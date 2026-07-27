مقولة اليوم لبونو: "أتمنى أن أبدأ من جديد..."

لا يمكننا التحدث عن بونو دون الحديث عن U2. بالأرقام، باعت فرقة U2 135 مليون ألبوم منذ ظهورها لأول مرة عام 1980، بعنوان Boy. لقد حصلوا على 22 جائزة جرامي مذهلة، ويظلون واحدًا من أكثر فرق الروك نجاحًا بلا شك في التاريخ الحديث. في قلب كل هذا يقف بونو، وهو رجل واجهة، حددت أسرته الأيرلندية المنقسمة دينيًا في بداية حياته حياته المهنية وحياته منذ ذلك الحين.

U2 هي فرقة تلتزم بالتناقضات بقدر تفاعلها مع السياسة والموسيقى. تحتوي أغنية ناجحة مثل أغنية “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” عام 1987 – وهي الأغنية التي حددت تاريخ موسيقى الروك في الثمانينيات – على كلمات مسيحية صارخة ذات عقلية طوباوية مثل، “أنا أؤمن بالمملكة تعال / ثم ستنزف كل الألوان في لون واحد.” لكن كلمات بونو كانت دائمًا قابلة للتفسير بما فيه الكفاية، وصورة الفرقة هي “نجم الروك” بدرجة كافية (خاصة “Achtung Baby” إلى “Pop”)، لدرجة أن الناس تكهنوا بخلفية U2 المسيحية لعقود من الزمن.

ومع ذلك، فإن رغبة بونو في أن يولد من جديد لا يجب أن تقتصر على التدين. نشأت في أيرلندا وسط الاضطرابات في النصف الأخير من القرن العشرين، والتي ألهمت أغنية “Sunday Bloody Sunday”، وكانت فترة مضطربة للغاية في التاريخ الأيرلندي الحديث. رأى بونو أن السياسة والدين يختلطان بالدم. وهذا يفسر عمليا كل شيء يتعلق بنظرته للعالم الحقيقي. لهذا السبب حصل على اقتباسنا لهذا اليوم.