مقعد تخزين متعدد الأغراض يمكنك إنشاؤه من باب قديم

يعد مقعد التخزين إضافة رائعة للمدخل أو غرفة الطين، مما يوفر مكانًا مريحًا لخلع الأحذية وتخزين الملابس الخارجية. يعيد هذا المشروع استخدام الأبواب القديمة في منزلك لصنع المقعد. ستحتاج إلى بابين من الخشب الصلب، ومفصلتين، ومسامير خشبية، ودرابزين درج تم إنقاذه للحصول على مظهر نهائي عبر الجزء العلوي من قطعتك. ابحث عبر الإنترنت، في ساحات الإنقاذ، أو في موقع Habitat for Humanity Restore المحلي الخاص بك لالتقاط العناصر القديمة والمستصلحة بأسعار معقولة. يمكنك ترك الزنجار الأصلي على أبواب منزلك للحصول على مظهر عتيق أنيق، أو طلاء المقعد لإضفاء طابع المزرعة العصري عليه. هذا المقعد سيجعل غرفة الطين الخاصة بك أكثر عملية وأنيقة.
نظرًا لأن الأبواب التي تم إنقاذها تختلف في العرض والتصميم، فسوف تحتاج إلى ضبط القياسات والقطع بناءً على القطع الموجودة لديك. أكمل Youtuber @thepoultrypeople هذا المشروع باستخدام باب واحد مكون من 4 ألواح وباب واحد مكون من 6 ألواح، وستبدأ في بناء المقعد بدءًا من الخلف. ستحتاج إلى منشار دائري مزود بدليل دقيق لعمل قطع متساوية، وقلم رصاص نجار لترقيم القطع، ومثقاب لتجميع القطع المختلفة بمسامير خشبية، ولوحتين مسطحتين من الفولاذ (لربط النصف العلوي بالجزء العلوي) النصف السفلي من ظهر المقعد)، وكتلة سنفرة للتشطيب، والطلاء إذا اخترت طلاء المقعد.
كيفية صنع مقعد تخزين من الأبواب القديمة
بمجرد الانتهاء من وضع الأدوات والأجهزة الخاصة بك لسهولة الوصول إليها، ابدأ في قطع الأبواب. اقطع الباب المكون من 4 ألواح إلى نصفين أفقيًا: سيكون النصف العلوي هو الجزء العلوي من المقعد الخلفي (استخدم قلم النجار الخاص بك لتسمية هذا كقطعة رقم 1). اقطع الجزء الآخر من الباب إلى نصفين رأسيًا لتكوين جوانب المقعد (ضع علامة عليها كقطعتين رقم 2 ورقم 3).
قطع الباب الثاني إلى ثلاثة أجزاء. أولاً، قم بقص الجزء العلوي أفقيًا، باستخدام المسافة بين صفوف اللوحة كدليل للقطع. هذه هي القطعة ذات الألواح الأصغر وستكون مقدمة المقعد (ضع علامة عليها كقطعة رقم 4). قم بإجراء القطع الأفقي التالي بين مجموعة اللوحات المتبقية. ضع قطعة واحدة جانبًا لاستخدامها كأرضية للمقعد (ضع علامة عليها كقطعة رقم 5). قم بقطع القطعة المتبقية عموديًا لإنشاء قطعة النجارة (#6) لرفع ارتفاع القسم الخلفي ومقعد (#7) للمقعد. بمجرد قطع القطع، قم بقياس ارتفاع جوانب مقعدك. قم بقياس قطعة النجارة وظهر المقعد معًا، ثم قم بقطع قطعة النجارة (#6) لإعادة المقعد إلى ارتفاع الجوانب عند تركيبه.
قم بتجميع مقعد التخزين
لتجميع المقعد، قم بربط النصف العلوي من المقعد مرة أخرى بقطعة النجارة (القطعتين رقم 1 ورقم 6) باستخدام ألواح الإصلاح الفولاذية باستخدام تعليمات الشركة المصنعة. لديك الآن مقعدك المكتمل. قم بتوصيل الجانبين (القطعتين رقم 2 ورقم 3) بالخلف من خلال وضع اللوحة الخلفية في وضع مستقيم وتوصيل اللوحين الجانبيين بها باستخدام البراغي. يجب أن تكون جوانب المقعد الخاص بك مستوية مع الظهر بحيث يتم محاذاة كل شيء بدقة. بمجرد تثبيت جوانب المقعد في الخلف، ضع قطعة الأرضية (#5) بإحكام في المنتصف السفلي وقم بربط جميع الجوانب في قطعة الأرضية.
أضف اللوحة الأمامية (القطعة رقم 4) عن طريق ربطها بالجوانب والأرضية بمسامير خشبية. لقد قمت بإنشاء مربع في هذه المرحلة. لصنع المقعد، استخدم القطعة رقم 7. قم بتوصيل المقعد باللوحة الخلفية للمقعد باستخدام المفصلات. ارفع المقعد للتأكد من أنه لا يكشط الجوانب، ثم قم برمله أو تسويته ليناسب ذلك إذا لزم الأمر. قم بإنهاء الجزء العلوي من المقعد بدرابزين الدرابزين الذي تم إنقاذه. قم بطلائه إذا كنت تريد مقعدًا مزخرفًا لمدخلك أو غرفة الطين، أو اتركه كما هو الحال مع بعض الديكورات الريفية. إضافة لطيفة لهذا المشروع ستكون خطافات على كل جانب لجعل المقعد أكثر فائدة.