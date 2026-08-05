ولد جو سترومر جون جراهام ميلور في أنقرة، تركيا، في 21 أغسطس 1952، لكنه نشأ في إنجلترا، حيث أصبح أحد الشخصيات المميزة في مشهد البانك في أواخر السبعينيات مع فرقته المبدعة The Clash. حصل سترومر على لقبه من حقيقة أنه تعلم الجيتار باستخدام يده اليمنى على الرغم من كونه أعسر، مما حد من أسلوبه في العزف في البداية على العزف على الأوتار. ما يمكن اعتباره عيبًا في الأنواع الأخرى من موسيقى الروك يناسب روح البانك التي تعود إلى الأساسيات تمامًا، في حين ميز سترومر نفسه أيضًا باعتباره شاعر غنائي موهوب يتمتع بقدرة فريدة على استخلاص القضايا الاجتماعية والسياسية في أغاني ملفتة للنظر وجذابة ومواجهة إلى جانب قائد فرقة Clash الموهوب لحنيًا ميك جونز، وعازف القيثارة بول سيمونون، وعازف الدرامز توبر هيدون.
بلغت فرقة The Clash ذروتها التجارية في أوائل الثمانينيات، وحققت نجاحًا عالميًا بإصدار “London Calling” في ديسمبر 1979. لكن التوترات داخل الفرقة أدت إلى انقسام الفرقة بشكل دائم في عام 1986، مع استمرار سترومر في التسجيل والتجول مع فرقته الجديدة، The Mescaleros، حتى وفاته في عام 2002 عن عمر يناهز 50 عامًا. اقتباس اليوم يأتي من أحد المخضرمين ذوي الخبرة في الارتفاعات والانخفاضات من صناعة الموسيقى.
مقولة اليوم لجو سترومر
“عندما تلوم نفسك، فإنك تتعلم منه. وإذا ألومت شخصًا آخر، فلن تتعلم شيئًا، لأنه ليس خطأك، إنه خطأه، هناك.”
اقتباسنا لهذا اليوم يأتي من مقابلة أجراها جو سترومر مع جودي ماكغواير من مجلة Punk قبل سنوات قليلة من وفاته ولكن تم نشرها بعد وفاته فقط. في ذلك، يلقي الموسيقي المطول نظرة على حياته المهنية في موسيقى البانك والمزالق المالية التي حدت في النهاية من قدرته على تأليف الموسيقى.
كما أوضح في المقابلة: “لقد قمت بإصدار سجل في عام 1989 بعنوان “Earthquake Weather”، والذي لم يتم بيع أي نسخ منه على الإطلاق. لذلك (شركة تسجيلات سترومر) اعتقدت شركة سوني، أننا لا نستطيع السماح لهذا الرجل بتسجيل رقم قياسي آخر لأن صياغة العقد كانت أنه بمجرد أن أبدأ الجلسة، كان عليهم أن يكتبوا لي شيكًا مقدمًا ضخمًا.” على هذا النحو، مُنع من دخول استوديو التسجيل لسنوات عديدة، مما أدى إلى تقليص إنتاجه. اقتباسنا لهذا اليوم يأتي في سياق هذه القصة: ربما كان سترومر مقيدًا بعقد شائن مع شركة التسجيلات الخاصة به، لكنه كان حريصًا على تحمل اللوم عن الفوضى القانونية التي وجد نفسه فيها.
المعنى الأعمق لمقولة جو سترومر: تحمل المسؤولية، وتعلم، وانمو
كان من الممكن أن يكون الوضع الذي كان فيه جو سترومر بعد إصدار “Earthquake Weather” هو إلقاء اللوم على شركة التسجيلات الخاصة به لمنعه من تأليف موسيقى جديدة. في الواقع، ليس من السهل تجنب المرارة والاستياء عندما نتعرض للظلم.
لكن سترومر أظهر أنه على الرغم من شخصيته المثيرة للجدل، إلا أنه كان يتمتع بقدر كبير من النضج العاطفي عندما يتعلق الأمر بموقفه تجاه النكسة التي قد يقول القليل إنها كانت خطأه. وتعليقًا على موقفه في نفس المقابلة، قال سترومر: “هذا شخص بالغ. عليك أن تكبر في هذا العالم”.
بالنسبة لسترامر، كونك شخصًا بالغًا يعني التعلم من أخطائك، ولكي تفعل ذلك يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الأخطاء، حتى لو كان إلقاء اللوم على شخص آخر قد يكون خيارًا سهلاً. وبهذه الطريقة، يمكنك التفكير واكتساب خبرة قيمة تساعدك على النمو كشخص حتى لا تجد نفسك في موقف مماثل مرة أخرى.
المزيد من الاقتباسات من جو سترومر
- “موسيقى البانك روك ليست شيئًا تنبثق منه. موسيقى البانك روك هي سلوك، وجوهر هذا الموقف هو “امنحنا بعض الحقيقة”.”
- “اعتقدت أنني كنت فظًا. ثم رأيت مسدسات الجنس وأصبحت ملكًا وقررت الانتقال إلى المستقبل.”
- “كل القوانين ضدك. من يملك المال يملك السلطة.”
- “الطريقة التي تحصل بها على عالم أفضل هي ألا تتحمل أي شيء دون المستوى المطلوب.”
- “أعتقد أن الأخلاق الحميدة ستعود. في أمريكا، رأى الأطفال موسيقى البانك روك كرخصة ليكونوا فظين قدر الإمكان. لم يعجبني ذلك.”
- “كان عمري 23 عامًا عندما بدأنا، وكنت تتصبب عرقًا لأنه كان من المفترض أن يكون عمرك 19 عامًا. أعتقد أن منتصف العمر يبدأ عند 68 عامًا. وشعاري هو: “ما العجلة؟”.