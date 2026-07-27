مقولة اليوم بقلم جوش أوم: "الحياة عبارة عن لحظات معلقة في الهواء..."

ولد جوشوا مايكل أوم الثالث في بالم سبرينغز بكاليفورنيا عام 1973، وبدأ العزف على الجيتار عندما كان عمره 9 سنوات فقط وسرعان ما شكل فرقته الأولى، كاتزينجامر، مع أصدقاء المدرسة. تم تغيير الاسم في النهاية إلى Kyuss، ليصبح الأول من بين عدة مجموعات تضم Homme والتي من شأنها أن تترك انطباعًا عميقًا على موسيقى الروك الأمريكية.
لقد وجد نجاحًا سائدًا مع فرقة الروك Queens of the Stone Age، وشارك في تأسيس Eagles of Death Metal، وكان أحد زملاء Dave Grohl في فرقة Them Crooked Vultures لفترة من الوقت. من خلال موسيقاه الخاصة وظهوره في تسجيلات الآخرين، ولا سيما بعد انفصال كيوس في عام 1995، يعتبر أوم موسيقيًا ومنتجًا محترمًا، ويعمل مع الجميع من ليدي غاغا إلى إيجي بوب.
في مواجهة هذا النسيج من الارتفاعات المهنية، كان على أوم أيضًا أن يواجه بعض الإخفاقات الشخصية العميقة، بما في ذلك صراعاته مع صحته وطلاقه المرير. طوال كل ذلك، استمر في المضي قدمًا، ولهذا السبب فإن جوش أوم هو اقتباسنا لهذا اليوم.
اقتباس اليوم من جوش أوم
“الحياة عبارة عن لحظات معلقة في الهواء ومن سيغتنمها.”
تم تقديم اقتباس Homme القوي خلال مقابلة عام 2023 مع Revolver. كانت هذه أول جلسة يعقدها الموسيقي منذ عدة سنوات، وتطرقت إلى عمله مع إيجي بوب في قرص 2016 بعنوان “Post Pop Depression”. ومع ذلك، في اليوم السابق للقاء الاثنين في الاستوديو، توفي الموسيقار الأسطوري ديفيد باوي بسبب السرطان.
وأوضح أوم أنه أثناء التدريبات، كان الجميع في البكاء، بما في ذلك بوب، الذي كان صديقًا مقربًا لباوي. من أي وقت مضى المحترف، استمر المغني المخضرم في تقديم كل ما لديه. وذلك عندما قدم Homme اقتباسه بالكامل، والذي كان، “الحياة عبارة عن لحظات معلقة في الهواء، ومن سيغتنمها. إيجي سيفعل ذلك. يا لها من لحظة تعليمية.”
المعنى الأعمق لاقتباس جوش أوم – احتضن الفرح
حتى في أحلك لحظاتنا، لا تزال هناك فرص يجب اغتنامها والاستمتاع بها. اقتباس أوم يوضح ذلك تمامًا.
لقد فعل ذلك بنفسه، وعاد أكثر من مرة. كانت السنوات التي سبقت مقابلة Revolver وحدها مليئة بالتجارب والمحن العاطفية، بدءًا من فقدان الأصدقاء والزملاء بسبب الوباء، وحتى انهيار زواجه عام 2019، ومعركة الحضانة اللاحقة. واجه أوم أيضًا تشخيص إصابته بالسرطان، وبينما لم يكن مع فرقة إيجلز أوف ديث ميتال عندما ضرب الإرهابيون حفلهم في ملهى باتاكلان الليلي في باريس، أثرت المأساة عليه بشدة.
اقتباسه هو تذكير لنا جميعًا أنه عندما تكون الحياة في أسوأ حالاتها، لا ينبغي لنا أن نستسلم أبدًا، خاصة إذا كنا نفعل ما نحبه. ينبغي احتضان وخزات الفرح وسط أي حزن والاعتزاز بها، لأنها ستساعدنا على تذكر الأشياء الإيجابية والمضي قدمًا.
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- “لقد اعتقدت دائمًا أن القليل من الغضب هو وسيلة رائعة لتشغيل محرك سيارتك لأول 50 ميلًا. لن ترغب في الركض عليه لفترة طويلة لأنه سيسبب لك التآكل ويقتلك. يجب أن تكون على استعداد لترك كل شيء وقبوله.”
- “في وجع القلب، وأخطائي، وهذه الوفيات، والأشياء المادية الخاصة بي التي أتعامل معها – على الرغم من أن كل ما حدث وحطم حياتي القديمة إلى أجزاء، تلك القطع التي تمكنت من بنائها في سفينة على وشك الانطلاق. سوف أطفو في حياتي الجديدة من كل تلك القطع.”
- “من الأفضل تفجيرها بينما تسير الأمور على ما يرام بدلاً من مشاهدتها وهي تبدأ في الغرق.”
- “أفضل المخاطرة بكل شيء والنهاية بلا شيء. لا أمانع الخسارة.”
- “أحيانًا أقاتل، وأحيانًا أقاتل لسبب خاطئ، لكنني أقاتل رغم ذلك لأنني أعلم أن هذا حقيقي.”
- “السفر يظهر لك أن هناك سحرًا في العالم. أحب اكتشاف هذه الأشياء.”