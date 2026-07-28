مقولة اليوم بقلم بروس سبرينغستين: "التحدي الكبير لمرحلة البلوغ هو..."

ولد أيقونة موسيقى الروك هارتلاند بروس سبرينغستين في لونج برانش، نيوجيرسي، في 23 سبتمبر 1949، وأصبح أحد أشهر الشخصيات في الولاية بعد ظهوره في موسيقى الروك السائدة مع فرقة إي ستريت في أوائل السبعينيات. غالبًا ما يُعتبر أعظم مؤرخ موسيقي في أمريكا لحياة العمال، وقد استكشفت أعماله تجارب ومحن الطبقة العاملة مثل عدد قليل من الفنانين الآخرين العاملين في مجال الموسيقى الشعبية. لقد طور عددًا هائلاً من المتابعين بفضل قصائده الغنائية المؤثرة وصوت الروك الديناميكي العضلي.
جمع سبرينجستين ثروة، حيث باع أكثر من 150 مليون سجل حول العالم وحصل على 20 جائزة جرامي بفضل كلاسيكيات مثل “Born to Run” و”Hungry Heart” و”Dancing in the Dark” وغيرها الكثير على مدار مسيرة مهنية استمرت أكثر من نصف قرن. إنه لا يزال يمثل قوة إبداعية قوية وشخصية عامة تتمتع بالقدرة على مشاركة الأفكار الكبيرة – وكلاهما من العوامل التي دفعتنا إلى اختياره لمقتبس اليوم.
اقتباس اليوم من بروس سبرينغستين
“إن التحدي الأكبر في مرحلة البلوغ هو التمسك بمثاليتك بعد أن تفقد براءتك.”
يظهر الاقتباس في “The Bruce Springsteen Scrapbook”، وهي سيرة ذاتية للموسيقي كتبها هانك بوردويتز عام 2004 والتي ترسم مسيرته المهنية من خلال اقتباسات مختلفة قدمها سبرينغستين للصحافة على مر السنين. وفي نفس الاقتباس، يضيف سبرينجستين أنه من الضروري الاستمرار في “الإيمان بقوة الروح الإنسانية”، قبل أن يضيف: “منظمة العفو الدولية هي منظمة تؤكد من جديد تلك القوة”.
يبدو أن الاقتباس قد تم تقديمه في عام 1988، عندما كان سبرينجستين أحد العناوين الرئيسية في “جولة حقوق الإنسان الآن!” جنبًا إلى جنب مع كبار الفنانين الآخرين بما في ذلك ستينج، وبيتر غابرييل، وتريسي تشابمان، ويوسو ندور، وجوان بايز. أقيمت الجولة التي استمرت ستة أسابيع واشتملت على 20 حفلًا موسيقيًا في 15 دولة، وكان لها الفضل في تشجيع الآلاف من الأعضاء الجدد على الانضمام إلى المنظمة، وهي حركة عالمية لحقوق الإنسان.
المعنى الأعمق لاقتباس بروس سبرينغستين
تعتبر سياسات بروس سبرينغستين أساسية لهويته كفنان. العديد من أغانيه، وأبرزها الأغنية الكلاسيكية المناهضة للحرب “Born in the USA”، لها موضوعات سياسية صريحة حتى لو ضاعت من بعض الجماهير. وقد استمر في ارتداء سياساته على جعبته، داعياً إلى الظلم حيث يراه، ويتفاعل من خلال الأغنية. على سبيل المثال، تحدى أغنيته المنفردة الأخيرة “شوارع مينيابوليس” علنًا الوحشية التي جلبتها المدينة بسبب تدفق عملاء إدارة الهجرة والجمارك خلال حملة القمع التي شنتها الإدارة على الهجرة.
يُظهر سبرينغستين أنه يعيش بالفعل وفقًا لكلماته في اقتباس اليوم الخاص بنا، حيث أنه حتى بعد 50 عامًا من الرد الفني على الظلم السياسي الذي يراه في العالم، فإنه لا يزال يؤمن بقوة موسيقاه في التأثير على التغيير.
وبالنظر إلى الماضي، مع دخول سبرينغستين سنوات الشفق من حياته المهنية وهو لا يزال نشطًا كفنان متجول وتسجيل، يبدو الاقتباس أيضًا يعكس موقفه من فنه. ربما كان من حقه أن يكتفي بما حققه من أمجاد، وأن يلعب بأمان فيما يتعلق بإنتاجه اللاحق. ولكن يبدو أن مثالية سبرينجستين تدفعه إلى الأمام، سواء ككاتب أغاني أو كشخصية عامة.
المزيد من الاقتباسات من بروس سبرينغستين
- “أنت دائمًا في صندوق، وستكون فنانًا في الهروب إذا فعلت ما أفعله – أو إذا كنت شخصًا مبدعًا، نقطة. أنت تبني صندوقك، ثم تهرب منه. أنت تبني صندوقًا آخر، وتهرب منه. هذا مستمر.”
- “إن الحفاظ على الجمهور أمر صعب. فهو يتطلب اتساق الفكر والهدف والعمل على مدى فترة طويلة من الزمن.”
- “لا يمكنك أن تخاف من التقدم في السن. التقدم في السن أمر جيد، إذا كنت تتجمع في الحياة.”
- “إذا كنت جيدًا، فأنت تنظر دائمًا إلى فوق كتفك.”
- “المستقبل الآن. شمر عن سواعدك ودع شغفك يتدفق. البلد الذي نحمله في قلوبنا ينتظر.”