مقولة اليوم بقلم جوش أوم: "الحياة عبارة عن لحظات معلقة في الهواء..."

ولد جوشوا مايكل أوم الثالث في بالم سبرينغز بكاليفورنيا عام 1973، وبدأ العزف على الجيتار عندما كان عمره 9 سنوات فقط وسرعان ما شكل فرقته الأولى، كاتزينجامر، مع أصدقاء المدرسة. تم تغيير الاسم في النهاية إلى Kyuss، ليصبح الأول من بين عدة مجموعات تضم Homme والتي من شأنها أن تترك انطباعًا عميقًا على موسيقى الروك الأمريكية.

لقد وجد نجاحًا سائدًا مع فرقة الروك Queens of the Stone Age، وشارك في تأسيس Eagles of Death Metal، وكان أحد زملاء Dave Grohl في فرقة Them Crooked Vultures لفترة من الوقت. من خلال موسيقاه الخاصة وظهوره في تسجيلات الآخرين، ولا سيما بعد انفصال كيوس في عام 1995، يعتبر أوم موسيقيًا ومنتجًا محترمًا، ويعمل مع الجميع من ليدي غاغا إلى إيجي بوب.

في مواجهة هذا النسيج من الارتفاعات المهنية، كان على أوم أيضًا أن يواجه بعض الإخفاقات الشخصية العميقة، بما في ذلك صراعاته مع صحته وطلاقه المرير. طوال كل ذلك، استمر في المضي قدمًا، ولهذا السبب فإن جوش أوم هو اقتباسنا لهذا اليوم.