مقولة اليوم بقلم بروس سبرينغستين: "التحدي الكبير لمرحلة البلوغ هو..."

ولد أيقونة موسيقى الروك هارتلاند بروس سبرينغستين في لونج برانش، نيوجيرسي، في 23 سبتمبر 1949، وأصبح أحد أشهر الشخصيات في الولاية بعد ظهوره في موسيقى الروك السائدة مع فرقة إي ستريت في أوائل السبعينيات. غالبًا ما يُعتبر أعظم مؤرخ موسيقي في أمريكا لحياة العمال، وقد استكشفت أعماله تجارب ومحن الطبقة العاملة مثل عدد قليل من الفنانين الآخرين العاملين في مجال الموسيقى الشعبية. لقد طور عددًا هائلاً من المتابعين بفضل قصائده الغنائية المؤثرة وصوت الروك الديناميكي العضلي.

جمع سبرينجستين ثروة، حيث باع أكثر من 150 مليون سجل حول العالم وحصل على 20 جائزة جرامي بفضل كلاسيكيات مثل “Born to Run” و”Hungry Heart” و”Dancing in the Dark” وغيرها الكثير على مدار مسيرة مهنية استمرت أكثر من نصف قرن. إنه لا يزال يمثل قوة إبداعية قوية وشخصية عامة تتمتع بالقدرة على مشاركة الأفكار الكبيرة – وكلاهما من العوامل التي دفعتنا إلى اختياره لمقتبس اليوم.