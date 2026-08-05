ولد جو سترومر جون جراهام ميلور في أنقرة، تركيا، في 21 أغسطس 1952، لكنه نشأ في إنجلترا، حيث أصبح أحد الشخصيات المميزة في مشهد البانك في أواخر السبعينيات مع فرقته المبدعة The Clash. حصل سترومر على لقبه من حقيقة أنه تعلم الجيتار باستخدام يده اليمنى على الرغم من كونه أعسر، مما حد من أسلوبه في العزف في البداية على العزف على الأوتار. ما يمكن اعتباره عيبًا في الأنواع الأخرى من موسيقى الروك يناسب روح البانك التي تعود إلى الأساسيات تمامًا، في حين ميز سترومر نفسه أيضًا باعتباره شاعر غنائي موهوب يتمتع بقدرة فريدة على استخلاص القضايا الاجتماعية والسياسية في أغاني ملفتة للنظر وجذابة ومواجهة إلى جانب قائد فرقة Clash الموهوب لحنيًا ميك جونز، وعازف القيثارة بول سيمونون، وعازف الدرامز توبر هيدون.

بلغت فرقة The Clash ذروتها التجارية في أوائل الثمانينيات، وحققت نجاحًا عالميًا بإصدار “London Calling” في ديسمبر 1979. لكن التوترات داخل الفرقة أدت إلى انقسام الفرقة بشكل دائم في عام 1986، مع استمرار سترومر في التسجيل والتجول مع فرقته الجديدة، The Mescaleros، حتى وفاته في عام 2002 عن عمر يناهز 50 عامًا. اقتباس اليوم يأتي من أحد المخضرمين ذوي الخبرة في الارتفاعات والانخفاضات من صناعة الموسيقى.