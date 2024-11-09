مقعد تخزين متعدد الأغراض يمكنك إنشاؤه من باب قديم

يعد مقعد التخزين إضافة رائعة للمدخل أو غرفة الطين، مما يوفر مكانًا مريحًا لخلع الأحذية وتخزين الملابس الخارجية. يعيد هذا المشروع استخدام الأبواب القديمة في منزلك لصنع المقعد. ستحتاج إلى بابين من الخشب الصلب، ومفصلتين، ومسامير خشبية، ودرابزين درج تم إنقاذه للحصول على مظهر نهائي عبر الجزء العلوي من قطعتك. ابحث عبر الإنترنت، في ساحات الإنقاذ، أو في موقع Habitat for Humanity Restore المحلي الخاص بك لالتقاط العناصر القديمة والمستصلحة بأسعار معقولة. يمكنك ترك الزنجار الأصلي على أبواب منزلك للحصول على مظهر عتيق أنيق، أو طلاء المقعد لإضفاء طابع المزرعة العصري عليه. هذا المقعد سيجعل غرفة الطين الخاصة بك أكثر عملية وأنيقة.

نظرًا لأن الأبواب التي تم إنقاذها تختلف في العرض والتصميم، فسوف تحتاج إلى ضبط القياسات والقطع بناءً على القطع الموجودة لديك. أكمل Youtuber @thepoultrypeople هذا المشروع باستخدام باب واحد مكون من 4 ألواح وباب واحد مكون من 6 ألواح، وستبدأ في بناء المقعد بدءًا من الخلف. ستحتاج إلى منشار دائري مزود بدليل دقيق لعمل قطع متساوية، وقلم رصاص نجار لترقيم القطع، ومثقاب لتجميع القطع المختلفة بمسامير خشبية، ولوحتين مسطحتين من الفولاذ (لربط النصف العلوي بالجزء العلوي) النصف السفلي من ظهر المقعد)، وكتلة سنفرة للتشطيب، والطلاء إذا اخترت طلاء المقعد.