم بالفعل أنك بحاجة إلى إبقائه جافًا؛ وبما أنك لا تستطيع تخزين الحطب في الداخل، فلماذا لا تحتفظ به داخل مقعد الشرفة الخاص بك؟

يمكن أن تضيف صناعة مقعد تخزين أسلوبًا وعمليًا إلى مساحتك – ناهيك عن المقاعد. لكن إضافة مساحة تخزين مخفية يمكن أيضًا أن تزيد من جاذبية منزلك عن طريق إزالة تقرحات العين مثل الحطب من الفناء. تكتسب مقاعد التخزين التي تصنعها بنفسك شعبية كبيرة لأنها سهلة البناء، والفوائد التي تقدمها وظيفية وجمالية. لتصنيع هذا المقعد، ستحتاج إلى مادة يمكنها تحمل العناصر الخارجية، مثل الخشب الأحمر. ستحتاج أيضًا إلى غراء الخشب ومسامير لتأمين عملك بشكل صحيح. ستحتاج أيضًا إلى مسدس مسامير ومثقاب ومنشار إذا لم تقم بشراء الخشب المقطوع مسبقًا.