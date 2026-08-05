مقولة اليوم لديفيد غيلمور: "موسيقانا... سوف تُنسى..."

أصبح الموسيقي البريطاني ديفيد غيلمور أحد أشهر عازفي الجيتار في جيله مع فرقة بينك فلويد، وهي المجموعة التي انضم إليها في عام 1968. ومع مؤسسين مشاركين ذوي رؤية مثل سيد باريت وروجر ووترز، تعاملت بينك فلويد في مجال المخدر التجريبي ذي الطابع الشعبي خلال الستينيات قبل أن تتمتع بنجاح تجاري متزايد مع ألبوماتها المفاهيمية التي يقودها ووترز في السبعينيات.

يمكن القول إن أغنية “Dark Side of the Moon” لعام 1973 هي تحفة فنية للمجموعة، حيث تعرض رؤيتهم الموسيقية الكبرى بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسلوب غيتار جيلمور الاستكشافي واللحن. جاءت ذروة تجارية أخرى في عام 1979 مع فيلم “الجدار”، الذي كان ووترز هو من خطط له مرة أخرى. ومع ذلك، ترك ووترز الفرقة في أوائل الثمانينيات وأقام دعوى قضائية ضد الفرقة عندما أصبح من الواضح أن جيلمور والأعضاء المتبقين خططوا للاستمرار بدونه.

على الرغم من الاستمرار في إصدار الألبوم والجولة العرضية تحت اسم الفرقة، إلا أن بينك فلويد تضاءلت كمجموعة في العقود الأخيرة، حيث أثبت جيلمور نفسه بشكل متزايد كمؤدٍ منفرد مع العديد من الألبومات والجولات التي تحمل اسمه. تم تصنيفه مرارًا وتكرارًا بين أفضل عازفي الجيتار في العالم من قبل المجلات الموسيقية وتم إدراجه في قاعة مشاهير الروك آند رول كعضو في بينك فلويد في عام 1996، ولكن كما يوضح اقتباس اليوم من جيلمور، فهو غير مهتم عندما يتعلق الأمر بإرثه الخاص.