مقولة اليوم لديفيد غيلمور: "موسيقانا... سوف تُنسى..."

أصبح الموسيقي البريطاني ديفيد غيلمور أحد أشهر عازفي الجيتار في جيله مع فرقة بينك فلويد، وهي المجموعة التي انضم إليها في عام 1968. ومع مؤسسين مشاركين ذوي رؤية مثل سيد باريت وروجر ووترز، تعاملت بينك فلويد في مجال المخدر التجريبي ذي الطابع الشعبي خلال الستينيات قبل أن تتمتع بنجاح تجاري متزايد مع ألبوماتها المفاهيمية التي يقودها ووترز في السبعينيات.
يمكن القول إن أغنية “Dark Side of the Moon” لعام 1973 هي تحفة فنية للمجموعة، حيث تعرض رؤيتهم الموسيقية الكبرى بالإضافة إلى تسليط الضوء على أسلوب غيتار جيلمور الاستكشافي واللحن. جاءت ذروة تجارية أخرى في عام 1979 مع فيلم “الجدار”، الذي كان ووترز هو من خطط له مرة أخرى. ومع ذلك، ترك ووترز الفرقة في أوائل الثمانينيات وأقام دعوى قضائية ضد الفرقة عندما أصبح من الواضح أن جيلمور والأعضاء المتبقين خططوا للاستمرار بدونه.
على الرغم من الاستمرار في إصدار الألبوم والجولة العرضية تحت اسم الفرقة، إلا أن بينك فلويد تضاءلت كمجموعة في العقود الأخيرة، حيث أثبت جيلمور نفسه بشكل متزايد كمؤدٍ منفرد مع العديد من الألبومات والجولات التي تحمل اسمه. تم تصنيفه مرارًا وتكرارًا بين أفضل عازفي الجيتار في العالم من قبل المجلات الموسيقية وتم إدراجه في قاعة مشاهير الروك آند رول كعضو في بينك فلويد في عام 1996، ولكن كما يوضح اقتباس اليوم من جيلمور، فهو غير مهتم عندما يتعلق الأمر بإرثه الخاص.
مقولة اليوم لديفيد غيلمور
“أعتقد أن موسيقانا ستستمر في العزف لفترة من الوقت. ثم سيتم نسيانها كما سيتم نسيان كل شيء آخر. كم من الوقت سيستغرق ذلك؟ مائة عام، ألف عام، مليون عام؟ ليس لدي أي فكرة.”
اقتباس اليوم جاء من مقابلة أجراها ديفيد غيلمور مع مجلة بيلبورد في عام 2006، بعد عقد من دخول بينك فلويد إلى قاعة مشاهير الروك أند رول. في العام السابق، اجتمعت الفرقة مجددًا مع روجر ووترز لأداء حفل Live 8 الخيري. تم استقبال مجموعتهم بحرارة، وكانت هناك شائعات بأن المجموعة تلقت عرضًا مربحًا للقيام بجولة كوحدة كاملة مرة أخرى. ومع ذلك، رفض جيلمور العرض وسط استمرار العلاقات السيئة مع ووترز، وأصبحت بينك فلويد غير نشطة.
وسط مناقشة هذه الأحداث، سُئل غيلمور عن رأيه في إرثه. “الإرث؟ ما هو الإرث؟” أجاب قبل أن يقدم لنا اقتباس اليوم. ومن المثير للاهتمام أن غيلمور اختار عبارة “موسيقانا”، مما يشير إلى أنه يفكر في تأثير مجموعته المميزة بدلاً من عمله الفردي، على الرغم من أنه بحلول عام 2006 كان هذا هو ما كان مهتمًا به في المقام الأول. الاقتباس وقح إلى حد ما، يسلط الضوء على مدى قلة اهتمام غيلمور بإرث الفرقة، على الرغم من أنه أوضح أنه لا يتوقع اعتبار بينك فلويد مؤسسة موسيقية لبقية الوقت.
المعنى الأعمق لاقتباس ديفيد غيلمور: كل شيء يجب أن يمر
““هذا ليس شيئًا أفكر فيه كثيرًا،” اختتم ديفيد غيلمور عندما سُئل عن إرثه. إنه يشير إلى موقف متواضع صحي من عازف الجيتار الأسطوري عندما يتعلق الأمر بالتفكير في تأثيره على عالم الموسيقى – يمكن القول إنه موقف بريطاني مميز.
إن الثقافة الشعبية مستهلكة بفكرة العظمة الفنية، مع افتراض مفاده أن العظمة تعادل الخلود ــ على الأقل في مخيلة عامة الناس. لكن العديد من الفنانين العظماء كانوا يدركون حقيقة أنه حتى أعظم الحيوات سوف تُنسى في نهاية المطاف، وتضيع في رمال الزمن. ترسم قصيدة الشاعر الرومانسي البريطاني بيرسي بيش شيلي الشهيرة “أوزيماندياس” صورة تمثال مهجور تم العثور عليه في الصحراء، وهو ليس أكثر من زوج من الأرجل غير المجسدة على قاعدة وقطعة وجه محطمة في مكان قريب. تخبرنا القصيدة أن النقش يقول: “اسمي أوزيماندياس، ملك الملوك: / انظر إلى أعمالي أيها الجبار، ويأس!”
بالنسبة لشيلي، هناك غطرسة في محاولة تأمين إرث المرء، مما يوحي بأن غيلمور على حق في عدم التفكير في الأمر إلا قليلاً. بدلاً من ذلك، يهتم غيلمور أكثر بالحياة اليومية، حيث قال لبيلبورد: “ليس لدي أي فكرة عما يخبئه المستقبل. آمل أن أكمل جولتي وأستمتع بها، وبعد ذلك سأعود إلى المنزل لرعاية أطفالي، بينما يستعد ابني البالغ من العمر 16 عامًا لامتحاناته. وسأحاول توجيه أطفالي وتوجيههم نحو مستقبلهم”.
المزيد من الاقتباسات من ديفيد غيلمور
“ليس لدي أي اهتمام بالذهاب في جولة لكسب المال دون صنع منتج جديد وفن جديد. لذا فإن مجرد الخروج وإعادة تشغيل أغانينا القديمة مرة أخرى في جولة لا يروق لي على الإطلاق.”
“أعتقد أن العزف المنفرد على الجيتار هو الطريقة التي يتم بها إطلاق مشاعري بحرية، لأن التعبير اللفظي ليس أقوى قوة تواصل لدي. تعتقد زوجتي أنه يجب علي إجراء المقابلات من خلال الاستماع إلى الأسئلة وعزف الإجابة على الجيتار.”
“لا أفكر حتى فيما إذا كنت سأعزف موسيقى البلوز أم لا، أنا فقط أعزف ما أشعر به مناسبًا في الوقت الحالي. سأستخدم أيضًا أي أداة أو جهاز أجده يساعدني في تحقيق نوع الصوت الذي أريد الحصول عليه على الجيتار.”
“أعتقد أن صناعة الموسيقى صعبة هذه الأيام، وبالنسبة للأشخاص الذين يسجلون فيها، فإن المكافآت ليست مبررة. لقد استنزف الأغنياء والأقوياء غالبية هذه الأموال.”
“أنا ملحد، لذا أكره أن أقول ذلك بصوت عالٍ، لكن هناك أوقات أشعر فيها وكأن الموسيقى توجه نفسها عندما أكتب. لا أشعر دائمًا أن هذا شيء قمت به – فهو بطريقة ما يأتي من خلالي.”
“أنصح بنسيان التقنية! لا تقلق بشأن ذلك. فقط قم بتشغيل النوتات والألحان التي تروق لقلبك وعقلك واتركها تخرج.”
“طموحي هو الاستمرار. بمجرد انتهاء هذه الجولة، سأعود للعمل في الاستوديو الخاص بي لإنتاج المزيد من الموسيقى. ليس لدي طموحات أعلى من ذلك.”