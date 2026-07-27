مقولة اليوم لبونو: "أتمنى أن أبدأ من جديد..."

لا يمكننا التحدث عن بونو دون الحديث عن U2. بالأرقام، باعت فرقة U2 135 مليون ألبوم منذ ظهورها لأول مرة عام 1980، بعنوان Boy. لقد حصلوا على 22 جائزة جرامي مذهلة، ويظلون واحدًا من أكثر فرق الروك نجاحًا بلا شك في التاريخ الحديث. في قلب كل هذا يقف بونو، وهو رجل واجهة، حددت أسرته الأيرلندية المنقسمة دينيًا في بداية حياته حياته المهنية وحياته منذ ذلك الحين.
U2 هي فرقة تلتزم بالتناقضات بقدر تفاعلها مع السياسة والموسيقى. تحتوي أغنية ناجحة مثل أغنية “ما زلت لم أجد ما أبحث عنه” عام 1987 – وهي الأغنية التي حددت تاريخ موسيقى الروك في الثمانينيات – على كلمات مسيحية صارخة ذات عقلية طوباوية مثل، “أنا أؤمن بالمملكة تعال / ثم ستنزف كل الألوان في لون واحد.” لكن كلمات بونو كانت دائمًا قابلة للتفسير بما فيه الكفاية، وصورة الفرقة هي “نجم الروك” بدرجة كافية (خاصة “Achtung Baby” إلى “Pop”)، لدرجة أن الناس تكهنوا بخلفية U2 المسيحية لعقود من الزمن.
ومع ذلك، فإن رغبة بونو في أن يولد من جديد لا يجب أن تقتصر على التدين. نشأت في أيرلندا وسط الاضطرابات في النصف الأخير من القرن العشرين، والتي ألهمت أغنية “Sunday Bloody Sunday”، وكانت فترة مضطربة للغاية في التاريخ الأيرلندي الحديث. رأى بونو أن السياسة والدين يختلطان بالدم. وهذا يفسر عمليا كل شيء يتعلق بنظرته للعالم الحقيقي. لهذا السبب حصل على اقتباسنا لهذا اليوم.
اقتباس اليوم من بونو
وقال بونو في كتاب “بونو: في محادثة مع ميشكا أساياس” “أتمنى أن أبدأ من جديد بشكل يومي. أن أولد من جديد كل يوم هو شيء أحاول القيام به”.
استغرق أساياس عامين لتجميع “بونو”، كتاب السيرة الذاتية لعام 2006، والذي تم كتابته كسلسلة من المقابلات التي تم تجميعها معًا في أجزاء مع مرور الوقت وفي مواقع مختلفة. بحلول ذلك الوقت، كانت فرقة U2 قد مرت بالفعل بمرحلة التسعينات المليئة بالإلكترونيات، والتي احتقرها بعض النقاد والمعجبين، ودخلت مرة أخرى إلى حظوة الجمهور مع “يوم جميل” في عام 2000. حتى أنهم قدموا أداءً جيدًا في Super Bowl في عام 2002، حيث فتح بونو سترته ليكشف عن العلم الأمريكي المعروض تضامناً مع الجمهور المصاب بصدمة 11 سبتمبر. هذه النقطة الأخيرة المتعلقة بالولايات المتحدة هي التي ترتبط باقتباس بونو.
جاء اقتباس بونو في نهاية محادثة مطولة حول شخصيات موسيقية مثل بروس سبرينغستين وبوب ديلان، والذي أعجب بونو بشكل خاص بهم. وعندما أعاد أساياس توجيه المحادثة إلى بونو نفسه، وسأله عن هويته المركزية في ضوء شخصيات موسيقية مثل سبرينغستين وديلان، قال بونو: “إنه أصعب شيء… أن تكون على طبيعتك”. وتابع بونو: “هذا هو الشيء العظيم في أمريكا. إنها أرض التجديد”.
ومن هنا جاء اقتباس بونو عن البدايات والولادة من جديد. من الخارج، بدا بونو (وU2، بالتالي) دائمًا متشابكين في أزمة هوية مستمرة. هناك مرحلة ما قبل “Joshua Tree”، وانفجار الشهرة، والنزول إلى النجومية الشعبية في التسعينيات، والصعود بعد ذلك، وما إلى ذلك، مثل قصة واحدة كاملة. ولكن بدلاً من الإشارة إلى التناقض، يشير اقتباس بونو إلى أنه ببساطة على استعداد لأن يكون صادقًا بشأن استكشاف الذات، شخصيًا أو دينيًا أو فنيًا أو غير ذلك.
المعنى الأعمق لاقتباس بونو – التجديد
توضح شخصية بونو العامة المتغيرة بدقة ما يعنيه بقوله “أتمنى أن أبدأ من جديد على أساس يومي”. ببساطة، بونو مقيد بدائرة من التقييم الذاتي لحياته واختياراته. تستغرق أي فرقة، بما في ذلك فرقة U2، سنوات لكتابة ألبوم جديد وتسجيله والترويج له. أحيانًا يكون الأمر سريعًا، مثل الفرق بين “Achtung Baby” و”Zooropa” (سنتان)، وأحيانًا يكون أطول. في هذه الأثناء، كل فرد من الجمهور لديه رؤية معينة لماهية “U2″، مثل شخصية ثابتة من المفترض ألا تتغير. ولكن في الواقع، ما مقدار التغييرات التي تطرأ على حياة الشخص على مر السنين؟ ومن المؤكد أننا نستطيع أن نتوقع من الفنانين أن يتغيروا أيضاً، وأن ينعكس هذا التغيير في فنهم.
ثم هناك الزاوية الدينية، الواضحة في الإشارة الكتابية في النصف الثاني من اقتباس بونو، “أن تولد من جديد كل يوم هو شيء أحاول القيام به.” يمكننا بالتأكيد أن نأخذ هذه الإشارة كدليل على التقوى الدينية. ولكي نكون واضحين، فقد وضع بونو مسيحيته جانبًا منذ فترة طويلة، بغض النظر عن كل الالتباس المستمر حول هذه المسألة. وفي مقابلة عام 2013 نقلتها صحيفة هافبوست، أوضح: “نحن نصلي مع جميع أطفالنا، ونقرأ الكتاب المقدس، ونصلي”. لكن ما إذا كان بونو يعني الولادة الثانية بطريقة مرتبطة بيسوع أم لا، لا يمكننا أن نقول. ونظراً لنشأته المذكورة آنفاً في أيرلندا المنقسمة دينياً وسياسياً، فإن مثل هذه الانشغالات مفهومة على الأقل.
أما بالنسبة لكيفية تطبيق كل هذا على بقيتنا، فيجب أن يكون الأمر بسيطًا: لا تفترض أبدًا أنك وصلت إلى استنتاجاتك النهائية. افترض دائمًا أن هناك مجالًا للنمو، والتجديد، وتحسين الذات، وحاول القيام بذلك بنشاط، دون استياء، كل يوم.
المزيد من الاقتباسات من بونو
- “أنا حذر من الإيمان خارج نطاق الأفعال. أنا حذر من التدين الذي يتجاهل العالم الأوسع.”
- “إن العالم أكثر مرونة مما تعتقد، وهو ينتظر منك أن ترسمه في شكله الصحيح.”
- “مشاكل العالم هي مشاكل الروح الإنسانية.”
- “أعتقد أن الله مهتم بنا، بتفاصيل حياتنا.”
- “يمكن للموسيقى أن تجمع الناس معًا تمامًا كما يمكن للسياسة أن تفرق الناس.”