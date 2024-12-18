مقعد الصقور كيرك كوزينز، اسم مايكل بينيكس جونيور هو البادئ

الصقور ذاهبون إلى ساحة اللعب.

أعلنت أتلانتا يوم الثلاثاء أن مايكل بينيكس جونيور حصل على وظيفة الوسط الأساسية على حساب كيرك كوزينز المتعثر، حيث وصف المدرب رحيم موريس هذه الخطوة بأنها “قرار كرة قدم”.

بينما تمكن فريق الصقور من مغادرة لاس فيجاس بانتصار ليلة الاثنين، تراجعت إنتاجية كوزينز في الأسابيع الأخيرة.

بعد أن قال بصراحة أن كوزينز يحتاج إلى اللعب بشكل أفضل أثناء توفر وسائل الإعلام بعد المباراة، سُئل موريس بشكل مباشر يوم الثلاثاء عما إذا كان كوزينز سيظل لاعب الوسط الأساسي.

وأهمل منحه تصويتا بالثقة.

“لقد عدنا للتو. قال موريس: “لا يزال يتعين علينا المضي قدمًا في هذه العملية”. “كل هذه الأشياء ستحدث على مدار الأسبوع. لم نلعب بشكل جيد في مركز الظهير الوسطي.”

رمى أبناء عمومة لمسافة 112 ياردة فقط يوم الاثنين – 6.6 ياردة فقط لكل محاولة.

في آخر خمس مباريات مجتمعة، نجح في تسجيل هدف واحد وتسعة اعتراضات.

صدمت الصقور العالم بصياغة Penix في الجولة الأولى من مسودة NFL في وقت سابق من هذا العام – مع قيام العمالقة بتمرير منتج واشنطن ليأخذوا مالك نابرز مع الاختيار رقم 6 بشكل عام – بعد توقيع Cousins ​​على صفقة تصل قيمتها إلى 180 مليون دولار في وقت سابق من موسم الإجازة.

واعترف موريس بأن كوزينز فقد بعضًا من ثقته وسط صراعاته.

قال موريس: “هناك طرق لاستعادتها”. “هذه هي مهمتنا. هذه مهمة الجميع. نحن جميعا بحاجة إلى الدعم في مرحلة ما. علينا أن نلعب بشكل أفضل في هذا المركز.”

الجانب المشرق لـ 7-7 Falcons هو أنهم على بعد مباراة واحدة فقط من 8-6 Bucaneerss للحصول على المركز الأول في NFC South.

يحتفظ فريق الصقور بالفاصل الفاصل على فريق Bucs، حيث اكتسح أتلانتا سلسلة الموسم.

بعد مباراة ليلة الاثنين، كان من الواضح أن موريس غير راضٍ عن لعب كوزينز.

وقال للصحفيين: “عليه أن يلعب بشكل أفضل ومن الواضح أنه يتعين عليك العودة وإلقاء نظرة على كل شيء”. “لكنه يريد أن يلعب بشكل أفضل. عليه أن يلعب بشكل أفضل. علينا أن نجد طريقة لجعله يلعب بشكل أفضل.”

كان أبناء عمومة يدركون أن مسرحيته يجب أن تتحسن.

وقال لاعب الوسط: “أعتقد أنه في الأسابيع القليلة الماضية كنت سأقول أنني بحاجة للعب بشكل أفضل”. “رحيم يقول ذلك، لكنه يوضح ما هو واضح، وفي كل أسبوع تمر بعمليتك وتخطط للخروج واللعب بأفضل ما يمكنك. ولذلك فإن هذا الأسبوع لن يكون مختلفا».